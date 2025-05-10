https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/kremlin-sozcusu-peskov-kiev-cozum-ile-ilgili-muzakerelere-hemen-baslamaya-hazir-degil-1096112509.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev çözüm ile ilgili müzakerelere hemen başlamaya hazır değil

Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev çözüm ile ilgili müzakerelere hemen başlamaya hazır değil

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'daki ihtilafı çözmek için elinden geleni yaptığını, ancak Kiev'in müzakerelerden kaçınmaya çalıştığını... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

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kremlin

dmitriy peskov

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abc

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vladimir putin

abd

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABC televizyonuna verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki ihtilafı çözmek için elinden geleni yaptığını, ancak Kiev'in müzakerelerden kaçınmaya çalıştığını söyledi.Peskov, ateşkesin sağlanması için Batı'nın Kiev'e silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini, aksi halde bu durumun Kiev'e avantaj ve seferberliği devam etmesine olanak sağlayacağını vurguladı.ABD’nin arabuluculuğu konusunu değerlendiren Peskov, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/trump-rusya-ve-ukrayna-ile-gorusmeler-devam-ediyor-1096075013.html

rusya

ukrayna

kiev

moskova

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kiev, abc, moskova, vladimir putin, abd, donald trump, çözüm, ateşkes