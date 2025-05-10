https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/kremlin-sozcusu-peskov-kiev-cozum-ile-ilgili-muzakerelere-hemen-baslamaya-hazir-degil-1096112509.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev çözüm ile ilgili müzakerelere hemen başlamaya hazır değil
Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev çözüm ile ilgili müzakerelere hemen başlamaya hazır değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'daki ihtilafı çözmek için elinden geleni yaptığını, ancak Kiev'in müzakerelerden kaçınmaya çalıştığını... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T10:17+0300
2025-05-10T10:17+0300
2025-05-10T10:17+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABC televizyonuna verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki ihtilafı çözmek için elinden geleni yaptığını, ancak Kiev'in müzakerelerden kaçınmaya çalıştığını söyledi.Peskov, ateşkesin sağlanması için Batı'nın Kiev'e silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini, aksi halde bu durumun Kiev'e avantaj ve seferberliği devam etmesine olanak sağlayacağını vurguladı.ABD’nin arabuluculuğu konusunu değerlendiren Peskov, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/trump-rusya-ve-ukrayna-ile-gorusmeler-devam-ediyor-1096075013.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kiev, abc, moskova, vladimir putin, abd, donald trump, çözüm, ateşkes
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, kiev, abc, moskova, vladimir putin, abd, donald trump, çözüm, ateşkes
Kremlin Sözcüsü Peskov: Kiev çözüm ile ilgili müzakerelere hemen başlamaya hazır değil
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'daki ihtilafı çözmek için elinden geleni yaptığını, ancak Kiev'in müzakerelerden kaçınmaya çalıştığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABC televizyonuna verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki ihtilafı çözmek için elinden geleni yaptığını, ancak Kiev'in müzakerelerden kaçınmaya çalıştığını söyledi.
Peskov, ateşkesin sağlanması için Batı'nın Kiev'e silah sevkiyatının durdurulması gerektiğini, aksi halde bu durumun Kiev'e avantaj ve seferberliği devam etmesine olanak sağlayacağını vurguladı.
ABD’nin arabuluculuğu konusunu değerlendiren Peskov, şunları söyledi:
ABD ve Başkan (Donald) Trump'ın arabuluculuğunun Kiev rejimine biraz daha esneklik, biraz daha siyasi irade ve bilgelik katmasına yardımcı olmasını umuyoruz.