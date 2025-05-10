https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/peskov-30-gunluk-ateskesin-nuanslar-dikkate-alinmadan-tartisilmasi-mumkun-degil-1096109885.html
Peskov: 30 günlük ateşkesin nüanslar dikkate alınmadan tartışılması mümkün değil
Peskov: 30 günlük ateşkesin nüanslar dikkate alınmadan tartışılması mümkün değil
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile 30 günlük ateşkes konusunun nüanslar dikkate alınmadan ciddi bir şekilde tartışılmasının mümkün olmadığını söyledi. 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T00:38+0300
2025-05-10T00:38+0300
2025-05-10T00:37+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Ukrayna’da ateşkes konusuna ilişkin soruya Peskov, “Bu konu ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından gündeme getirildiğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ‘çekincelerle’ desteklendi” şeklinde yanıt verdi.Peskov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-ve-trump-yardimcilari-araciligiyla-zafer-gunu-tebriklerini-iletti-1096103505.html
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dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, donald trump, rusya, abd, ukrayna, lula da silva, sisi, ukrayna silahlı kuvvetleri
dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, donald trump, rusya, abd, ukrayna, lula da silva, sisi, ukrayna silahlı kuvvetleri
Peskov: 30 günlük ateşkesin nüanslar dikkate alınmadan tartışılması mümkün değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile 30 günlük ateşkes konusunun nüanslar dikkate alınmadan ciddi bir şekilde tartışılmasının mümkün olmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ukrayna’da ateşkes konusuna ilişkin soruya Peskov, “Bu konu ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından gündeme getirildiğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ‘çekincelerle’ desteklendi” şeklinde yanıt verdi.
Peskov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Rusya, 30 günlük ateşkes fikrini nüansların dikkate alınması kaydıyla destekledi
Putin'in Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile görüşmesi sırasında Ukrayna konusuna da değinildi.
Rus ordusu yetkilileri, Rusya'nın ilan ettiği ateşkesin ardından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarıyla ilgili durumu analiz ediyor.
Ukrayna ordusunun Belgorod Bölgesi hükümet binasına saldırısı, Ukrayna'nın Zafer'in 80. Yıldönümü kutlamaları sırasında ateşkese nasıl uyduğunu gösteriyor.
Rusya, Ukrayna'daki ihtilafın çözümü için tüm ülkelerin gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılıyor ve bu yöndeki çabalarından dolayı ABD ve Başkanı Donald Trump'a minnettar.
Putin ve Mısırlı mevkidaşı El Sisi arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşmede Ukrayna meselesine değinilmedi.