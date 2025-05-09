https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-ve-trump-yardimcilari-araciligiyla-zafer-gunu-tebriklerini-iletti-1096103505.html

Putin ve Trump, yardımcıları aracılığıyla Zafer günü tebriklerini iletti

Putin ve Trump, yardımcıları aracılığıyla Zafer günü tebriklerini iletti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Putin ve Trump'ın birbirlerine 'ortak bayram dolayısıyla sıcak sözler ve karşılıklı tebrikler' ilettiklerini söyledi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T16:13+0300

2025-05-09T16:13+0300

2025-05-09T16:13+0300

dünya

yuriy uşakov

vladimir putin

donald trump

9 mayıs

9 mayıs zafer bayramı

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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Vladimir Putin ve Donald Trump'ın Zafer Günü'nün yıl dönümünde vesilesiyle birbirlerine karşılıklı tebriklerini sunduğunu dile getirdi.Uşakov açıklamasında, her iki ülke liderinin de yardımcıları aracılığıyla birbirlerine sıcak sözler ilettiklerini söyledi.Liderlerin birbirlerini kutlarken ne gibi sözler sarf ettikleri sorusuna yanıt veren Uşakov, “Sıcak sözler, ortak bir bayram için karşılıklı tebrikler" cümlesini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/kremlin-tum-baskilara-ragmen-pek-cok-lider-9-mayis-zafer-gunu-icin-moskovaya-geldi-1096103125.html

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yuriy uşakov, vladimir putin, donald trump, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı