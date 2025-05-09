https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/putin-ve-trump-yardimcilari-araciligiyla-zafer-gunu-tebriklerini-iletti-1096103505.html
Putin ve Trump, yardımcıları aracılığıyla Zafer günü tebriklerini iletti
Putin ve Trump, yardımcıları aracılığıyla Zafer günü tebriklerini iletti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Putin ve Trump'ın birbirlerine 'ortak bayram dolayısıyla sıcak sözler ve karşılıklı tebrikler' ilettiklerini söyledi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T16:13+0300
2025-05-09T16:13+0300
2025-05-09T16:13+0300
dünya
yuriy uşakov
vladimir putin
donald trump
9 mayıs
9 mayıs zafer bayramı
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Vladimir Putin ve Donald Trump'ın Zafer Günü'nün yıl dönümünde vesilesiyle birbirlerine karşılıklı tebriklerini sunduğunu dile getirdi.Uşakov açıklamasında, her iki ülke liderinin de yardımcıları aracılığıyla birbirlerine sıcak sözler ilettiklerini söyledi.Liderlerin birbirlerini kutlarken ne gibi sözler sarf ettikleri sorusuna yanıt veren Uşakov, “Sıcak sözler, ortak bir bayram için karşılıklı tebrikler" cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/kremlin-tum-baskilara-ragmen-pek-cok-lider-9-mayis-zafer-gunu-icin-moskovaya-geldi-1096103125.html
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yuriy uşakov, vladimir putin, donald trump, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı
yuriy uşakov, vladimir putin, donald trump, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı
Putin ve Trump, yardımcıları aracılığıyla Zafer günü tebriklerini iletti
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Putin ve Trump'ın birbirlerine 'ortak bayram dolayısıyla sıcak sözler ve karşılıklı tebrikler' ilettiklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Vladimir Putin ve Donald Trump'ın Zafer Günü'nün yıl dönümünde vesilesiyle birbirlerine karşılıklı tebriklerini sunduğunu dile getirdi.
Uşakov açıklamasında, her iki ülke liderinin de yardımcıları aracılığıyla birbirlerine sıcak sözler ilettiklerini söyledi.
Liderlerin birbirlerini kutlarken ne gibi sözler sarf ettikleri sorusuna yanıt veren Uşakov, “Sıcak sözler, ortak bir bayram için karşılıklı tebrikler" cümlesini kaydetti.