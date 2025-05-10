https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/papa-14-leoyapay-zeka-insan-onurunu-adaleti-ve-emegi-savunmada-zorluklar-yaratiyor-1096122590.html

Papa 14. Leo:Yapay zeka insan onurunu, adaleti ve emeği savunmada zorluklar yaratıyor

Papa 14. Leo:Yapay zeka insan onurunu, adaleti ve emeği savunmada zorluklar yaratıyor

Sputnik Türkiye

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yapay zekanın, insan onurunun, adaletin ve emeğin savunulmasında yeni zorluklar yarattığını... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T21:59+0300

2025-05-10T21:59+0300

2025-05-10T21:59+0300

dünya

vatikan

roma katolik kilisesi

papa 14. leo

yapay zeka

sanayi devrimi

papa francis

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Katoliklerin yeni papası olarak 8 Mayıs'ta seçilen Papa 14. Leo, Kardinaller Meclisi'nin toplantısına katılarak kardinallerine hitap etti.Papa 14. Leo, selefi Papa Franciscus'un devam ettirilmesi gereken 'değerli bir miras' bıraktığını söyledi.Ortaya koyduğu bir dizi yeni içtihat ve getirdiği birtakım düzenlemelerle Roma Katolik Kilisesi’nin modern dünyaya açılmasını sağlayan 2. Vatikan Konsili’ne (1962-1965) de atıfta bulunan Papa 14. Leo, "Bugün, 2. Vatikan Konsili'nin ardından Kilise'nin onlarca yıldır izlediği bu yola olan tam bağlılığımızı, bu yolculukta da yenilememizi istiyorum" diye konuştu.Papa 14. Leo, kendisine 'Leo' ismini seçmesinin nedenini anlatırken, 1878 ila 1903 yıllarında papalık yapan ve iki yüzyıl arasında Sanayi Devrimi gibi bir dönemden geçen dünyada sosyal adalet konusunda adım atan ve kilisenin modern sosyal doktrinini başlatan Papa 13. Leo’yu onurlandırmak istediğini belirterek, "Tam da bu çizgide devam etmeye çağrıldığımı hissederek, 14. Leo adını almayı düşündüm" ifadelerini kullandı.Bu ismi seçmesinin nedenlerini açıklarken, Kilise'nin yapay zekadaki gelişmeler karşısında çalışanların korunmasına öncülük etmesine de işaret eden Papa 14. Leo, şu cümleleri kaydetti:

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vatikan, roma katolik kilisesi, papa 14. leo, yapay zeka, sanayi devrimi, papa francis