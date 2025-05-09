https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/cumhurbaskani-erdogandan-yeni-secilen-papa-14-leoya-tebrik-mektubu-1096104793.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni seçilen Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni seçilen Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni seçilen Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu gönderdi. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T17:30+0300

2025-05-09T17:30+0300

2025-05-09T17:30+0300

türki̇ye

vatikan

cumhurbaşkanlığı

recep tayyip erdoğan

papa 14. leo

tebrik mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi nedeniyle tebrik mektubu gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır" ifadelerini kullandı. İnsani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulunduCumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mektupta "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva'nın, bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarf ederek tüm dünyanın takdirini topladığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Papa Fransuva'yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir."Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

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vatikan, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan, papa 14. leo, tebrik mesajı