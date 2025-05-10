https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/mit-yakaladi-sahte-baz-istasyonu-kuran-yabanci-uyruklu-7-supheli-tutuklandi-1096112636.html
MİT yakaladı: Sahte baz istasyonu kuran yabancı uyruklu 7 şüpheli tutuklandı
MİT yakaladı: Sahte baz istasyonu kuran yabancı uyruklu 7 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı sahte baz istasyonu kuran yabancı uyruklu 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı, şüpheliler tutuklandı. 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T10:28+0300
2025-05-10T10:28+0300
2025-05-10T10:28+0300
mi̇t
milli i̇stihbarat teşkilatı
savunma
teknoloji
i̇stanbul
emniyet müdürlüğü
baz istasyonu
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MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucunda, kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan siber casusluk ağı çökertildi.Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/meteoroloji-23-sehri-sari-kodla-uyardi-aniden-hava-degisecek-cok-kuvvetli-geliyor-1096112013.html
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mi̇t, milli i̇stihbarat teşkilatı, teknoloji, i̇stanbul, emniyet müdürlüğü, baz istasyonu
mi̇t, milli i̇stihbarat teşkilatı, teknoloji, i̇stanbul, emniyet müdürlüğü, baz istasyonu
MİT yakaladı: Sahte baz istasyonu kuran yabancı uyruklu 7 şüpheli tutuklandı
Milli İstihbarat Teşkilatı sahte baz istasyonu kuran yabancı uyruklu 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı, şüpheliler tutuklandı.
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucunda, kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan siber casusluk ağı çökertildi.
Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.