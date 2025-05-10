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Macron: Ukrayna'da büyük bir Batılı askeri gücün konuşlandırılması mantıklı değil
Macron: Ukrayna'da büyük bir Batılı askeri gücün konuşlandırılması mantıklı değil
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'da önemli bir Batılı askeri gücün konuşlandırılmasını anlamsız olduğunu belirtti. 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T17:10+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 ve LCI televizyonlarına verdiği demeçte, Batılı ülkelerin önemli sayıda bir askeri birliğinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının, ülkenin güvenliğini sağlamak açısından hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.Macron, “Bu çok büyük bir etki değil. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce Avrupalı ya da Batılı askeri konuşlandırmaktan bahsetmiyoruz. Bu anlamsız olurdu. Söz konusu olan, dayanışmamızı stratejik yerlerde, stratejik alanlarda göstermek” dedi.‘ABD Ukrayna'da ateşkesin izlenmesinde öncü rol oynamaya hazır’Batı tarafından önerilen 30 günlük ateşkes konusunda da değinen Macron, Washington'un bu kapsamda Ukrayna'da ateşkesin izlenmesinde öncü bir rol oynamaya hazır olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı ve Donald Tusk Kiev'de bir araya geldi. Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduklarını belirten Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış anlaşması çağrısını desteklediklerini ve ABD ile birlikte Rusya'ya adil ve kalıcı barış şartlarının oluşturulması için ‘ön koşulsuz 30 gün ateşkes’ çağrısı yaptıklarını kaydetti.Görüşmelerin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Kiev makamları ve müttefiklerinin Pazartesi gününden itibaren en az 30 gün süreyle tam ve koşulsuz bir ateşkese hazır olduklarını söyledi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından önerilen Ukrayna'da ateşkes konusunun Rusya tarafından desteklendiğini, ancak çok sayıda nüansın dikkate alınması gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/peskov-30-gunluk-ateskesin-nuanslar-dikkate-alinmadan-tartisilmasi-mumkun-degil-1096109885.html
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emmanuel macron, fransa, ukrayna, rusya, batı, abd, avrupa, tf1, lci, donald trump, ateşkes, barış, friedrich merz, keir starmer, dmitriy peskov
emmanuel macron, fransa, ukrayna, rusya, batı, abd, avrupa, tf1, lci, donald trump, ateşkes, barış, friedrich merz, keir starmer, dmitriy peskov

Macron: Ukrayna'da büyük bir Batılı askeri gücün konuşlandırılması mantıklı değil

17:10 10.05.2025
© AA / Mustafa YalçınFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© AA / Mustafa Yalçın
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'da önemli bir Batılı askeri gücün konuşlandırılmasını anlamsız olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 ve LCI televizyonlarına verdiği demeçte, Batılı ülkelerin önemli sayıda bir askeri birliğinin Ukrayna'ya konuşlandırılmasının, ülkenin güvenliğini sağlamak açısından hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.
Macron, “Bu çok büyük bir etki değil. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce Avrupalı ya da Batılı askeri konuşlandırmaktan bahsetmiyoruz. Bu anlamsız olurdu. Söz konusu olan, dayanışmamızı stratejik yerlerde, stratejik alanlarda göstermek” dedi.

‘ABD Ukrayna'da ateşkesin izlenmesinde öncü rol oynamaya hazır’

Batı tarafından önerilen 30 günlük ateşkes konusunda da değinen Macron, Washington'un bu kapsamda Ukrayna'da ateşkesin izlenmesinde öncü bir rol oynamaya hazır olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu ateşkes için ne Ukraynalıların ne de Rusların hiçbir önkoşulu yok. Karada, denizde ve havada 30 gün sürecek olan bu ateşkesin izlenmesi ağırlıklı olarak ABD tarafından yürütülecek ve buna hazır olan tüm Avrupalılar da katkıda bulunacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı ve Donald Tusk Kiev'de bir araya geldi. Ukrayna ile tam dayanışma içinde olduklarını belirten Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış anlaşması çağrısını desteklediklerini ve ABD ile birlikte Rusya'ya adil ve kalıcı barış şartlarının oluşturulması için ‘ön koşulsuz 30 gün ateşkes’ çağrısı yaptıklarını kaydetti.
Görüşmelerin ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Sibiga, Kiev makamları ve müttefiklerinin Pazartesi gününden itibaren en az 30 gün süreyle tam ve koşulsuz bir ateşkese hazır olduklarını söyledi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından önerilen Ukrayna'da ateşkes konusunun Rusya tarafından desteklendiğini, ancak çok sayıda nüansın dikkate alınması gerektiğini belirtmişti.
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
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Peskov: 30 günlük ateşkesin nüanslar dikkate alınmadan tartışılması mümkün değil
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