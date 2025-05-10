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Kuzey Kore lideri Kim’den saldırı halinde Rusya'ya yardım sözü
Kuzey Kore lideri Kim’den saldırı halinde Rusya'ya yardım sözü
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Batılı ülkelerin saldırması halinde Rusya'ya yardım edeceğine söz verdi. 10.05.2025, Sputnik Türkiye
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kuzey kore lideri kim jong un
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kore merkezi haber ajansı (kcna)
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Kore Merkezi Telgraf Ajansı'nın (KCNA) aktardığı üzere Kim Jong-un, Batılı ülkelerin saldırması halinde Rusya'ya askeri yardım sağlayacağını ifade etti.‘Amerika'nın uşaklarının’ Rusya'ya askeri saldırıda bulunma ile ilgili tehlikeli düşüncelerinden vazgeçmemeleri halinde Pyongyang tarafından bir yanıtla karşılaşacaklarını kaydetti:
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kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, rusya, pyongyang, kore merkezi haber ajansı (kcna), yardım, askeri yardım, batılı ülkeler, saldırı
kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, rusya, pyongyang, kore merkezi haber ajansı (kcna), yardım, askeri yardım, batılı ülkeler, saldırı

Kuzey Kore lideri Kim’den saldırı halinde Rusya'ya yardım sözü

11:40 10.05.2025
© Sputnik / Кристина КормилицынаKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Batılı ülkelerin saldırması halinde Rusya'ya yardım edeceğine söz verdi.
Kore Merkezi Telgraf Ajansı'nın (KCNA) aktardığı üzere Kim Jong-un, Batılı ülkelerin saldırması halinde Rusya'ya askeri yardım sağlayacağını ifade etti.
‘Amerika'nın uşaklarının’ Rusya'ya askeri saldırıda bulunma ile ilgili tehlikeli düşüncelerinden vazgeçmemeleri halinde Pyongyang tarafından bir yanıtla karşılaşacaklarını kaydetti:

Kore-Rusya anlaşmasının maddeleri ve ruhuna uygun olarak, düşman tarafından yapılacak silahlı bir saldırıyı püskürtmek için Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin kullanılması emrini mamnuniyetler ve tereddüt etmeden veririm.

Kim Jonn-un - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
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