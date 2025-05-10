https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/kuzey-kore-lideri-kimden-saldiri-halinde-rusyaya-yardim-sozu-1096113557.html
Kuzey Kore lideri Kim’den saldırı halinde Rusya'ya yardım sözü
Kuzey Kore lideri Kim’den saldırı halinde Rusya'ya yardım sözü
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Batılı ülkelerin saldırması halinde Rusya'ya yardım edeceğine söz verdi. 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T11:40+0300
2025-05-10T11:40+0300
2025-05-10T11:40+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
kuzey kore lideri kim jong un
rusya
pyongyang
kore merkezi haber ajansı (kcna)
yardım
askeri yardım
batılı ülkeler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0a/1096113401_0:0:736:413_1920x0_80_0_0_e162c34223e6defdae6c4058336423d1.png
Kore Merkezi Telgraf Ajansı'nın (KCNA) aktardığı üzere Kim Jong-un, Batılı ülkelerin saldırması halinde Rusya'ya askeri yardım sağlayacağını ifade etti.‘Amerika'nın uşaklarının’ Rusya'ya askeri saldırıda bulunma ile ilgili tehlikeli düşüncelerinden vazgeçmemeleri halinde Pyongyang tarafından bir yanıtla karşılaşacaklarını kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kuzey-kore-lideri-kim-ilk-yeni-nesil-destroyerin-denize-indirilme-torenine-katildi-1095700429.html
kuzey kore
rusya
pyongyang
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0a/1096113401_0:0:626:469_1920x0_80_0_0_16e4b96d344618943d82b164ec738fa7.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, rusya, pyongyang, kore merkezi haber ajansı (kcna), yardım, askeri yardım, batılı ülkeler, saldırı
kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, rusya, pyongyang, kore merkezi haber ajansı (kcna), yardım, askeri yardım, batılı ülkeler, saldırı
Kuzey Kore lideri Kim’den saldırı halinde Rusya'ya yardım sözü
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Batılı ülkelerin saldırması halinde Rusya'ya yardım edeceğine söz verdi.
Kore Merkezi Telgraf Ajansı'nın (KCNA) aktardığı üzere Kim Jong-un, Batılı ülkelerin saldırması halinde Rusya'ya askeri yardım sağlayacağını ifade etti.
‘Amerika'nın uşaklarının’ Rusya'ya askeri saldırıda bulunma ile ilgili tehlikeli düşüncelerinden vazgeçmemeleri halinde Pyongyang tarafından bir yanıtla karşılaşacaklarını kaydetti:
Kore-Rusya anlaşmasının maddeleri ve ruhuna uygun olarak, düşman tarafından yapılacak silahlı bir saldırıyı püskürtmek için Kuzey Kore silahlı kuvvetlerinin kullanılması emrini mamnuniyetler ve tereddüt etmeden veririm.