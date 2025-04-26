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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kuzey-kore-lideri-kim-ilk-yeni-nesil-destroyerin-denize-indirilme-torenine-katildi-1095700429.html
Kuzey Kore lideri Kim, ilk yeni nesil destroyerin denize indirilme törenine katıldı
Kuzey Kore lideri Kim, ilk yeni nesil destroyerin denize indirilme törenine katıldı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ülkenin deniz kuvvetlerine ait ilk yeni nesil destroyerinin denize indirilme törenine katıldığı bildirildi. 26.04.2025, Sputnik Türkiye
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kuzey kore lideri kim jong un
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destroyer
destroyer
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Kore Merkezi Telgraf Ajansı'nın (KCNA) aktardığı üzere, Kim Jong-un dün gerçekleşen Kuzey Kore Donanması'nın ilk yeni nesil destroyerinin denize indirilme törenine katılarak, geminin gelişmiş bir deniz gücü inşasının başlangıç ​​noktası olduğunu vurguladı.Denize indirme töreninin Kore Halk Ordusu'nun kuruluş yıldönümünde gerçekleştiğine dikkat çekilen haberde, şöyle denildi:Törende konuşan Kim, “1 numaralı yeni nesil çok maksatlı taarruz destroyerinin denize indirilmesi, deniz egemenlik alanımızın savunma gücünün güçlendirilmesi ve ileri bir deniz gücü inşa etme yolunda önemli bir başlangıç ​​noktası olması bakımından önem taşımaktadır” vurgusunu yaptı.Kuzey Kore lideri, devletin güvenlik ortamını ‘ciddi şekilde tehdit eden’ mevcut durumu analiz ederek, saldırganlığa karşı savunma güçlerinin gelen saldırganlığın gücüyle ‘orantılı’ olması gerektiğinin altını çizdi.Haberde, “Kim Jong-un, denizde donanmaya sahip olmanın gerekçesini ve gerekliliğini, Kuzey Kore Partisi'nin ulusal güvenliği korumak ve küresel denizcilik geliştirme eğilimiyle uyumlu hale getirmek üzere donanmanın savaş kabiliyetini hızla güçlendirme planını ve bunu uygulamanın yollarını ayrıntılı olarak açıkladı” ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/soygu-kuzey-kore-lideri-kimle-gorusup-putinin-mesajini-iletti-1094741414.html
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kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, kore merkezi haber ajansı (kcna), destroyer, destroyer, tören, kore i̇şçi partisi
kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, kore merkezi haber ajansı (kcna), destroyer, destroyer, tören, kore i̇şçi partisi

Kuzey Kore lideri Kim, ilk yeni nesil destroyerin denize indirilme törenine katıldı

10:02 26.04.2025
Kim Jonn-un
Kim Jonn-un - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2025
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ülkenin deniz kuvvetlerine ait ilk yeni nesil destroyerinin denize indirilme törenine katıldığı bildirildi.
Kore Merkezi Telgraf Ajansı'nın (KCNA) aktardığı üzere, Kim Jong-un dün gerçekleşen Kuzey Kore Donanması'nın ilk yeni nesil destroyerinin denize indirilme törenine katılarak, geminin gelişmiş bir deniz gücü inşasının başlangıç ​​noktası olduğunu vurguladı.
Denize indirme töreninin Kore Halk Ordusu'nun kuruluş yıldönümünde gerçekleştiğine dikkat çekilen haberde, şöyle denildi:

Kore İşçi Partisi Genel Sekreteri, Kuzey Kore Devlet Başkanı, saygıdeğer yoldaş Kim Jong-un'un katılımıyla, Kore devriminin ilk silahlı kuvvetlerinin kuruluş günü olan 25 Nisan tarihinde Nampho tersanesinde yeni destroyerin denize indirme töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kim, “1 numaralı yeni nesil çok maksatlı taarruz destroyerinin denize indirilmesi, deniz egemenlik alanımızın savunma gücünün güçlendirilmesi ve ileri bir deniz gücü inşa etme yolunda önemli bir başlangıç ​​noktası olması bakımından önem taşımaktadır” vurgusunu yaptı.
Kuzey Kore lideri, devletin güvenlik ortamını ‘ciddi şekilde tehdit eden’ mevcut durumu analiz ederek, saldırganlığa karşı savunma güçlerinin gelen saldırganlığın gücüyle ‘orantılı’ olması gerektiğinin altını çizdi.
Haberde, “Kim Jong-un, denizde donanmaya sahip olmanın gerekçesini ve gerekliliğini, Kuzey Kore Partisi'nin ulusal güvenliği korumak ve küresel denizcilik geliştirme eğilimiyle uyumlu hale getirmek üzere donanmanın savaş kabiliyetini hızla güçlendirme planını ve bunu uygulamanın yollarını ayrıntılı olarak açıkladı” ifadeleri kullanıldı.
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