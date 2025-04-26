https://anlatilaninotesi.com.tr/20250426/kuzey-kore-lideri-kim-ilk-yeni-nesil-destroyerin-denize-indirilme-torenine-katildi-1095700429.html

Kuzey Kore lideri Kim, ilk yeni nesil destroyerin denize indirilme törenine katıldı

Kuzey Kore lideri Kim, ilk yeni nesil destroyerin denize indirilme törenine katıldı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ülkenin deniz kuvvetlerine ait ilk yeni nesil destroyerinin denize indirilme törenine katıldığı bildirildi. 26.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-26T10:02+0300

2025-04-26T10:02+0300

2025-04-26T10:02+0300

dünya

kuzey kore

kim jong-un

kuzey kore lideri kim jong un

kore merkezi haber ajansı (kcna)

destroyer

destroyer

tören

kore i̇şçi partisi

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Kore Merkezi Telgraf Ajansı'nın (KCNA) aktardığı üzere, Kim Jong-un dün gerçekleşen Kuzey Kore Donanması'nın ilk yeni nesil destroyerinin denize indirilme törenine katılarak, geminin gelişmiş bir deniz gücü inşasının başlangıç ​​noktası olduğunu vurguladı.Denize indirme töreninin Kore Halk Ordusu'nun kuruluş yıldönümünde gerçekleştiğine dikkat çekilen haberde, şöyle denildi:Törende konuşan Kim, “1 numaralı yeni nesil çok maksatlı taarruz destroyerinin denize indirilmesi, deniz egemenlik alanımızın savunma gücünün güçlendirilmesi ve ileri bir deniz gücü inşa etme yolunda önemli bir başlangıç ​​noktası olması bakımından önem taşımaktadır” vurgusunu yaptı.Kuzey Kore lideri, devletin güvenlik ortamını ‘ciddi şekilde tehdit eden’ mevcut durumu analiz ederek, saldırganlığa karşı savunma güçlerinin gelen saldırganlığın gücüyle ‘orantılı’ olması gerektiğinin altını çizdi.Haberde, “Kim Jong-un, denizde donanmaya sahip olmanın gerekçesini ve gerekliliğini, Kuzey Kore Partisi'nin ulusal güvenliği korumak ve küresel denizcilik geliştirme eğilimiyle uyumlu hale getirmek üzere donanmanın savaş kabiliyetini hızla güçlendirme planını ve bunu uygulamanın yollarını ayrıntılı olarak açıkladı” ifadeleri kullanıldı.

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kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, kore merkezi haber ajansı (kcna), destroyer, destroyer, tören, kore i̇şçi partisi