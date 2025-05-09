https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/trump-rusya-ve-ukrayna-ile-gorusmeler-devam-ediyor-1096075013.html
Trump: Rusya ve Ukrayna ile görüşmeler devam ediyor
Trump: Rusya ve Ukrayna ile görüşmeler devam ediyor
Sputnik Türkiye
Trump, Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek Ukrayna'da 30 günlük ateşkes çağrısında bulundu. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T04:12+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek Ukrayna'da 30 günlük ateşkes çağrısında bulundu. Trump bunun çok hızlı bir şekilde sağlanabileceğini belirterek ateşkesin uygulanması için yaptırım tehdidinde bulundu.Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Trump, uzun vadeli barışı sağlama konusundaki kararlılığını ve ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına zemin hazırlaması gerektiğini belirterek, bunun çok kısa sürede mümkün olabileceğini ve gerekirse derhal devreye girmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/zaferin-80-yildonumu-putin-zafer-baris-ve-refah-icin-kadeh-kaldirdi-1096071682.html
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abd, rusya, ukrayna, truth social
abd, rusya, ukrayna, truth social
Trump: Rusya ve Ukrayna ile görüşmeler devam ediyor
04:12 09.05.2025 (güncellendi: 04:41 09.05.2025)
Trump, Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek Ukrayna'da 30 günlük ateşkes çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek Ukrayna'da 30 günlük ateşkes çağrısında bulundu. Trump bunun çok hızlı bir şekilde sağlanabileceğini belirterek ateşkesin uygulanması için yaptırım tehdidinde bulundu.
Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Rusya ve Ukrayna ile görüşmeler devam ediyor. ABD, 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısında bulunuyor. Umarım kabul edilebilir bir ateşkes gözetilir ve her iki ülke de bu doğrudan müzakerelerin kutsallığına saygı göstermekten sorumlu tutulur. Ateşkes gözetilmezse, ABD ve ortakları daha fazla yaptırım uygulayacak
Trump, uzun vadeli barışı sağlama konusundaki kararlılığını ve ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına zemin hazırlaması gerektiğini belirterek, bunun çok kısa sürede mümkün olabileceğini ve gerekirse derhal devreye girmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.