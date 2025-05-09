https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/trump-rusya-ve-ukrayna-ile-gorusmeler-devam-ediyor-1096075013.html

Trump: Rusya ve Ukrayna ile görüşmeler devam ediyor

Trump: Rusya ve Ukrayna ile görüşmeler devam ediyor

Sputnik Türkiye

Trump, Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek Ukrayna'da 30 günlük ateşkes çağrısında bulundu. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T04:12+0300

2025-05-09T04:12+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya ve Ukrayna ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek Ukrayna'da 30 günlük ateşkes çağrısında bulundu. Trump bunun çok hızlı bir şekilde sağlanabileceğini belirterek ateşkesin uygulanması için yaptırım tehdidinde bulundu.Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Trump, uzun vadeli barışı sağlama konusundaki kararlılığını ve ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına zemin hazırlaması gerektiğini belirterek, bunun çok kısa sürede mümkün olabileceğini ve gerekirse derhal devreye girmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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