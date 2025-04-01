https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/istanbulda-son-yagmurlar-barajlara-doldurdu-doluluk-orani-yuzde-80i-gecti-1095031410.html
İstanbul'da son yağmurlar barajları doldurdu: Doluluk oranı yüzde 80'i geçti
İstanbul'da son yağmurlar barajları doldurdu: Doluluk oranı yüzde 80'i geçti
Sputnik Türkiye
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'i geçti. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T11:44+0300
2025-04-01T11:44+0300
2025-04-01T13:44+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
i̇stanbul
baraj
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İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları açıklandı. Bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 80.15'e ulaştı. Kasımda yüzde 27'lere kadar düşmüştüİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti.Bu yıl 21 Şubat'ta yüzde 70,05 seviyesinde olan barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,15'e yükseldi.İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları ne kadar oldu?Su miktarı Alibey'de yüzde 64,04, Büyükçekmece'de 75,28, Darlık'ta yüzde 78,37, Elmalı'da yüzde 94,04, Istrancalar'da yüzde 39,58, Kazandere'de yüzde 85,25, Pabuçdere'de yüzde 84,33, Sazlıdere'de yüzde 58,36, Terkos'ta yüzde 80,62 ve Ömerli'de yüzde 93,71 olarak ölçüldü.Maksimum 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise bugün itibarıyla 680,58 milyon metreküp olarak kaydedildi.Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 242,82 milyon metreküp su alındı.İstanbul'da dün 2 milyon 652 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi.Son 10 yılda barajlardaki doluluk oranları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/ankaranin-su-rezervleri-kritik-seviyede-barajlarda-yalnizca-6-aylik-su-kaldi-1094986292.html
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istanbul baraj, istanbul barajlarda son durum, barajlar doluluk oranı, istanbul baraj doluluk oranları, istanbul baraj doluluk oranları son durum
istanbul baraj, istanbul barajlarda son durum, barajlar doluluk oranı, istanbul baraj doluluk oranları, istanbul baraj doluluk oranları son durum
İstanbul'da son yağmurlar barajları doldurdu: Doluluk oranı yüzde 80'i geçti
11:44 01.04.2025 (güncellendi: 13:44 01.04.2025)
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'i geçti.
İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları açıklandı. Bugün itibariyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 80.15'e ulaştı.
Kasımda yüzde 27'lere kadar düşmüştü
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti.
Bu yıl 21 Şubat'ta yüzde 70,05 seviyesinde olan barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,15'e yükseldi.
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları ne kadar oldu?
Su miktarı Alibey'de yüzde 64,04, Büyükçekmece'de 75,28, Darlık'ta yüzde 78,37, Elmalı'da yüzde 94,04, Istrancalar'da yüzde 39,58, Kazandere'de yüzde 85,25, Pabuçdere'de yüzde 84,33, Sazlıdere'de yüzde 58,36, Terkos'ta yüzde 80,62 ve Ömerli'de yüzde 93,71 olarak ölçüldü.
Maksimum 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise bugün itibarıyla 680,58 milyon metreküp olarak kaydedildi.
Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 242,82 milyon metreküp su alındı.
İstanbul'da dün 2 milyon 652 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi.
Son 10 yılda barajlardaki doluluk oranları
İSKİ istatistiklerine göre, 1 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 94,66, 2016'da yüzde 87,56, 2017'de yüzde 88,89, 2018'de yüzde 90,04, 2019'da yüzde 93,7, 2020'de yüzde 64,59, 2021'de yüzde 73,18, 2022'de yüzde 88,84, 2023'te yüzde 39,59, 2024'te yüzde 81,85 olarak kayıtlara geçti.