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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/israil-savas-ucagindan-bir-ayda-ikinci-teknik-ariza-muhimmat-ulke-icine-dustu-1096116784.html
İsrail savaş uçağından bir ayda ikinci 'teknik arıza': Mühimmat ülke içine düştü
İsrail savaş uçağından bir ayda ikinci 'teknik arıza': Mühimmat ülke içine düştü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle taşıdığı mühimmatı ülkenin kuzeyine düşürdüğünü açıkladı. Bu, son bir ay içinde kayda geçen ikinci... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T16:43+0300
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İsrail ordusu, bir savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle mühimmatını ülkenin kuzeyine düşürdüğünü duyurdu. Ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, savaş jeti güvenli iniş sağlamak amacıyla kontrollü bir şekilde mühimmat boşaltmak istedi ancak yaşanan teknik arıza sonucu bomba, İsrail’in kuzeyinde bir bölgeye düştü.Adraee, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.Bu olay, İsrail hava kuvvetlerinin son bir ay içinde yaşadığı ikinci benzer vaka olarak kayıtlara geçti. Daha önce, 15 Nisan’da Gazze Şeridi yakınlarında görevde olan başka bir savaş uçağı da teknik bir arıza nedeniyle hedef dışı bir noktaya bomba bırakmış, mühimmat İsrail’e ait Nir Yitzhak yerleşimi yakınındaki boş bir alana düşmüştü. Her iki olayda da can kaybı yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/israil-yemende-liman-ve-cimento-fabrikasini-vurdu-1095942995.html
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ortadoğu, avichay adraee, i̇srail, gazze
ortadoğu, avichay adraee, i̇srail, gazze

İsrail savaş uçağından bir ayda ikinci 'teknik arıza': Mühimmat ülke içine düştü

16:43 10.05.2025
© AP Photo / Leo Correaİsrail savaş uçağı
İsrail savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
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İsrail ordusu, bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle taşıdığı mühimmatı ülkenin kuzeyine düşürdüğünü açıkladı. Bu, son bir ay içinde kayda geçen ikinci benzer olay oldu.
İsrail ordusu, bir savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle mühimmatını ülkenin kuzeyine düşürdüğünü duyurdu.
Ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, savaş jeti güvenli iniş sağlamak amacıyla kontrollü bir şekilde mühimmat boşaltmak istedi ancak yaşanan teknik arıza sonucu bomba, İsrail’in kuzeyinde bir bölgeye düştü.
Adraee, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Bu olay, İsrail hava kuvvetlerinin son bir ay içinde yaşadığı ikinci benzer vaka olarak kayıtlara geçti. Daha önce, 15 Nisan’da Gazze Şeridi yakınlarında görevde olan başka bir savaş uçağı da teknik bir arıza nedeniyle hedef dışı bir noktaya bomba bırakmış, mühimmat İsrail’e ait Nir Yitzhak yerleşimi yakınındaki boş bir alana düşmüştü. Her iki olayda da can kaybı yaşanmadı.
ABD savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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