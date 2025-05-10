https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/israil-savas-ucagindan-bir-ayda-ikinci-teknik-ariza-muhimmat-ulke-icine-dustu-1096116784.html
İsrail savaş uçağından bir ayda ikinci 'teknik arıza': Mühimmat ülke içine düştü
İsrail savaş uçağından bir ayda ikinci 'teknik arıza': Mühimmat ülke içine düştü
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle taşıdığı mühimmatı ülkenin kuzeyine düşürdüğünü açıkladı. Bu, son bir ay içinde kayda geçen ikinci... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T16:43+0300
2025-05-10T16:43+0300
2025-05-10T16:43+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
avichay adraee
i̇srail
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086659362_0:142:2720:1672_1920x0_80_0_0_e55465c9a9de2fb2a39b3b5366ae5a87.jpg
İsrail ordusu, bir savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle mühimmatını ülkenin kuzeyine düşürdüğünü duyurdu. Ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, savaş jeti güvenli iniş sağlamak amacıyla kontrollü bir şekilde mühimmat boşaltmak istedi ancak yaşanan teknik arıza sonucu bomba, İsrail’in kuzeyinde bir bölgeye düştü.Adraee, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.Bu olay, İsrail hava kuvvetlerinin son bir ay içinde yaşadığı ikinci benzer vaka olarak kayıtlara geçti. Daha önce, 15 Nisan’da Gazze Şeridi yakınlarında görevde olan başka bir savaş uçağı da teknik bir arıza nedeniyle hedef dışı bir noktaya bomba bırakmış, mühimmat İsrail’e ait Nir Yitzhak yerleşimi yakınındaki boş bir alana düşmüştü. Her iki olayda da can kaybı yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/israil-yemende-liman-ve-cimento-fabrikasini-vurdu-1095942995.html
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086659362_152:0:2569:1813_1920x0_80_0_0_ae1c1f16d50b59b7a1fb324fc163190c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, avichay adraee, i̇srail, gazze
ortadoğu, avichay adraee, i̇srail, gazze
İsrail savaş uçağından bir ayda ikinci 'teknik arıza': Mühimmat ülke içine düştü
İsrail ordusu, bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle taşıdığı mühimmatı ülkenin kuzeyine düşürdüğünü açıkladı. Bu, son bir ay içinde kayda geçen ikinci benzer olay oldu.
İsrail ordusu, bir savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle mühimmatını ülkenin kuzeyine düşürdüğünü duyurdu.
Ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, savaş jeti güvenli iniş sağlamak amacıyla kontrollü bir şekilde mühimmat boşaltmak istedi ancak yaşanan teknik arıza sonucu bomba, İsrail’in kuzeyinde bir bölgeye düştü.
Adraee, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Bu olay, İsrail hava kuvvetlerinin son bir ay içinde yaşadığı ikinci benzer vaka olarak kayıtlara geçti. Daha önce, 15 Nisan’da Gazze Şeridi yakınlarında görevde olan başka bir savaş uçağı da teknik bir arıza nedeniyle hedef dışı bir noktaya bomba bırakmış, mühimmat İsrail’e ait Nir Yitzhak yerleşimi yakınındaki boş bir alana düşmüştü. Her iki olayda da can kaybı yaşanmadı.