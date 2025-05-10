https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/israil-savas-ucagindan-bir-ayda-ikinci-teknik-ariza-muhimmat-ulke-icine-dustu-1096116784.html

İsrail savaş uçağından bir ayda ikinci 'teknik arıza': Mühimmat ülke içine düştü

İsrail savaş uçağından bir ayda ikinci 'teknik arıza': Mühimmat ülke içine düştü

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, bir savaş uçağının teknik arıza nedeniyle taşıdığı mühimmatı ülkenin kuzeyine düşürdüğünü açıkladı. Bu, son bir ay içinde kayda geçen ikinci... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T16:43+0300

2025-05-10T16:43+0300

2025-05-10T16:43+0300

i̇srail- filistin çatışması

ortadoğu

avichay adraee

i̇srail

gazze

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İsrail ordusu, bir savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle mühimmatını ülkenin kuzeyine düşürdüğünü duyurdu. Ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, savaş jeti güvenli iniş sağlamak amacıyla kontrollü bir şekilde mühimmat boşaltmak istedi ancak yaşanan teknik arıza sonucu bomba, İsrail’in kuzeyinde bir bölgeye düştü.Adraee, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.Bu olay, İsrail hava kuvvetlerinin son bir ay içinde yaşadığı ikinci benzer vaka olarak kayıtlara geçti. Daha önce, 15 Nisan’da Gazze Şeridi yakınlarında görevde olan başka bir savaş uçağı da teknik bir arıza nedeniyle hedef dışı bir noktaya bomba bırakmış, mühimmat İsrail’e ait Nir Yitzhak yerleşimi yakınındaki boş bir alana düşmüştü. Her iki olayda da can kaybı yaşanmadı.

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i̇srail

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