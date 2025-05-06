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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/israil-yemende-liman-ve-cimento-fabrikasini-vurdu-1095942995.html
İsrail, Yemen’de liman ve çimento fabrikasını vurdu
İsrail, Yemen’de liman ve çimento fabrikasını vurdu
Sputnik Türkiye
İsrail Hava Kuvvetleri, Yemen'in Hudeyde limanında Ensarullah Hareketi'ne ait tesisler ile Bajel'deki bir çimento fabrikasını hedef aldı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Pazartesi günü Yemen'in Hudeyde limanındaki Ensarullah Hareketi tesislerine ve liman kentinin doğusundaki Bajel çimento fabrikasına saldırdığı belirtildi. Haberde, “Bir süre önce İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Yemen sahilindeki Husi terör rejimine ait terörist hedefleri vurmuştu. Bu saldırı, Husi terör rejiminin İsrail Devleti'ne karşı tekrarladığı ve İsrail topraklarına ve sivillerine yönelik karadan karaya füzeler ve insansız hava araçlarının fırlatıldığı saldırılara bir yanıt niteliğindeydi” ifadeleri yer aldı.Yetkililer, İsrail’in saldırı düzenlediği Hudeyde limanındaki altyapının Husi hareketi için başlıca gelir kaynaklarından biri olduğunu ve limanın İran silahları ile diğer askeri teçhizatın taşınmasında kullanıldığını belirtti. Ayrıca İsrail ordusu, Hudeyde kentinin doğusunda bulunan ve Husiler için önemli bir ekonomik kaynak olan Bajel Çimento Fabrikası'nın da hedef alındığını açıkladı. Bu fabrikanın, tünel ve askeri altyapı inşasında kullanıldığı belirtilerek, saldırının Husi rejiminin ekonomisi ve askeri kapasitesine ciddi zarar verdiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/abd-ve-israil-yemenin-hudeyde-kentine-ve-limanina-bir-dizi-saldiri-duzenledi-1095939566.html
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ortadoğu, i̇srail, yemen, hudeyde, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail hava kuvvetleri, i̇srail ordusu (idf)

İsrail, Yemen’de liman ve çimento fabrikasını vurdu

04:58 06.05.2025
© AA / Mohammed HamoudABD savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi.
ABD savaş uçakları, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA / Mohammed Hamoud
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İsrail Hava Kuvvetleri, Yemen'in Hudeyde limanında Ensarullah Hareketi'ne ait tesisler ile Bajel'deki bir çimento fabrikasını hedef aldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Pazartesi günü Yemen'in Hudeyde limanındaki Ensarullah Hareketi tesislerine ve liman kentinin doğusundaki Bajel çimento fabrikasına saldırdığı belirtildi.
Haberde, “Bir süre önce İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Yemen sahilindeki Husi terör rejimine ait terörist hedefleri vurmuştu. Bu saldırı, Husi terör rejiminin İsrail Devleti'ne karşı tekrarladığı ve İsrail topraklarına ve sivillerine yönelik karadan karaya füzeler ve insansız hava araçlarının fırlatıldığı saldırılara bir yanıt niteliğindeydi” ifadeleri yer aldı.
Yetkililer, İsrail’in saldırı düzenlediği Hudeyde limanındaki altyapının Husi hareketi için başlıca gelir kaynaklarından biri olduğunu ve limanın İran silahları ile diğer askeri teçhizatın taşınmasında kullanıldığını belirtti.
Ayrıca İsrail ordusu, Hudeyde kentinin doğusunda bulunan ve Husiler için önemli bir ekonomik kaynak olan Bajel Çimento Fabrikası'nın da hedef alındığını açıkladı. Bu fabrikanın, tünel ve askeri altyapı inşasında kullanıldığı belirtilerek, saldırının Husi rejiminin ekonomisi ve askeri kapasitesine ciddi zarar verdiği vurgulandı.
Husiler, ABD ve İngiltere tarafından saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
DÜNYA
ABD ve İsrail Yemen'in Hudeyde kentine ve limanına bir dizi saldırı düzenledi
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