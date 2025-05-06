https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/iran-abd-ile-ertelenen-gorusmenin-tarihi-belli-degil-1095994478.html

İran: ABD ile ertelenen görüşmenin tarihi belli değil

İran: ABD ile ertelenen görüşmenin tarihi belli değil

Sputnik Türkiye

İran ile ABD arasında geçen hafta ertelenen görüşmelerin dördüncü turunun tarihinin henüz belli olmadığı bildirildi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T21:36+0300

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abd

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mesud pezeşkiyan

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin tarihinin Umman tarafından açıklanacağını ve henüz tarihin kesinleşmediğini belirtti.İran resmi ajansı IRNA'ya göre Bekayi, görüşmelerin hafta sonunda yapılması önerisinin değerlendirildiğini söyledi.İki ülke arasındaki nükleer görüşmelerin ikisi Maskat’ta biri ise İtalya’nın başkenti Roma’da yapılmış, taraflar görüşmelerin olumlu bir havada geçtiğini kaydetmişti.İran'dan yayın yapan Nournews ise, ismi açıklanmayan yetkiliye dayandırdığı haberde, görüşmelerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağını yazmıştı.Neler olmuştu?Mart ayı başında Trump, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e bir mektup göndererek, nükleer program konusunda bir anlaşmayı tercih ettiğini, aksi halde askeri bir karşılık vereceğini bildirmişti.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’ın ABD’yi doğrudan müzakerelere davet etmediğini, görüşmelerin ancak üçüncü ülkelerin arabuluculuğuyla mümkün olabileceğini belirtmişti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, İranlı ve ABD'li temsilcilerin 12 Nisan’da Umman’da üst düzey dolaylı görüşmeler gerçekleştireceğini açıklamıştı.İran, 2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve ABD ile birlikte, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını sınırlandırmayı kabul ettiği Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) imzalamıştı.Ancak ABD, Trump döneminde 2018’de anlaşmadan çekilmiş ve İran’a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Buna karşılık Tahran, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini kademeli olarak azalttığını ve uranyum zenginleştirme gibi alanlarda kısıtlamaları kaldırdığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/trump-husilere-yonelik-saldirilari-durduruyoruz-1095992710.html

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abd, ortadoğu, mesud pezeşkiyan, abbas arakçi, i̇ran, abd, umman, irna