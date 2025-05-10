https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/il-emniyet-mudurlugu-duyurdu-ankarada-hafta-sonu-bazi-yollar-kapanacak-1096110052.html
İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Ankara'da hafta sonu bazı yollar kapanacak
İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Ankara'da hafta sonu bazı yollar kapanacak
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 'Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı' nedeniyle bazı yolların ihtiyaç halinde trafiğe... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
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polis
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Ankara’da 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek bisiklet yarışı nedeniyle bazı yollar ihtiyaç halinde araç trafiğine kapatılacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı' kapsamında, kentte bazı yolların ihtiyaç halinde araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs Cuma günü saat 10.00’dan ve 11 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00’dan itibaren etkinlik güzergahında trafik akışına geçici olarak müdahale edilebilecek. Bu kapsamda, Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak'la bu yollarla bağlantılı tüm cadde ve sokakların yarış süresince araç trafiğine kapatılabileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-depreminin-ardindan-2-gunluk-tatil-trafige-neden-oldu-ankara-istikametinde-yogunluk-1095633544.html
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ankara, yarışma, yarışma programı, polis, polis baskını, polis merkezi, yol, yol çalışması, yol kapatma eylemi, yol haritası, yol tabelası, trafik, trafik ihlali, trafik kontrolü, trafik polisi
ankara, yarışma, yarışma programı, polis, polis baskını, polis merkezi, yol, yol çalışması, yol kapatma eylemi, yol haritası, yol tabelası, trafik, trafik ihlali, trafik kontrolü, trafik polisi
İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Ankara'da hafta sonu bazı yollar kapanacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 'Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı' nedeniyle bazı yolların ihtiyaç halinde trafiğe kapatılabileceğini duyurdu. Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak ve bağlantılı cadde-sokaklar yarış süresince araç trafiğine kapatılabilecek.
Ankara’da 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek bisiklet yarışı nedeniyle bazı yollar ihtiyaç halinde araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı' kapsamında, kentte bazı yolların ihtiyaç halinde araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs Cuma günü saat 10.00’dan ve 11 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00’dan itibaren etkinlik güzergahında trafik akışına geçici olarak müdahale edilebilecek. Bu kapsamda, Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak'la bu yollarla bağlantılı tüm cadde ve sokakların yarış süresince araç trafiğine kapatılabileceği bildirildi.