https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/il-emniyet-mudurlugu-duyurdu-ankarada-hafta-sonu-bazi-yollar-kapanacak-1096110052.html

İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Ankara'da hafta sonu bazı yollar kapanacak

İl Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Ankara'da hafta sonu bazı yollar kapanacak

Sputnik Türkiye

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 'Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı' nedeniyle bazı yolların ihtiyaç halinde trafiğe... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

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Ankara’da 10-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek bisiklet yarışı nedeniyle bazı yollar ihtiyaç halinde araç trafiğine kapatılacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı' kapsamında, kentte bazı yolların ihtiyaç halinde araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs Cuma günü saat 10.00’dan ve 11 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00’dan itibaren etkinlik güzergahında trafik akışına geçici olarak müdahale edilebilecek. Bu kapsamda, Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak'la bu yollarla bağlantılı tüm cadde ve sokakların yarış süresince araç trafiğine kapatılabileceği bildirildi.

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