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İstanbul depreminin ardından 2 günlük tatil trafiğe neden oldu: Ankara istikametinde yoğunluk yaşandı
İstanbul depreminin ardından 2 günlük tatil trafiğe neden oldu: Ankara istikametinde yoğunluk yaşandı
Sputnik Türkiye
23 Nisan’da meydana gelen depremler İstanbulluları tedirgin etti. Okulların iki gün tatil edilmesinin ardından halk İstanbul dışına çıkmaya başladı. Akşam... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası okulların tatil edilmesini fırsat bilenler şehir dışına akın edince trafik yoğunluğu yaşandı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İstanbul ve çevresinde meydana gelen depremler, kentte kısa süreli panik yarattı. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sarsıntılar, halk arasında tedirginliğe neden oldu. Depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul’daki okulların 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günleri tatil edildiğini duyurdu.Bakan Tekin, tatil kararının Valilik, AFAD ve diğer ilgili kurumlarla yapılan değerlendirmeler sonucunda, öğrencilerin ve velilerin güvenliği gözetilerek alındığını belirtti. Açıklamanın ardından İstanbul’da yaşayan birçok kişi, tatili değerlendirmek amacıyla şehir dışına çıkmaya başladı.Akşam saatlerinde ise özellikle Kuzey Marmara Otoyolu’nda yoğunluk gözlendi. İstanbul’dan Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi yakın illere doğru seyahat eden araçlar nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu, tatil süresince devam etmesi beklenen şehir dışı hareketliliğinin habercisi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/prof-dr-naci-gorur-eve-girelim-mi-girmeyelim-mi-sorusuna-yanit-verdi-1095631098.html
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i̇stanbul, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ankara, tatil, resmi tatil, tatil planı, ara tatil, adli tatil, okullar tatil
i̇stanbul, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ankara, tatil, resmi tatil, tatil planı, ara tatil, adli tatil, okullar tatil

İstanbul depreminin ardından 2 günlük tatil trafiğe neden oldu: Ankara istikametinde yoğunluk yaşandı

22:31 23.04.2025 (güncellendi: 23:08 23.04.2025)
© AABodrum trafik
Bodrum trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AA
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23 Nisan’da meydana gelen depremler İstanbulluları tedirgin etti. Okulların iki gün tatil edilmesinin ardından halk İstanbul dışına çıkmaya başladı. Akşam saatlerinde Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.
İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası okulların tatil edilmesini fırsat bilenler şehir dışına akın edince trafik yoğunluğu yaşandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İstanbul ve çevresinde meydana gelen depremler, kentte kısa süreli panik yarattı. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sarsıntılar, halk arasında tedirginliğe neden oldu. Depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul’daki okulların 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günleri tatil edildiğini duyurdu.
Bakan Tekin, tatil kararının Valilik, AFAD ve diğer ilgili kurumlarla yapılan değerlendirmeler sonucunda, öğrencilerin ve velilerin güvenliği gözetilerek alındığını belirtti. Açıklamanın ardından İstanbul’da yaşayan birçok kişi, tatili değerlendirmek amacıyla şehir dışına çıkmaya başladı.
Akşam saatlerinde ise özellikle Kuzey Marmara Otoyolu’nda yoğunluk gözlendi. İstanbul’dan Kocaeli, Sakarya ve Yalova gibi yakın illere doğru seyahat eden araçlar nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik yoğunluğu, tatil süresince devam etmesi beklenen şehir dışı hareketliliğinin habercisi oldu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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