Pakistan, Hindistan'a karşı operasyon başlattı

'Fateh-1 füzeleri ile Hindistan'ın askeri üsleri hedef alındı'

Yerel kaynaklarca, Hindistan'ın Udhampur ve Pathankot hava üslerinin ağır bir şekilde vurulduğu ve Udhampur üssüne üç füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Ayrıca güvenlik kaynaklarının, atılan füzelerin 'yerli olarak geliştirilen Fateh-1' olduğunu söylediği bildirildi..

Aynı zamanda Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Hindistan Ordusu'na ait bir tugay karargahını ve bir ikmal deposunu imha ettiği aktarıldı.