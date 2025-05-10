Pakistan, Hindistan'a karşı operasyon başlattı

Pakistan hükümeti, sosyal medya hesabından Hindistan'a karşı "Bunyan un Marsoos' operasyonunu başlattığını duyurdu.
Neler olmuştu?
Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu'nu başlatarak Pakistan'da ve Keşmir'in teröristlerin elindeki bölgelerinde dokuz hedefi vurmuştu. Bakanlık operasyon kapsamında hiçbir Pakistan askeri tesisinin vurulmadığını kaydetmişti.
Buna karşılık Pakistanlı yetkililer, Hindistan'ın Pakistan'da beş yerleşim yerine saldırdığını, saldırılar sonucunda 20'den fazla kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını aktarmıştı.
Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim 22 Nisan'da Hindistan'ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında meydana gelen terör saldırısının ardından tırmanmıştı. Saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisinin bu saldırıya dahil olduğuna dair kanıtlara sahip olduğunu iddia etmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise bu suçlamaları reddetmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad’ın uygun gördüğü takdirde uygun bir yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştı.