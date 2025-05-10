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Pakistan, Hindistan'a karşı operasyon başlattı
Pakistan, Hindistan'a karşı operasyon başlattı
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Pakistan, Hindistan'a karşı saldırı başlattı. 10.05.2025, Sputnik Türkiye
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pakistan, hindistan, новый онлайн для белой редактуры
pakistan, hindistan, новый онлайн для белой редактуры
Hindistan-Pakistan - Sputnik Türkiye

Pakistan, Hindistan'a karşı operasyon başlattı

03:19 10.05.2025 (güncellendi: 03:22 10.05.2025)
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Pakistan, Hindistan'a karşı saldırı başlattı.
Pakistan hükümeti, sosyal medya hesabından Hindistan'a karşı "Bunyan un Marsoos' operasyonunu başlattığını duyurdu.

Neler olmuştu?

Hindistan Savunma Bakanlığı, 7 Mayıs gecesi Sindur Operasyonu'nu başlatarak Pakistan'da ve Keşmir'in teröristlerin elindeki bölgelerinde dokuz hedefi vurmuştu. Bakanlık operasyon kapsamında hiçbir Pakistan askeri tesisinin vurulmadığını kaydetmişti.
Buna karşılık Pakistanlı yetkililer, Hindistan'ın Pakistan'da beş yerleşim yerine saldırdığını, saldırılar sonucunda 20'den fazla kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin de yaralandığını aktarmıştı.
Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim 22 Nisan'da Hindistan'ın Cammu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam kasabası yakınlarında meydana gelen terör saldırısının ardından tırmanmıştı. Saldırıda 25 Hintli ve bir Nepal vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Hindistan, Pakistan İstihbarat Servisinin bu saldırıya dahil olduğuna dair kanıtlara sahip olduğunu iddia etmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise bu suçlamaları reddetmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İslamabad’ın uygun gördüğü takdirde uygun bir yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu açıklamıştı.
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04:24 10.05.2025
Pakistan siber saldırısının Hindistan'ın elektrik şebekesinin yüzde 70'ini aksattığı iddia ediliyor
Pakistan merkezli Geo News'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Pakistan Hindistan'ın elektrik tedarik altyapısının yüzde 70'ini kapsayan bir siber saldırı başlattı.
Times of India, Pakistan ile artan gerginlik nedeniyle Jammu ve Keşmir'deki iki ilçede tam elektrik kesintisi yaşandığını bildirirken, bölgede kimliği belirsiz bir insansız hava aracının tespit edilmesinin ardından Jalandhar'da da benzer bir elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi.
Hindistan merkezli ANI'ye göre, Akhnoor'da da yaygın elektrik kesintileri bildirildi.
04:10 10.05.2025
'Fateh-1 füzeleri ile Hindistan'ın askeri üsleri hedef alındı'
Yerel kaynaklarca, Hindistan'ın Udhampur ve Pathankot hava üslerinin ağır bir şekilde vurulduğu ve Udhampur üssüne üç füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.
Ayrıca güvenlik kaynaklarının, atılan füzelerin 'yerli olarak geliştirilen Fateh-1' olduğunu söylediği bildirildi..
Aynı zamanda Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Hindistan Ordusu'na ait bir tugay karargahını ve bir ikmal deposunu imha ettiği aktarıldı.
Pakistan, Hindistan'a karşı operasyon başlattı - Sputnik Türkiye
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03:48 10.05.2025
Pakistan Hint mevzilerine MLRS saldırıları başlattı
Pakistan Ordusunun çoklu fırlatma roket sistemleri (MLRS) kullanarak Hint mevzilerine saldırılar düzenlediğini gösteren görüntüler paylaşıldı.
03:28 10.05.2025
'Füze depolama tesisi imha edildi'
Pakistan yerel kaynakları, operasyonun ilk aşamasında Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Beas kentindeki BrahMos füze depolama tesisinin imha edildiğini belirtti.
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