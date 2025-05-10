https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/genclerbirligi-4-yil-aranin-ardindan-super-lige-geri-dondu-1096119845.html
Gençlerbirliği 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri döndü
Gençlerbirliği 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri döndü
Sputnik Türkiye
Ankara'nın köklü kulübü Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak 4 yıllık Süper Lig hasretine son verdi. 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T19:50+0300
2025-05-10T19:50+0300
2025-05-10T19:50+0300
spor
süper lig
trendyol
gençlerbirliği futbol takımı
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Gençlerbirliği, dört yıl süren alt lig mücadelesinin ardından yeniden Süper Lig’de. Kırmızı-siyahlılar, Trendyol 1. Lig’in son haftasında Malatyaspor’u deplasmanda 5-0 mağlup ederek sezonu ikinci sırada bitirdi ve doğrudan yükselme biletini aldı.İlk yarıyı orta sıralarda tamamlamıştıGençlerbirliği, ilk yarıyı orta sıralarda tamamladı. Hüseyin Eroğlu’nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla işler değişmeye başladı. 1. haftaya kadar 13. sırada olan kırmızı-siyahlılar, Eroğlu’nun gelişiyle ivme yakaladı. 21 maçta sadece iki kez yenildiler, 45 puan topladılar. Sakaryaspor karşısında gelen galibiyetin ardından ligin son haftasında Malatya'ya karşı 5-0 galibiyet elde eden Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükseldi.Tarih yeniden yazılacak mı?Bir dönem Süper Lig'in vazgeçilmezi olan Gençlerbirliği, Türkiye Kupası’nı iki kez kazandı, Avrupa’da Blackburn ve Sporting gibi takımları eledi. 1965-66 sezonunu 3. bitiren kırmızı-siyahlılar; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında bu ligde ilk üçe girebilen ilk takım ünvanını aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/turkiye-ile-ispanya-arasindaki-karsilasma-konyada-oynanacak-1096104144.html
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süper lig, trendyol, gençlerbirliği futbol takımı
süper lig, trendyol, gençlerbirliği futbol takımı
Gençlerbirliği 4 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri döndü
Ankara'nın köklü kulübü Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak 4 yıllık Süper Lig hasretine son verdi.
Gençlerbirliği, dört yıl süren alt lig mücadelesinin ardından yeniden Süper Lig’de. Kırmızı-siyahlılar, Trendyol 1. Lig’in son haftasında Malatyaspor’u deplasmanda 5-0 mağlup ederek sezonu ikinci sırada bitirdi ve doğrudan yükselme biletini aldı.
İlk yarıyı orta sıralarda tamamlamıştı
Gençlerbirliği, ilk yarıyı orta sıralarda tamamladı. Hüseyin Eroğlu’nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla işler değişmeye başladı. 1. haftaya kadar 13. sırada olan kırmızı-siyahlılar, Eroğlu’nun gelişiyle ivme yakaladı.
21 maçta sadece iki kez yenildiler, 45 puan topladılar. Sakaryaspor karşısında gelen galibiyetin ardından ligin son haftasında Malatya'ya karşı 5-0 galibiyet elde eden Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükseldi.
Tarih yeniden yazılacak mı?
Bir dönem Süper Lig'in vazgeçilmezi olan Gençlerbirliği, Türkiye Kupası’nı iki kez kazandı, Avrupa’da Blackburn ve Sporting gibi takımları eledi.
1965-66 sezonunu 3. bitiren kırmızı-siyahlılar; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray dışında bu ligde ilk üçe girebilen ilk takım ünvanını aldı.