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Türkiye ile İspanya arasındaki karşılaşma Konya'da oynanacak
Türkiye ile İspanya arasındaki karşılaşma Konya'da oynanacak
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül'de İspanya ile yapacağı maç, Konya'da oynanacak. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.Konya'da 9. randevuA Milli Futbol Takımı, Konya'da 7'si resmi olmak üzere 8 maça çıktı.Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.Bu karşılaşmalarda 15 kez fileleri havalandıran milliler, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri'nde Hollanda ile İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği maçlara ev sahipliği yaptı.Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek.Milli takım, ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan'a konuk olacak.
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türkiye, i̇spanya, konya, dünya kupası, fifa

Türkiye ile İspanya arasındaki karşılaşma Konya'da oynanacak

16:58 09.05.2025
© İHA / HASAN İNCE-AW284276Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© İHA / HASAN İNCE-AW284276
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7 Eylül'de İspanya ile yapacağı maç, Konya'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.

Konya'da 9. randevu

A Milli Futbol Takımı, Konya'da 7'si resmi olmak üzere 8 maça çıktı.
Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Bu karşılaşmalarda 15 kez fileleri havalandıran milliler, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri'nde Hollanda ile İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği maçlara ev sahipliği yaptı.
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edecek.
Milli takım, ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan'a konuk olacak.
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