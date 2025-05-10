Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız
16:00 10.05.2025 (güncellendi: 16:11 10.05.2025)
© Fatih HepokurCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© Fatih Hepokur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar:
Evliliği zorlaştıran her türlü yanlış uygulamayla mücadele içindeyiz
LGBT denilen sapkın akımların toplumumuzu ifsat etmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz
Terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız
Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz.
Her ne kadar belli çevreler kabul etmek istemese de alkol bağımlılığı aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden biridir
Kadına yönelik şiddete karşı en sağlam kalkan olan 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanması, önceliğimiz olmayı sürdürüyor
Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa edeceğiz
Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız
Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz
Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız. Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğlayamaya çalışanların oyunlarına gelmeyeeğiz