Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız

Her ne kadar belli çevreler kabul etmek istemese de alkol bağımlılığı aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden biridir

Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz