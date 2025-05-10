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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Rusya ile Çin'in arasını açma girişimleri boş hayal
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Rusya ile Çin'in arasını açma girişimleri boş hayal
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanı Wang Moskova ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Pekin ve Moskova'nın omuz omuza durduğu sürece güç politikasının galip... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T20:34+0300
2025-05-10T20:34+0300
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Çin ve Rusya omuz omuza durduğu sürece güç politikasının galip gelemeyeceğini söyledi.Bakan Wang ziyareti sırasında kendisine eşlik eden gazetecilere yaptığı açıklamada, “İki büyük devlet -Çin ve Rusya- omuz omuza durduğu ve yakın işbirliği içinde olduğu sürece, uluslararası düzen bozulmayacak, dünyada adalet çökmeyecek ve güç politikası galip gelemeyecektir” dedi.Bakan Wang ayrıca 'değişimin uluslararası ilişkilerde normal bir durumu olduğunu ancak Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven ve desteğin değişmeden kaldığını' belirtti.'Rusya ile Çin'in arasını açma girişimleri boş hayal'Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Şi Cinping'in Moskova ziyareti sırasında Çin ve Rusya liderlerinin, iki ülkenin arasını açma girişimlerinin boş hayallerden ibaret olduğunu bir kez daha gösterdiklerini söyledi.Wang ziyaret sırasında kendisine eşlik eden gazetecilere verdiği demeçte şu cümleleri kaydetti:Wang açıklamasında, her iki tarafın da birbirlerine öncelikli işbirliği ortakları olarak davranma kararlılıklarını teyit ettiklerini ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ve derin karşılıklı güveni bozmaya veya zayıflatmaya yönelik her türlü girişime birlikte karşı koyma sözü verdiklerini söyledi.'Dünyanın hegemonyaya değil, adalete ihtiyacı var'Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya ziyaretinin Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin kaya gibi sağlam olduğunu ve dünyanın hegemonyaya değil, adalete ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söyledi.Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından aktarılan sözlerine göre Wang gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünyadaki değişimlerin hızlandığı ve uluslararası çalkantıların arttığı bir ortamda, bu ziyaret tarihe dönüp geleceğe bakmamızı sağladı. Dostluğun sürekliliğini ve adaleti koruma isteğini gösterdi ve tam bir başarıyla sonuçlandı” dedi.Wang açıklamasını, “Söz konusu ziyaret Rus-Çin ilişkilerinin bir kaya kadar sağlam olduğunun, İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunun provokasyona tabi olmadığının ve dünyanın hegemonyaya değil, adalete ihtiyacı olduğunun güçlü bir kanıtıydı” cümleleriyle sonlandıdı.
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Rusya ile Çin'in arasını açma girişimleri boş hayal

20:34 10.05.2025
© Sputnik / Иван Секретарев / Михаил КорытовRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moskova'da düzenlenen Büyük Anavatan Savaşı zaferi töreninde
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moskova'da düzenlenen Büyük Anavatan Savaşı zaferi töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© Sputnik / Иван Секретарев / Михаил Корытов
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Moskova ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Pekin ve Moskova'nın omuz omuza durduğu sürece güç politikasının galip gelemeyeceğini belirterek Rusya ile Çin'in arasını açma girişimlerinin 'boş hayalden' ibaret olduğunun altını çizdi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Çin ve Rusya omuz omuza durduğu sürece güç politikasının galip gelemeyeceğini söyledi.
Bakan Wang ziyareti sırasında kendisine eşlik eden gazetecilere yaptığı açıklamada, “İki büyük devlet -Çin ve Rusya- omuz omuza durduğu ve yakın işbirliği içinde olduğu sürece, uluslararası düzen bozulmayacak, dünyada adalet çökmeyecek ve güç politikası galip gelemeyecektir” dedi.
Bakan Wang ayrıca 'değişimin uluslararası ilişkilerde normal bir durumu olduğunu ancak Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven ve desteğin değişmeden kaldığını' belirtti.

'Rusya ile Çin'in arasını açma girişimleri boş hayal'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Şi Cinping'in Moskova ziyareti sırasında Çin ve Rusya liderlerinin, iki ülkenin arasını açma girişimlerinin boş hayallerden ibaret olduğunu bir kez daha gösterdiklerini söyledi.
Wang ziyaret sırasında kendisine eşlik eden gazetecilere verdiği demeçte şu cümleleri kaydetti:
Bu ziyaret sırasında Rusya ve Çin liderleri, Çin-Rusya ilişkilerini uluslararası toplumun istikrar ve ilerlemesinin teşvik edilmesinde ve dünya düzeninin korunmasında kilit bir güç olarak nitelendirerek ikili ilişkilerin yüksek seviyesini ve Çin ile Rusya'nın arasını açma girişimlerinin bir yanılsamadan başka bir şey olmadığını bir kez daha ortaya koydular.
Wang açıklamasında, her iki tarafın da birbirlerine öncelikli işbirliği ortakları olarak davranma kararlılıklarını teyit ettiklerini ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ve derin karşılıklı güveni bozmaya veya zayıflatmaya yönelik her türlü girişime birlikte karşı koyma sözü verdiklerini söyledi.

'Dünyanın hegemonyaya değil, adalete ihtiyacı var'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya ziyaretinin Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin kaya gibi sağlam olduğunu ve dünyanın hegemonyaya değil, adalete ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söyledi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından aktarılan sözlerine göre Wang gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünyadaki değişimlerin hızlandığı ve uluslararası çalkantıların arttığı bir ortamda, bu ziyaret tarihe dönüp geleceğe bakmamızı sağladı. Dostluğun sürekliliğini ve adaleti koruma isteğini gösterdi ve tam bir başarıyla sonuçlandı” dedi.
Wang açıklamasını, “Söz konusu ziyaret Rus-Çin ilişkilerinin bir kaya kadar sağlam olduğunun, İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunun provokasyona tabi olmadığının ve dünyanın hegemonyaya değil, adalete ihtiyacı olduğunun güçlü bir kanıtıydı” cümleleriyle sonlandıdı.
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