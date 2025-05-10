https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/cin-disisleri-bakani-wang-yi-rusya-ile-cinin-arasini-acma-girisimleri-bos-hayal-1096120409.html

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Rusya ile Çin'in arasını açma girişimleri boş hayal

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi: Rusya ile Çin'in arasını açma girişimleri boş hayal

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanı Wang Moskova ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Pekin ve Moskova'nın omuz omuza durduğu sürece güç politikasının galip... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T20:34+0300

2025-05-10T20:34+0300

2025-05-10T20:34+0300

poli̇ti̇ka

çin

çin dışişleri bakanlığı

wang yi

rusya

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çin halk cumhuriyeti

vladimir putin

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çin devlet başkanı şi cinping

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Çin ve Rusya omuz omuza durduğu sürece güç politikasının galip gelemeyeceğini söyledi.Bakan Wang ziyareti sırasında kendisine eşlik eden gazetecilere yaptığı açıklamada, “İki büyük devlet -Çin ve Rusya- omuz omuza durduğu ve yakın işbirliği içinde olduğu sürece, uluslararası düzen bozulmayacak, dünyada adalet çökmeyecek ve güç politikası galip gelemeyecektir” dedi.Bakan Wang ayrıca 'değişimin uluslararası ilişkilerde normal bir durumu olduğunu ancak Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı güven ve desteğin değişmeden kaldığını' belirtti.'Rusya ile Çin'in arasını açma girişimleri boş hayal'Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Şi Cinping'in Moskova ziyareti sırasında Çin ve Rusya liderlerinin, iki ülkenin arasını açma girişimlerinin boş hayallerden ibaret olduğunu bir kez daha gösterdiklerini söyledi.Wang ziyaret sırasında kendisine eşlik eden gazetecilere verdiği demeçte şu cümleleri kaydetti:Wang açıklamasında, her iki tarafın da birbirlerine öncelikli işbirliği ortakları olarak davranma kararlılıklarını teyit ettiklerini ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ve derin karşılıklı güveni bozmaya veya zayıflatmaya yönelik her türlü girişime birlikte karşı koyma sözü verdiklerini söyledi.'Dünyanın hegemonyaya değil, adalete ihtiyacı var'Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya ziyaretinin Moskova ile Pekin arasındaki ilişkilerin kaya gibi sağlam olduğunu ve dünyanın hegemonyaya değil, adalete ihtiyacı olduğunu gösterdiğini söyledi.Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından aktarılan sözlerine göre Wang gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünyadaki değişimlerin hızlandığı ve uluslararası çalkantıların arttığı bir ortamda, bu ziyaret tarihe dönüp geleceğe bakmamızı sağladı. Dostluğun sürekliliğini ve adaleti koruma isteğini gösterdi ve tam bir başarıyla sonuçlandı” dedi.Wang açıklamasını, “Söz konusu ziyaret Rus-Çin ilişkilerinin bir kaya kadar sağlam olduğunun, İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunun provokasyona tabi olmadığının ve dünyanın hegemonyaya değil, adalete ihtiyacı olduğunun güçlü bir kanıtıydı” cümleleriyle sonlandıdı.

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çin, çin dışişleri bakanlığı, wang yi, rusya, moskova, çin halk cumhuriyeti, vladimir putin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping