CHP Genel Başkanı Özel: Silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
06:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Ali Saydam: 'İletişimin tek amacı iknadır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
15 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
09:18
4 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
09:26
13 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
09:43
8 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ
80. yıl kutlamaları
09:51
183 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
13:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Hapishane konulu film ve müzikler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Fazla mesai hesabı nasıl yapılır?
15:14
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Rusya, Batı'nın 9 Mayıs Zafer Günü'nü unutturma çabalarına izin vermedi. Güçlü bir mesaj verildi'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:11
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
20:30
13 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret eridi, kırmızı et üretimi düştü: Peki asgari ücretli ne kadar et tüketebiliyor?
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
07:00
68 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
08:14
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
08:29
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
08:45
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
08:52
4 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:04
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
10:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
12:11
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ali Saydam: ‘Kanıta dayalı değil, söyleme dayalı iletişim kuruluyor’
12:42
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
‘Rusya, Batı’nın 9 Mayıs’ı unutturamayacağını gösterdi’
14:11
24 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
16:10
17 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
16:35
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
16:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:10
8 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
17:25
13 dk
ÖZEL HABER
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: ‘80 yıl önceki zaferi anımsamak insanlık borcudur’
17:47
3 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Büyük Anavatan Savaşı'nda Zafere giden 80 gün
19:00
68 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
20:14
28 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Robotik ameliyatlarla çocuk sahibi olma yolu kolaylaşıyor
20:48
3 dk
YERİ VE ZAMANI 9 MAYIS ÖZEL
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
21:00
48 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
22:01
55 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
23:06
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/chp-genel-baskani-ozel-silahlarin-birakilmasini-sonuna-kadar-destekliyoruz-1096119415.html
CHP Genel Başkanı Özel: Silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz
CHP Genel Başkanı Özel: Silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, partisince Van Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T19:28+0300
2025-05-10T19:28+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
van
i̇stanbul
chp
sırrı süreyya önder
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0a/1096119257_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac9e61be6431a84ca91b9f50a875fbcf.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.Demokrasiye inanmış bir gelenekten geldiklerini anlatan Özel, "Van'da oyumuzun arttığı da oldu çok düştüğü de oldu. 1957'de yüzde 57 oyu da gördük, 2015'te yüzde 1.5'i de gördük. Millet karar verdi 1963'te yüzde 70 oyla belediyeyi kazandık, millet karar verdi Van'da belediyesiz kaldık. Hiçbir zaman hatayı Van'a, Vanlılara yüklemedik, kusuru kendimizde bildik, kendimizi doğru anlatamadık, yeterince çalışmadık dedik. Artık Cumhuriyet Halk Partisinin sadece bir parti olarak değil Türkiye İttifakı diye söylediği, sosyal demokratlarla muhafazakar demokratları, muhafazakar demokratlarla milliyetçi demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları ve Türk'ün demokratıyla Kürt'ün demokratını birlikte kucaklayan Türkiye İttifakı'yla geldik" diye konuştu.Belediyelere görevlendirme yapılmasını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştiren Özel, şöyle devam etti:Bir süredir yeni sürecin ilerlediğini dile getiren Özel, "Biz, Kürt meselesini inkar edenlerden hiç olmadık. Hep doğru yerde, tarihin doğru yerinde durduk. Bu sorunun var olduğunu, çözülmesi gerektiğini savunduk. En başından beri samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı, meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların, şehit ailelerinin, gazilerin bu süreçte zarar gören herkesin ortak rızasıyla anaların gözyaşının dinmesini savunduk. Partimizde kendi komisyonumuzu kurduk. Çalıştılar, hazırlandılar ve çalışmaya da devam ediyorlar. Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan ve atılacak samimi, kandırmaya, aldatmaya, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'Silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz'Bu ülkenin tüm vatandaşlarının Cumhuriyet'in eşit hissedarları olduğunu, "Çanakkale'de Türk ile Kürt yan yana yatıyor" sözünün metafor olmadığını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:Terörün bitmesini, gözyaşlarının dinmesini canıgönülden savunduklarını vurgulayan Özel, "Peki şimdi bakalım siz bundan sonra ne yapacaksınız. Sırrı Başkan'a sözümüz var. Kürt'le Türk'ün kardeşliğini mutlaka sağlayacağız" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/bakan-kurum-marmaranin-guvenligi-istanbulun-guvenligi-ulkenin-guvenligiyle-esdeger-1096119089.html
van
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0a/1096119257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a97501aeabc3ac708a0ae3e02258676.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, van, i̇stanbul, chp, sırrı süreyya önder
özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, van, i̇stanbul, chp, sırrı süreyya önder

CHP Genel Başkanı Özel: Silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz

19:28 10.05.2025
© AA / Özkan BilginCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© AA / Özkan Bilgin
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özel, partisince Van Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini beklediklerini belirterek silahların bırakılmasını sonuna kadar desteklediklerini dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.
Demokrasiye inanmış bir gelenekten geldiklerini anlatan Özel, "Van'da oyumuzun arttığı da oldu çok düştüğü de oldu. 1957'de yüzde 57 oyu da gördük, 2015'te yüzde 1.5'i de gördük. Millet karar verdi 1963'te yüzde 70 oyla belediyeyi kazandık, millet karar verdi Van'da belediyesiz kaldık. Hiçbir zaman hatayı Van'a, Vanlılara yüklemedik, kusuru kendimizde bildik, kendimizi doğru anlatamadık, yeterince çalışmadık dedik. Artık Cumhuriyet Halk Partisinin sadece bir parti olarak değil Türkiye İttifakı diye söylediği, sosyal demokratlarla muhafazakar demokratları, muhafazakar demokratlarla milliyetçi demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları ve Türk'ün demokratıyla Kürt'ün demokratını birlikte kucaklayan Türkiye İttifakı'yla geldik" diye konuştu.
Belediyelere görevlendirme yapılmasını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştiren Özel, şöyle devam etti:

Çarşamba akşamları İstanbul'un bir ilçesinde, cumartesi ya da pazar günü Anadolu'nun bir köşesinde, CHP'nin gücüne bakarak değil, yüzde 1.2 oy aldığımız Yozgat'a da giderek, milletvekilliğini az farkla kaçırdığımız Van'a da koşup gelerek, Konya'da da miting yaparak bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bütün meydanlardan hep birlikte haykırıyoruz, Ekrem Başkan'a, arkadaşlarımıza özgürlük istiyoruz.

Bir süredir yeni sürecin ilerlediğini dile getiren Özel, "Biz, Kürt meselesini inkar edenlerden hiç olmadık. Hep doğru yerde, tarihin doğru yerinde durduk. Bu sorunun var olduğunu, çözülmesi gerektiğini savunduk. En başından beri samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı, meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların, şehit ailelerinin, gazilerin bu süreçte zarar gören herkesin ortak rızasıyla anaların gözyaşının dinmesini savunduk. Partimizde kendi komisyonumuzu kurduk. Çalıştılar, hazırlandılar ve çalışmaya da devam ediyorlar. Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan ve atılacak samimi, kandırmaya, aldatmaya, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz'

Bu ülkenin tüm vatandaşlarının Cumhuriyet'in eşit hissedarları olduğunu, "Çanakkale'de Türk ile Kürt yan yana yatıyor" sözünün metafor olmadığını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gidip gördüğümüzde bir Türk ile bir Kürt'ün nasıl bir mezarı paylaştığını görürüz. Onun için bu konuda adım atmayanlar, senelerce karşısında duranlar bir adım atınca biz onu mahcup edip, tutarsızlığını, haksızlığını geçmişteki zehirli dillerini hatırlatmak yerine, aksine atılan her adım kıymetlidir dedik. Dedik ki Kürtlerin bu devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kendi devletleri olarak eşit haklara sahip oldukları, sahip çıktıkları, uğrunda dedelerinin can verdiği bu devleti kendi devletleri bildikleri kadar demokratik, atılması gereken hangi adım varsa bu adımların hepsini hep birlikte atacağız. Buradan bir kez daha söylüyorum. Terörsüz Türkiye'ye ne diyorsunuz? Biz terörün durmasını savunuyoruz. Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz. Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz. Meclis zemininde bugün Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü kötü, yanlış, eksik uygulamaları düzeltecek yasal adımların hep birlikte atılmasını ve en başta kayyım uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz.

Terörün bitmesini, gözyaşlarının dinmesini canıgönülden savunduklarını vurgulayan Özel, "Peki şimdi bakalım siz bundan sonra ne yapacaksınız. Sırrı Başkan'a sözümüz var. Kürt'le Türk'ün kardeşliğini mutlaka sağlayacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
POLİTİKA
Bakan Kurum: Marmara'nın güvenliği, İstanbul'un güvenliği ülkenin güvenliğiyle eşdeğer
19:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала