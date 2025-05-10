https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/chp-genel-baskani-ozel-silahlarin-birakilmasini-sonuna-kadar-destekliyoruz-1096119415.html

CHP Genel Başkanı Özel: Silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özel: Silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, partisince Van Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T19:28+0300

2025-05-10T19:28+0300

2025-05-10T19:28+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

ekrem i̇mamoğlu

van

i̇stanbul

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sırrı süreyya önder

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünlerde beklenen bir haberle terör örgütünün silah bırakacak olmasıyla ilgili haberin bir an önce gelmesini, silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.Demokrasiye inanmış bir gelenekten geldiklerini anlatan Özel, "Van'da oyumuzun arttığı da oldu çok düştüğü de oldu. 1957'de yüzde 57 oyu da gördük, 2015'te yüzde 1.5'i de gördük. Millet karar verdi 1963'te yüzde 70 oyla belediyeyi kazandık, millet karar verdi Van'da belediyesiz kaldık. Hiçbir zaman hatayı Van'a, Vanlılara yüklemedik, kusuru kendimizde bildik, kendimizi doğru anlatamadık, yeterince çalışmadık dedik. Artık Cumhuriyet Halk Partisinin sadece bir parti olarak değil Türkiye İttifakı diye söylediği, sosyal demokratlarla muhafazakar demokratları, muhafazakar demokratlarla milliyetçi demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları ve Türk'ün demokratıyla Kürt'ün demokratını birlikte kucaklayan Türkiye İttifakı'yla geldik" diye konuştu.Belediyelere görevlendirme yapılmasını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını eleştiren Özel, şöyle devam etti:Bir süredir yeni sürecin ilerlediğini dile getiren Özel, "Biz, Kürt meselesini inkar edenlerden hiç olmadık. Hep doğru yerde, tarihin doğru yerinde durduk. Bu sorunun var olduğunu, çözülmesi gerektiğini savunduk. En başından beri samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı, meclis zemininde çözülmesi gerektiğini, mağdurların, şehit ailelerinin, gazilerin bu süreçte zarar gören herkesin ortak rızasıyla anaların gözyaşının dinmesini savunduk. Partimizde kendi komisyonumuzu kurduk. Çalıştılar, hazırlandılar ve çalışmaya da devam ediyorlar. Terörün bitmesi, barışın gelmesi için atılan ve atılacak samimi, kandırmaya, aldatmaya, pazarlığa yönelik olmayan her adımı destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'Silahların bırakılmasını sonuna kadar destekliyoruz'Bu ülkenin tüm vatandaşlarının Cumhuriyet'in eşit hissedarları olduğunu, "Çanakkale'de Türk ile Kürt yan yana yatıyor" sözünün metafor olmadığını belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:Terörün bitmesini, gözyaşlarının dinmesini canıgönülden savunduklarını vurgulayan Özel, "Peki şimdi bakalım siz bundan sonra ne yapacaksınız. Sırrı Başkan'a sözümüz var. Kürt'le Türk'ün kardeşliğini mutlaka sağlayacağız" dedi.

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