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Bakan Kurum: Marmara'nın güvenliği, İstanbul'un güvenliği ülkenin güvenliğiyle eşdeğer
Bakan Kurum: Marmara'nın güvenliği, İstanbul'un güvenliği ülkenin güvenliğiyle eşdeğer
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında yaptığı açıklamada deprem konusununa değinerek... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları süratle tamamladıktan sonra burada edinilen tecrübeyi, birikimi başta İstanbul olmak üzere 81 ile yayacaklarını belirtti.Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklama yaptı.'Marmara'nın güvenliği ülkenin güvenliğiyle eş değerdir'İstanbul'da kurulacak Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile ilgili bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:İstanbul'da öncelikle 2000 yılından önce inşa edilen yaklaşık 3 milyon 300 bin bağımsız bölümün dönüşümünü sağlamak istediklerini belirten Kurum, komisyonda alınan kararların masada kalmayacağını dile getirdi.'Tecrübeyi, birikimi tüm gücümüzle başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız'Depremlerin siyaset üstü bir konu olduğunu, ülkenin daha güçlü ve dirençli hale gelmesi için mücadele edeceklerini vurgulayan Kurum, "Bugün şu şantiye alanlarında gördüğümüz çalışma, şu tecrübe, şu hız inanın herhangi bir devletin başarabileceği bir iş değildir. Dile kolay burada yeni bir ülke inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnşallah buradaki işlerimizi süratle tamamlayacağız ve burada edindiğimiz tecrübeyi, birikimi tüm gücümüzle başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız. Hep diyoruz, bu konu siyaset üstü bir konudur. Bu yaklaşımla hareket ediyoruz. Herkesten de bunu bekliyoruz. Nasıl afet anında bu birlikteliği gösteriyorsak, afetleri önlemek için de aynı kararlılığı sergilemek durumundayız" dedi.
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murat kurum, i̇stanbul, kahramanmaraş, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, deprem

Bakan Kurum: Marmara'nın güvenliği, İstanbul'un güvenliği ülkenin güvenliğiyle eşdeğer

19:17 10.05.2025 (güncellendi: 19:39 10.05.2025)
© AA / Sinan DorukÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© AA / Sinan Doruk
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında yaptığı açıklamada deprem konusununa değinerek, "Marmara'nın güvenliği, İstanbul'un güvenliği ülkenin güvenliğiyle eşdeğerdir" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları süratle tamamladıktan sonra burada edinilen tecrübeyi, birikimi başta İstanbul olmak üzere 81 ile yayacaklarını belirtti.
Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklama yaptı.

'Marmara'nın güvenliği ülkenin güvenliğiyle eş değerdir'

İstanbul'da kurulacak Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile ilgili bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

Geçtiğimiz günlerde hem İstanbul için hem de ülkemiz için önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Hep söylüyoruz deprem bölgesi istihdamın yüzde 20'si, üretimin yaklaşık yüzde 15'i. 11 ilimizde yaşadığımız bu depremde 81 il tek yürek olduk ve deprem bölgesine yetiştik. Ancak Marmara Bölgemiz ülke istihdamı ve üretiminin yüzde 50'sinden fazlasını teşkil ediyor. Dolayısıyla Marmara'nın güvenliği, İstanbul'un güvenliği ülkenin güvenliğiyle eşdeğerdir. İstanbul'u bu manada çok önemsiyoruz ve 39 ilçe başkanıyla, büyükşehir belediye başkanımızla geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdik. Depreme dirençli bir İstanbul'u toplantıda konuştuk. Yapmamız gerekenleri hep birlikte istişare ettik, önerileri aldık ve yapılması gereken işler için talimat verdik. Deprem konusunda siyaset yapmayalım, deprem konusu ülkemizin, çocuklarımızın geleceğidir ve bu konuda hep birlikte hareket etmemizin gerektiğini ifade ettik. Bakanlık olarak tüm belediye başkanlarımıza 7/24 telefonumuzun ve kapımızın açık olduğunu ifade ettik. Devletimizin tüm afet bölgesinde gösterdiği kararlılığı, bilgi ve birikimi göstereceğine inanıyorum. Çünkü burada belediyemiz, devletimiz ve vatandaşımızla birlikte yürütmek durumundayız. İstanbul'un dönüşümü, İstanbul'un dirençli hale gelmesi için bu kararlılığı göstermek durumunda olduğumuzu ifade ettik.

İstanbul'da öncelikle 2000 yılından önce inşa edilen yaklaşık 3 milyon 300 bin bağımsız bölümün dönüşümünü sağlamak istediklerini belirten Kurum, komisyonda alınan kararların masada kalmayacağını dile getirdi.

'Tecrübeyi, birikimi tüm gücümüzle başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız'

Depremlerin siyaset üstü bir konu olduğunu, ülkenin daha güçlü ve dirençli hale gelmesi için mücadele edeceklerini vurgulayan Kurum, "Bugün şu şantiye alanlarında gördüğümüz çalışma, şu tecrübe, şu hız inanın herhangi bir devletin başarabileceği bir iş değildir. Dile kolay burada yeni bir ülke inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnşallah buradaki işlerimizi süratle tamamlayacağız ve burada edindiğimiz tecrübeyi, birikimi tüm gücümüzle başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız. Hep diyoruz, bu konu siyaset üstü bir konudur. Bu yaklaşımla hareket ediyoruz. Herkesten de bunu bekliyoruz. Nasıl afet anında bu birlikteliği gösteriyorsak, afetleri önlemek için de aynı kararlılığı sergilemek durumundayız" dedi.
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