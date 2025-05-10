https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/bakan-kurum-marmaranin-guvenligi-istanbulun-guvenligi-ulkenin-guvenligiyle-esdeger-1096119089.html

Bakan Kurum: Marmara'nın güvenliği, İstanbul'un güvenliği ülkenin güvenliğiyle eşdeğer

Bakan Kurum: Marmara'nın güvenliği, İstanbul'un güvenliği ülkenin güvenliğiyle eşdeğer

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında yaptığı açıklamada deprem konusununa değinerek... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T19:17+0300

2025-05-10T19:17+0300

2025-05-10T19:39+0300

poli̇ti̇ka

murat kurum

i̇stanbul

kahramanmaraş

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

deprem

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları süratle tamamladıktan sonra burada edinilen tecrübeyi, birikimi başta İstanbul olmak üzere 81 ile yayacaklarını belirtti.Bakan Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan Mahallesi şantiye alanında açıklama yaptı.'Marmara'nın güvenliği ülkenin güvenliğiyle eş değerdir'İstanbul'da kurulacak Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile ilgili bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:İstanbul'da öncelikle 2000 yılından önce inşa edilen yaklaşık 3 milyon 300 bin bağımsız bölümün dönüşümünü sağlamak istediklerini belirten Kurum, komisyonda alınan kararların masada kalmayacağını dile getirdi.'Tecrübeyi, birikimi tüm gücümüzle başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız'Depremlerin siyaset üstü bir konu olduğunu, ülkenin daha güçlü ve dirençli hale gelmesi için mücadele edeceklerini vurgulayan Kurum, "Bugün şu şantiye alanlarında gördüğümüz çalışma, şu tecrübe, şu hız inanın herhangi bir devletin başarabileceği bir iş değildir. Dile kolay burada yeni bir ülke inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz. İnşallah buradaki işlerimizi süratle tamamlayacağız ve burada edindiğimiz tecrübeyi, birikimi tüm gücümüzle başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız. Hep diyoruz, bu konu siyaset üstü bir konudur. Bu yaklaşımla hareket ediyoruz. Herkesten de bunu bekliyoruz. Nasıl afet anında bu birlikteliği gösteriyorsak, afetleri önlemek için de aynı kararlılığı sergilemek durumundayız" dedi.

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murat kurum, i̇stanbul, kahramanmaraş, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, deprem