https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/bursada-deprem-mudanya-aciklari-30-ile-sallandi-1096115668.html
Bursa'da deprem: Mudanya açıkları 3.0 ile sallandı
Bursa'da deprem: Mudanya açıkları 3.0 ile sallandı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde peş peşe depremler devam ederken son dakika deprem haberi de Bursa'dan geldi. Bu öğleden sonra Bursa'da hissedilen depremin... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T15:13+0300
2025-05-10T15:13+0300
2025-05-10T15:29+0300
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Marmara denizi üzerinde depremler sürüyor. Bu öğleden sonra Marmara denizi üzerinde yeni bir deprem meydana geldi. Bursa'nın Mudanya açıklarında gerçekleşen 3.0 büyüklüğündeki deprem AFAD tarafından açıklandı.Yerin 6.97 km altında gerçekleşen sallantı saat 14.43'da gerçekleşti
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/yaz-yerini-kara-gunlere-birakti-marmaraya-kuvvetli-saganak-ve-firtina-uyarisi-geldi-1096115068.html
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bursa, mudanya, deprem, deprem
Bursa'da deprem: Mudanya açıkları 3.0 ile sallandı
15:13 10.05.2025 (güncellendi: 15:29 10.05.2025)
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde peş peşe depremler devam ederken son dakika deprem haberi de Bursa'dan geldi. Bu öğleden sonra Bursa'da hissedilen depremin 3.0 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Marmara denizi üzerinde depremler sürüyor. Bu öğleden sonra Marmara denizi üzerinde yeni bir deprem meydana geldi. Bursa'nın Mudanya açıklarında gerçekleşen 3.0 büyüklüğündeki deprem AFAD tarafından açıklandı.
Yerin 6.97 km altında gerçekleşen sallantı saat 14.43'da gerçekleşti