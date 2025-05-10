https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/afad-acikladi-mugla-datca-aciklarinda-38-buyuklugunde-deprem-1096111819.html
AFAD açıkladı: Muğla Datça açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD açıkladı: Muğla Datça açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'ın aktardığı verilere göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremle ilgili herhangi bir... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T09:29+0300
2025-05-10T09:29+0300
2025-05-10T09:29+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Mayıs 2025 sabahı saat 06.31’de, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.Yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Ege Denizi açıklarında yer aldı. Sarsıntı, yerin 14.8 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk değerlendirmelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.Deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedilirken, sosyal medya üzerinden vatandaşlar tarafından da bildirildi. AFAD ve diğer ilgili kurumlar tarafından bölgedeki gelişmeler yakından izlenmeye devam ediyor.Depremin merkez üssü ve derinliği belli olduAFAD'ın verilerine göre sarsıntının merkez üssü Ege Denizi, Datça açıkları olarak belirlendi. Depremin yerin yaklaşık 14,8 kilometre derinliğinde oluştuğu aktarıldı.Olası olumsuzluklara dair açıklamaŞu ana kadar AFAD ve yerel yetkililerden gelen bilgilere göre bölgede herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Deprem, korkuya neden olsa da olası bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/anneler-gunu-hangi-gun-ne-zaman-anneler-gunu-tarihi-ve-kokeni-ne-1096108672.html
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ege denizi, datça, afad, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
ege denizi, datça, afad, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
AFAD açıkladı: Muğla Datça açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığı verilere göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Mayıs 2025 sabahı saat 06.31’de, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Ege Denizi
açıklarında yer aldı. Sarsıntı, yerin 14.8 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk değerlendirmelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.
Deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedilirken, sosyal medya üzerinden vatandaşlar tarafından da bildirildi. AFAD
ve diğer ilgili kurumlar tarafından bölgedeki gelişmeler yakından izlenmeye devam ediyor.
Depremin merkez üssü ve derinliği belli oldu
AFAD'ın verilerine göre sarsıntının merkez üssü Ege Denizi, Datça
açıkları olarak belirlendi. Depremin yerin yaklaşık 14,8 kilometre derinliğinde oluştuğu aktarıldı.
Olası olumsuzluklara dair açıklama
Şu ana kadar AFAD ve yerel yetkililerden gelen bilgilere göre bölgede herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Deprem, korkuya neden olsa da olası bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi.