https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/afad-acikladi-mugla-datca-aciklarinda-38-buyuklugunde-deprem-1096111819.html

AFAD açıkladı: Muğla Datça açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı: Muğla Datça açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD'ın aktardığı verilere göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremle ilgili herhangi bir... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T09:29+0300

2025-05-10T09:29+0300

2025-05-10T09:29+0300

ege denizi

datça

afad

son depremler

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Mayıs 2025 sabahı saat 06.31’de, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.Yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Ege Denizi açıklarında yer aldı. Sarsıntı, yerin 14.8 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk değerlendirmelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.Deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedilirken, sosyal medya üzerinden vatandaşlar tarafından da bildirildi. AFAD ve diğer ilgili kurumlar tarafından bölgedeki gelişmeler yakından izlenmeye devam ediyor.Depremin merkez üssü ve derinliği belli olduAFAD'ın verilerine göre sarsıntının merkez üssü Ege Denizi, Datça açıkları olarak belirlendi. Depremin yerin yaklaşık 14,8 kilometre derinliğinde oluştuğu aktarıldı.Olası olumsuzluklara dair açıklamaŞu ana kadar AFAD ve yerel yetkililerden gelen bilgilere göre bölgede herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Deprem, korkuya neden olsa da olası bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi.

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ege denizi, datça, afad, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)