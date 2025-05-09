https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/anneler-gunu-hangi-gun-ne-zaman-anneler-gunu-tarihi-ve-kokeni-ne-1096108672.html

Anneler Günü hangi gün, ne zaman? Anneler Günü tarihi ve kökeni ne?

Anneler Günü hangi gün, ne zaman? Anneler Günü tarihi ve kökeni ne?

Sputnik Türkiye

2025 yılında Anneler Günü, her yıl olduğu gibi Mayıs ayının ikinci Pazar günü olan 11 Mayıs 2025 tarihinde kutlanacak. Bu özel günde annelere sevgi ve emekleri... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T21:52+0300

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türki̇ye

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Anneler Günü, 11 Mayıs Pazar günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de annelerin sevgisini ve emeklerini ödüllendirmek için kutlanacak.1908 yılında Anna Jarvis'in annesini anma törenine dayanan bu özel gün, ülkemizde 1955'ten beri geleneksel olarak mayıs ayının ikinci pazar gününde coşkuyla kutlanıyor. Jarvis'in çabalarıyla 1914'te resmi tatil ilan edilen bu özel günde çocuklar annelerinin emekleri ve sevgileri için çiçekler, hediyeler ve sürprizler yaparak bugünü kutlar.Anneler Günü'nde alınabilecek hediyeler nedir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/cumhurbaskani-erdogandan-anneler-gunu-paylasimi-1083724740.html

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Sputnik Türkiye

anne, üvey anne, anne sütü, anne kızlık soyadı, anne karnı, anneler günü, anneler tugayı, anneler, kutlama