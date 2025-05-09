Anneler Günü hangi gün, ne zaman? Anneler Günü tarihi ve kökeni ne?
© AAYargıtay okul kayıt ücretinde hangi eşin sorumlu olacağına ilişkin emsal bir karara imza attı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "Okula kayıt işlemini gerçekleştiren eşin, dava dışı eşle birlikte okula karşı müteselsilen sorumlu olduğu kabul edilemez" dedi.
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2025 yılında Anneler Günü, her yıl olduğu gibi Mayıs ayının ikinci Pazar günü olan 11 Mayıs 2025 tarihinde kutlanacak. Bu özel günde annelere sevgi ve emekleri için hediyeler ve çiçekler çocuklar tarafından sunulur. Peki, Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?
Anneler Günü, 11 Mayıs Pazar günü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de annelerin sevgisini ve emeklerini ödüllendirmek için kutlanacak.
1908 yılında Anna Jarvis'in annesini anma törenine dayanan bu özel gün, ülkemizde 1955'ten beri geleneksel olarak mayıs ayının ikinci pazar gününde coşkuyla kutlanıyor. Jarvis'in çabalarıyla 1914'te resmi tatil ilan edilen bu özel günde çocuklar annelerinin emekleri ve sevgileri için çiçekler, hediyeler ve sürprizler yaparak bugünü kutlar.
Anneler Günü'nde alınabilecek hediyeler nedir?
1.Kişiselleştirilmiş hediyeler:
Fotoğraf baskılı pano veya yastık
El yapımı 'Dünyanın En Güzel Annesi' kupası
Aile fotoğraflarından oluşan dijital çerçeve
2.Deneyim hediye seçenekleri:
Spa/masaj paketi
Resim veya seramik atölyesi
Annenizle özel bir akşam yemeği rezervasyonu
3.El emeği öne çıkanlar:
Kendi hazırladığınız bir mektup veya şiir
Ev yapımı kurabiye seti
Örgü/elişi ürünleri (şal, atkı vb.)
4.Pratik ve kullanışlı alternatifler:
Akıllı saat/sağlık bilekliği
Kitap/dergi aboneliği
Bahçe malzemeleri (çiçek tohumu seti vb.)
5.Klasikleşmiş seçenekler:
Taze kesme çiçek buketi
Kaliteli bir parfüm
Şık bir takı (inci kolye, bileklik)
12 Mayıs 2024, 10:10