https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/abdde-gocmenlerin-tutuldugu-ice-merkezini-denetlemek-isteyen-belediye-baskani-gozaltina-alindi-1096110195.html

ABD'de göçmenlerin tutulduğu ICE merkezini denetlemek isteyen belediye başkanı gözaltına alındı

ABD'de göçmenlerin tutulduğu ICE merkezini denetlemek isteyen belediye başkanı gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, protestocularla birlikte göçmen gözaltı merkezine izinsiz girmeye çalışırken gözaltına alındı. 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T02:22+0300

2025-05-10T02:22+0300

2025-05-10T02:22+0300

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abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

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ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinin Belediye Başkanı Ras Baraka, protestocularla birlikte bir göçmen gözaltı merkezine izinsiz girmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.ABD New Jersey Bölge Savcısı Alina Habba, şunları kaydetti:Habba, Fox News'e telefonla yaptığı açıklamada ise, Baraka'nın gözaltında tutulduğunu ve ABD yasalarına göre suçlamalarla karşı karşıya kalacağını söyledi.Savcılıktan yapılan açıklamada, Baraka’nın son üç gündür söz konusu gözaltı merkezine girmeyi planladığını kamuoyuna açıkladığı bildirildi.Fox News’te yayımlanan görüntülerde, Baraka’nın Kongre Üyesi LaMonica McIver ve bazı milletvekilleriyle birlikte, polis müdahalesine rağmen Newark’taki bir göçmen gözaltı merkezinin çitini aşmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde daha sonra Baraka’nın polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı anlar da yer aldı.

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abd, newark, new jersey, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)