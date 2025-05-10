https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/abdde-gocmenlerin-tutuldugu-ice-merkezini-denetlemek-isteyen-belediye-baskani-gozaltina-alindi-1096110195.html
ABD'de göçmenlerin tutulduğu ICE merkezini denetlemek isteyen belediye başkanı gözaltına alındı
ABD'de göçmenlerin tutulduğu ICE merkezini denetlemek isteyen belediye başkanı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, protestocularla birlikte göçmen gözaltı merkezine izinsiz girmeye çalışırken gözaltına alındı. 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T02:22+0300
2025-05-10T02:22+0300
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ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinin Belediye Başkanı Ras Baraka, protestocularla birlikte bir göçmen gözaltı merkezine izinsiz girmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.ABD New Jersey Bölge Savcısı Alina Habba, şunları kaydetti:Habba, Fox News'e telefonla yaptığı açıklamada ise, Baraka'nın gözaltında tutulduğunu ve ABD yasalarına göre suçlamalarla karşı karşıya kalacağını söyledi.Savcılıktan yapılan açıklamada, Baraka’nın son üç gündür söz konusu gözaltı merkezine girmeyi planladığını kamuoyuna açıkladığı bildirildi.Fox News’te yayımlanan görüntülerde, Baraka’nın Kongre Üyesi LaMonica McIver ve bazı milletvekilleriyle birlikte, polis müdahalesine rağmen Newark’taki bir göçmen gözaltı merkezinin çitini aşmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde daha sonra Baraka’nın polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı anlar da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/abdde-gozaltinda-tutulan-rumeysa-ozturkun-serbest-birakilmasina-karar-verildi-1096108314.html
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abd, newark, new jersey, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
abd, newark, new jersey, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
ABD'de göçmenlerin tutulduğu ICE merkezini denetlemek isteyen belediye başkanı gözaltına alındı
Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, protestocularla birlikte göçmen gözaltı merkezine izinsiz girmeye çalışırken gözaltına alındı.
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinin Belediye Başkanı Ras Baraka, protestocularla birlikte bir göçmen gözaltı merkezine izinsiz girmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
ABD New Jersey Bölge Savcısı Alina Habba, şunları kaydetti:
"Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, izinsiz girme suçunu işledi ve Homeland Security Investigations'ın Newark, New Jersey'deki ICE gözaltı merkezinden kendisini bu öğleden sonra uzaklaştırması yönündeki çok sayıda uyarısını görmezden geldi. Yasayı görmezden gelmeyi isteyerek seçti. Bu eyalette bu geçerli olmayacak. Gözaltına alındı."
Habba, Fox News'e telefonla yaptığı açıklamada ise, Baraka'nın gözaltında tutulduğunu ve ABD yasalarına göre suçlamalarla karşı karşıya kalacağını söyledi.
Savcılıktan yapılan açıklamada, Baraka’nın son üç gündür söz konusu gözaltı merkezine girmeyi planladığını kamuoyuna açıkladığı bildirildi.
Fox News’te yayımlanan görüntülerde, Baraka’nın Kongre Üyesi LaMonica McIver ve bazı milletvekilleriyle birlikte, polis müdahalesine rağmen Newark’taki bir göçmen gözaltı merkezinin çitini aşmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde daha sonra Baraka’nın polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı anlar da yer aldı.