https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/abd-hazine-bakani-bessent-borc-limitini-yukseltme-cagrisinda-bulundu-1096110327.html

ABD Hazine Bakanı Bessent borç limitini yükseltme çağrısında bulundu

ABD Hazine Bakanı Bessent borç limitini yükseltme çağrısında bulundu

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD'nin tam güven ve itibarını korumak için Kongre'yi temmuz ortasına kadar borç limitini artırmaya veya askıya almaya davet... 10.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-10T04:15+0300

2025-05-10T04:15+0300

2025-05-10T04:15+0300

dünya

abd

scott bessent

mike johnson

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_885c90ade6c6261b747af4645ac1d9ad.jpg

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a bir mektup göndererek, Kongre'de 'kargaşa' yaşanmasını ve ABD'nin küresel duruşunda bir gerileme yaşanmasını önlemek amacıyla Temmuz ortasına kadar borç limitini yükseltmesini veya askıya almasını istedi.Mektupta, "Federal hükümetin nakit parasının ve olağanüstü önlemlerinin, Kongre'nin tatilde olması planlanırken Ağustos ayında tükenmesi olasılığı makul düzeydedir. Bu nedenle, Kongre'yi borç limitini planlanan tatilden önce, Temmuz ortasına kadar artırmaya veya askıya almaya saygıyla çağırıyorum" ifadeleri yer aldı.Bessent yazdığı mektupta, "Borç limitinin askıya alınmaması veya artırılmaması, finansal sistemimizde büyük bir tahribata yol açacak ve Amerika'nın güvenliğini ve küresel liderlik konumunu zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/abdde-gocmenlerin-tutuldugu-ice-merkezini-denetlemek-isteyen-belediye-baskani-gozaltina-alindi-1096110195.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, scott bessent, mike johnson