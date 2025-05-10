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ABD Hazine Bakanı Bessent borç limitini yükseltme çağrısında bulundu
ABD Hazine Bakanı Bessent borç limitini yükseltme çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD'nin tam güven ve itibarını korumak için Kongre'yi temmuz ortasına kadar borç limitini artırmaya veya askıya almaya davet... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T04:15+0300
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a bir mektup göndererek, Kongre'de 'kargaşa' yaşanmasını ve ABD'nin küresel duruşunda bir gerileme yaşanmasını önlemek amacıyla Temmuz ortasına kadar borç limitini yükseltmesini veya askıya almasını istedi.Mektupta, "Federal hükümetin nakit parasının ve olağanüstü önlemlerinin, Kongre'nin tatilde olması planlanırken Ağustos ayında tükenmesi olasılığı makul düzeydedir. Bu nedenle, Kongre'yi borç limitini planlanan tatilden önce, Temmuz ortasına kadar artırmaya veya askıya almaya saygıyla çağırıyorum" ifadeleri yer aldı.Bessent yazdığı mektupta, "Borç limitinin askıya alınmaması veya artırılmaması, finansal sistemimizde büyük bir tahribata yol açacak ve Amerika'nın güvenliğini ve küresel liderlik konumunu zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı.
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abd, scott bessent, mike johnson

ABD Hazine Bakanı Bessent borç limitini yükseltme çağrısında bulundu

04:15 10.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon Scott Bessent
 Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD'nin tam güven ve itibarını korumak için Kongre'yi temmuz ortasına kadar borç limitini artırmaya veya askıya almaya davet ediyorum" dedi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a bir mektup göndererek, Kongre'de 'kargaşa' yaşanmasını ve ABD'nin küresel duruşunda bir gerileme yaşanmasını önlemek amacıyla Temmuz ortasına kadar borç limitini yükseltmesini veya askıya almasını istedi.
Mektupta, "Federal hükümetin nakit parasının ve olağanüstü önlemlerinin, Kongre'nin tatilde olması planlanırken Ağustos ayında tükenmesi olasılığı makul düzeydedir. Bu nedenle, Kongre'yi borç limitini planlanan tatilden önce, Temmuz ortasına kadar artırmaya veya askıya almaya saygıyla çağırıyorum" ifadeleri yer aldı.
Bessent yazdığı mektupta, "Borç limitinin askıya alınmaması veya artırılmaması, finansal sistemimizde büyük bir tahribata yol açacak ve Amerika'nın güvenliğini ve küresel liderlik konumunu zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı.
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