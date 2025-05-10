https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/abd-hazine-bakani-bessent-borc-limitini-yukseltme-cagrisinda-bulundu-1096110327.html
ABD Hazine Bakanı Bessent borç limitini yükseltme çağrısında bulundu
ABD Hazine Bakanı Bessent borç limitini yükseltme çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD'nin tam güven ve itibarını korumak için Kongre'yi temmuz ortasına kadar borç limitini artırmaya veya askıya almaya davet... 10.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-10T04:15+0300
2025-05-10T04:15+0300
2025-05-10T04:15+0300
dünya
abd
scott bessent
mike johnson
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_885c90ade6c6261b747af4645ac1d9ad.jpg
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a bir mektup göndererek, Kongre'de 'kargaşa' yaşanmasını ve ABD'nin küresel duruşunda bir gerileme yaşanmasını önlemek amacıyla Temmuz ortasına kadar borç limitini yükseltmesini veya askıya almasını istedi.Mektupta, "Federal hükümetin nakit parasının ve olağanüstü önlemlerinin, Kongre'nin tatilde olması planlanırken Ağustos ayında tükenmesi olasılığı makul düzeydedir. Bu nedenle, Kongre'yi borç limitini planlanan tatilden önce, Temmuz ortasına kadar artırmaya veya askıya almaya saygıyla çağırıyorum" ifadeleri yer aldı.Bessent yazdığı mektupta, "Borç limitinin askıya alınmaması veya artırılmaması, finansal sistemimizde büyük bir tahribata yol açacak ve Amerika'nın güvenliğini ve küresel liderlik konumunu zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250510/abdde-gocmenlerin-tutuldugu-ice-merkezini-denetlemek-isteyen-belediye-baskani-gozaltina-alindi-1096110195.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/12/1095484944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c5b846e7e738c48b25db86e567d628c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, scott bessent, mike johnson
abd, scott bessent, mike johnson
ABD Hazine Bakanı Bessent borç limitini yükseltme çağrısında bulundu
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD'nin tam güven ve itibarını korumak için Kongre'yi temmuz ortasına kadar borç limitini artırmaya veya askıya almaya davet ediyorum" dedi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a bir mektup göndererek, Kongre'de 'kargaşa' yaşanmasını ve ABD'nin küresel duruşunda bir gerileme yaşanmasını önlemek amacıyla Temmuz ortasına kadar borç limitini yükseltmesini veya askıya almasını istedi.
Mektupta, "Federal hükümetin nakit parasının ve olağanüstü önlemlerinin, Kongre'nin tatilde olması planlanırken Ağustos ayında tükenmesi olasılığı makul düzeydedir. Bu nedenle, Kongre'yi borç limitini planlanan tatilden önce, Temmuz ortasına kadar artırmaya veya askıya almaya saygıyla çağırıyorum" ifadeleri yer aldı.
Bessent yazdığı mektupta, "Borç limitinin askıya alınmaması veya artırılmaması, finansal sistemimizde büyük bir tahribata yol açacak ve Amerika'nın güvenliğini ve küresel liderlik konumunu zayıflatacaktır" ifadelerini kullandı.