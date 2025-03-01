Gözaltına alınmıştı: Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO’su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor; kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz.

Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz.

Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur.

Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir.

Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz.

Saygılarımızla.