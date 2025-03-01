https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/gozaltina-alinmisti-cem-koksal-zorlu-grubu-ceolugundan-istifa-etti-1094115934.html
Gözaltına alınmıştı: Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti
Gözaltına alınmıştı: Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti
Sputnik Türkiye
Zorlu Holding Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, Cem Köksal'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu. 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T23:45+0300
2025-03-01T23:45+0300
2025-03-01T23:57+0300
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Gözaltına alınan Cem Köksal'ın istifa ettiğine dair Zorlu Holding'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/zorlu-holding-ceosu-cem-koksal-gozaltina-alindi-1094115187.html
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Gözaltına alınmıştı: Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti
23:45 01.03.2025 (güncellendi: 23:57 01.03.2025)
Zorlu Holding Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, Cem Köksal'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Gözaltına alınan Cem Köksal'ın istifa ettiğine dair Zorlu Holding'den açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO’su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor; kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz.
Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz.
Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur.
Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir.
Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz.
Saygılarımızla.
Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.