https://anlatilaninotesi.com.tr/20250419/bakan-yumakli-tarihin-en-buyuk-don-felaketinin-bilancosunu-acikladi-34-ilde-16-farkli-tarim-urunu-1095514176.html

Bakan Yumaklı, tarihin en büyük don felaketinin bilançosunu açıkladı: '34 ilde, 16 farklı tarım ürünü zarar gördü'

Bakan Yumaklı, tarihin en büyük don felaketinin bilançosunu açıkladı: '34 ilde, 16 farklı tarım ürünü zarar gördü'

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarihin en büyük don felaketini yaşayan Türkiye'de 34 ilde 16 farklı tarım ürünün zarar gördüğünü açıkladı. 19.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-19T12:53+0300

2025-04-19T12:53+0300

2025-04-19T12:53+0300

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tarım ve orman bakanlığı

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Türkiye'de geçen hafta havaların aniden soğuması nedeniyle tarihin en büyük zirai don olayı yaşandı. Tarım arazileri zarar görürken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 34 ilde, 16 farklı tarım ürününün zarar gördüğünü söyledi. Gıda arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını dile getiren Yumaklı, "Genellikle açıklamalarımızı yaparken biz meyve çeşitlerinde diye bahsettik. Bu ürünlerin hangilerinin olduğunu ilk kez burada açıklamak istiyorum: Armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık." diyerek en çok etkilenen ürünleri de sıraladı.TARSİM Sigortası olmayan çiftçilere de ödeme yapılacakBakan Yumaklı bazı meyvelerde hasarın çok fazla olduğunu kaydederek şunları söyledi: "Tabii bugünün teknolojilerinin yetebildiği, işte o etkiyi azaltabilecek şeyler de sınırlı maalesef. Dolayısıyla burada bazı meyvelerde hasar çok fazla oldu. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tespitler devam ediyor. Bu tespitlerin devamından sonra TARSİM sigortası olanlar, sigorta poliçelerinin kapsamında olanlarının ödemelerini alacaklar. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ancak sigortası olmayanlar için de bu hasar tespit çalışmalarının sonrasında hasarları nispetinde, don hadisesinin olduğu zamana kadar o tarla için, o bahçe için ne harcama yapılmışsa, ne gider olmuşsa onların bedelini de hasarları nispetinde alacaklar.Basitleştirmek için ifade etmek istiyorum. Diyelim ki siz bahçenize 1000 liralık masraf yaptınız, hasarınız yüzde 100 ise o 1000 lirayı alacaksınız. Hasarınız yüzde 50 ise 500 lirasını alacaksınız. Bu yönde elbette bu bir süreç ve bir takvimi var. Tamamen fiziki şartların da bu hasar tespitine izin vermesi gerekir. Bazı yerlerde bu daha çabuk olacaktır, bazı yerlerde belki biraz sarkacaktır ama bu işlemi gerçekleştirmiş olacağız."

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i̇brahim yumaklı, tarsim, tarım, tarım ve orman bakanlığı