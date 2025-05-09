https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/zaferin-yuzleri-sovyet-askeri-mihail-alekseev-1096033548.html
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Mihail Alekseev
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Mihail Alekseev
Sputnik Türkiye
Büyük Anavatan Savaşı'nın (1941-1945) tarihi, yapay zeka teknolojisi sayesinde cepheden gelen mektuplar ve arşiv kareleriyle gözümüzün önünde canlanıyor. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T14:00+0300
2025-05-09T14:00+0300
2025-05-09T14:00+0300
multi̇medya
vi̇deo
sscb
zafer günü
9 mayıs zafer bayramı
büyük zafer'in 80. yıldönümü
rusya
nazi almanyası
kızıl ordu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096033393_0:18:1281:738_1920x0_80_0_0_c6ce8a03b01dc073a824db2c39e3d006.jpg
Artık aramızda olmayan savaşın gazileri, Sputnik'in Büyük Zafer'in 80. yıl dönümü için imza attığı bir projede yaşadıklarını anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/zaferin-yuzleri-sovyet-askeri-oleg-krasuskiy-1095775518.html
sscb
rusya
nazi almanyası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096033393_136:0:1144:756_1920x0_80_0_0_176551f66e0fc2e3bf5665f31b554e42.jpg
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Mihail Alekseev
Sputnik Türkiye
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Mihail Alekseev
2025-05-09T14:00+0300
true
PT1M45S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, sscb, zafer günü, 9 mayıs zafer bayramı, büyük zafer'in 80. yıldönümü, rusya, nazi almanyası, kızıl ordu
vi̇deo, sscb, zafer günü, 9 mayıs zafer bayramı, büyük zafer'in 80. yıldönümü, rusya, nazi almanyası, kızıl ordu
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Mihail Alekseev
Büyük Anavatan Savaşı'nın (1941-1945) tarihi, yapay zeka teknolojisi sayesinde cepheden gelen mektuplar ve arşiv kareleriyle gözümüzün önünde canlanıyor.
Artık aramızda olmayan savaşın gazileri, Sputnik'in Büyük Zafer'in 80. yıl dönümü için imza attığı bir projede yaşadıklarını anlattı.