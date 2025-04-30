https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/zaferin-yuzleri-sovyet-askeri-oleg-krasuskiy-1095775518.html
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Oleg Krasuskiy
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Oleg Krasuskiy
Sputnik Türkiye
Büyük Anavatan Savaşı'nın (1941-1945) tarihi, yapay zeka teknolojisi sayesinde cepheden gelen mektuplar ve arşiv kareleriyle gözümüzün önünde canlanıyor. 30.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-30T14:00+0300
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multi̇medya
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9 mayıs zafer bayramı
büyük anavatan savaşı
rusya
sscb
büyük zafer
büyük zafer'in 80. yıldönümü
nazi almanyası
nazizm
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Artık aramızda olmayan savaşın gazileri, Sputnik'in Büyük Zafer'in 80. yıl dönümü için imza attığı bir projede yaşadıklarını anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/zaferin-yuzleri-sovyet-askeri-gennadiy-salmin-1095554117.html
rusya
sscb
nazi almanyası
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Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Oleg Krasuskiy
Sputnik Türkiye
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Oleg Krasuskiy
2025-04-30T14:00+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
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vi̇deo, 9 mayıs zafer bayramı, büyük anavatan savaşı, rusya, sscb, büyük zafer, büyük zafer'in 80. yıldönümü, nazi almanyası, nazizm
vi̇deo, 9 mayıs zafer bayramı, büyük anavatan savaşı, rusya, sscb, büyük zafer, büyük zafer'in 80. yıldönümü, nazi almanyası, nazizm
Zafer'in Yüzleri: Sovyet askeri Oleg Krasuskiy
Büyük Anavatan Savaşı'nın (1941-1945) tarihi, yapay zeka teknolojisi sayesinde cepheden gelen mektuplar ve arşiv kareleriyle gözümüzün önünde canlanıyor.
Artık aramızda olmayan savaşın gazileri, Sputnik'in Büyük Zafer'in 80. yıl dönümü için imza attığı bir projede yaşadıklarını anlattı.