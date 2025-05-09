https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/yeni-papa-robert-prevostun-trump-karsiti-paylasimlari-ortaya-cikti-1096073183.html
Yeni Papa Robert Prevost’un Trump karşıtı paylaşımları ortaya çıktı
Yeni Papa Robert Prevost’un Trump karşıtı paylaşımları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Yeni Papa olarak seçilen Amerikalı Kardinal Robert Prevost’un, geçmişte Trump yönetiminin göçmen politikalarını sert şekilde eleştirdiği paylaşımları gündem... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T00:40+0300
2025-05-09T00:40+0300
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Yeni Papa Leo XIV’ün geçmişte Trump’ın göçmen politikalarını sert şekilde eleştirdiği paylaşımları ortaya çıktı.Yeni seçilen ve Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa Leo XIV’ün (Robert Francis Prevost) geçmişte sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, özellikle ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’e yönelik eleştirileri nedeniyle gündeme geldi. İlk Amerikalı Papa olma unvanını taşıyan Leo XIV, geçmiş yıllarda yaptığı birçok sosyal medya paylaşımıyla, Trump yönetiminin göçmen politikalarına sert şekilde karşı çıktığı ifade edildi. Papa, 2017 yılında ABD'de çocuk yaşta ülkeye getirilen göçmenlerin korunmasını amaçlayan DACA programına destek verdiğini belirten gönderiler paylaşmış, 2018’de ise Trump yönetiminin göçmen aileleri ayırma politikasını “Çocukları ailelerinden ayırmak ve kafeslerde tutmak ne Hristiyanlığa, ne Amerikan değerlerine, ne de ahlaka uygundur. Bu bizim adımıza yapılıyor ve bu utanç hepimize aittir” sözleriyle eleştirdiği görüldü.Papa ayrıca, Trump yönetiminin Maryland'de yaşayan, üç çocuk babası göçmen Kilmar Abrego Garcia'yı sınır dışı etmesini hedef alan bir paylaşımı da retweet ederek, “Acıyı görmüyor musunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Nasıl sessiz kalabiliyorsunuz?” ifadelerini desteklediği belirtildi.Trump’a yakınlığıyla bilinen ve Katolik kökenli olan JD Vance hakkında da eleştirilerde bulunan Papa Leo XIV, onun göçmen politikalarını hedef alan bir makaleyi paylaşarak, “JD Vance yanılıyor: İsa, sevgimizi sıralamamızı istemiyor” başlıklı ifadeyi sosyal medyasında yayımladığı fark edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/tarihte-ilk-kez-abdden-bir-papa-secildi-yeni-papa-robert-prevost--1096070396.html
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papa francis, abd, vatikan, vatikan devlet sekreterliği, vatikan gizli arşivleri, vatikan basın ofisi, vatikan radyosu, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya bağımlılığı, robert prevost
papa francis, abd, vatikan, vatikan devlet sekreterliği, vatikan gizli arşivleri, vatikan basın ofisi, vatikan radyosu, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya bağımlılığı, robert prevost
Yeni Papa Robert Prevost’un Trump karşıtı paylaşımları ortaya çıktı
Yeni Papa olarak seçilen Amerikalı Kardinal Robert Prevost’un, geçmişte Trump yönetiminin göçmen politikalarını sert şekilde eleştirdiği paylaşımları gündem oldu. Papa Leo XIV adıyla göreve başlayan Prevost, sosyal medyada göçmen çocukların ailelerinden ayrılmasına yönelik uygulamaları 'ahlaki açıdan savunulamaz' olarak nitelemişti.
Yeni Papa Leo XIV’ün geçmişte Trump’ın göçmen politikalarını sert şekilde eleştirdiği paylaşımları ortaya çıktı.
Yeni seçilen ve Katolik dünyasının ruhani lideri olan Papa Leo XIV’ün (Robert Francis Prevost) geçmişte sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, özellikle ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’e yönelik eleştirileri nedeniyle gündeme geldi.
İlk Amerikalı Papa olma unvanını taşıyan Leo XIV, geçmiş yıllarda yaptığı birçok sosyal medya paylaşımıyla, Trump yönetiminin göçmen politikalarına sert şekilde karşı çıktığı ifade edildi.
Papa, 2017 yılında ABD'de çocuk yaşta ülkeye getirilen göçmenlerin korunmasını amaçlayan DACA programına destek verdiğini belirten gönderiler paylaşmış, 2018’de ise Trump yönetiminin göçmen aileleri ayırma politikasını “Çocukları ailelerinden ayırmak ve kafeslerde tutmak ne Hristiyanlığa, ne Amerikan değerlerine, ne de ahlaka uygundur. Bu bizim adımıza yapılıyor ve bu utanç hepimize aittir” sözleriyle eleştirdiği görüldü.
Papa ayrıca, Trump yönetiminin Maryland'de yaşayan, üç çocuk babası göçmen Kilmar Abrego Garcia'yı sınır dışı etmesini hedef alan bir paylaşımı da retweet ederek, “Acıyı görmüyor musunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Nasıl sessiz kalabiliyorsunuz?” ifadelerini desteklediği belirtildi.
Trump’a yakınlığıyla bilinen ve Katolik kökenli olan JD Vance hakkında da eleştirilerde bulunan Papa Leo XIV, onun göçmen politikalarını hedef alan bir makaleyi paylaşarak, “JD Vance yanılıyor: İsa, sevgimizi sıralamamızı istemiyor” başlıklı ifadeyi sosyal medyasında yayımladığı fark edildi.