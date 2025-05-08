https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/tarihte-ilk-kez-abdden-bir-papa-secildi-yeni-papa-robert-prevost--1096070396.html

Vatikan tarihinde ilk: Yeni papa ABD'li Robert Prevost oldu

Vatikan tarihinde ilk: Yeni papa ABD'li Robert Prevost oldu

Sputnik Türkiye

Vatikan tarihinde ilk kez ABD’li bir papa seçildi ve Katoliklerin yeni ruhani lideri Kardinal Robert Prevost oldu. ⁠ 08.05.2025, Sputnik Türkiye

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⁠Katoliklerin yeni papası 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu. Robert Prevost, teamüller çerçevesinde kendine isim olarak 'Leo'yu seçti. ⁠Prevost'un göçmen politikalarında Papa Francis ile benzer görüşlere sahip olduğu belirtiliyor. 14 Eylül 1955 Chicago, IIinois doğumlu olan Papa 14. Leo'nun Peru'da uzun yıllar görev yaptığı biliniyor.Trump: Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorumKısa süre önce "Papa olmak isterdim" açıklamasında bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur" yorumunda bulundu.Trump, Truth Social hesabından "Papa olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost'u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14. Leo ile tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/vatikanda-bacadan-beyaz-duman-cikti-papa-secildi-1096069025.html

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abd, son dakika, robert prevost, papa 14. leo