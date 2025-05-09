Vucic: Herkese cevap verebilmek için sabırsızlanıyorum

Ursula von der Leyen’e ve birçok Avrupa llidere her zaman güveniyorum. Özellikle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye teşekkür ediyorum. Bugün İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin de son derece saygılı davrandığını görmek beni mutlu etti. İtalya bunu unutmayacağım. Meloni’ye dostça selamlarımı iletiyorum ve kendisine gösterdiği nezaket için teşekkür ediyorum. Hazırlıklıyım, bana inanın. Herkese cevap verebilmek için sabırsızlanıyorum. Eminim ki dostum Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel benim yanımda bu konuyu gündeme getirecek kadar cesur olacaktır, çünkü bugün Vuçiç ile iyi ilişkileri olduğunu söyleyerek övündü, ancak yaptıklarına tahammül edemeyiz, bu kabul edilemez