https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/vucic-herkese-cevap-verebilmek-icin-sabirsizlaniyorum-1096073483.html
Vucic: Herkese cevap verebilmek için sabırsızlanıyorum
Vucic: Herkese cevap verebilmek için sabırsızlanıyorum
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moskova ziyaretine yönelik eleştiriler konusunda AB liderlerine yanıt vermek için sabırsızlandığını ifade etti. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T02:04+0300
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 16 Mayıs'ta Arnavutluk'ta yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde, Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümünde Moskova’ya yaptığı ziyaret nedeniyle Avrupa Birliği liderlerinden gelen eleştirilere yanıt vermeyi dört gözle beklediğini açıkladı.AB dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısı 7-8 Mayıs tarihlerinde Varşova'da gerçekleştirilmişti. Sırbistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric'in de Perşembe günü toplantıya katılacak aday ülke temsilcileri arasında yer aldığı belirtildi.Vucic gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Sırbistan Cumhurbaşkanı ayrıca Bettel'in bu sözleri yüzüne karşı da tekrarlamasını beklediğini vurguladı.Daha önce Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, aday ülkeler ve üye devlet liderlerini Moskova’ya gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Buna yanıt olarak Vucic, Putin'e Zafer Günü'nde Moskova’ya gideceğine dair söz verdiğini ve Sırbistan hükümeti ile ordusundan temsilciler götürmeyeceğini, böylece onların yaptırımlara maruz kalmasını önleyeceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/zaferin-80-yildonumu-putin-zafer-baris-ve-refah-icin-kadeh-kaldirdi-1096071682.html
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sırbistan, aleksandar vucic, ab, avrupa birliği, arnavutluk, ursula von der leyen, xavier bettel, kaja kallas, avrupa
Vucic: Herkese cevap verebilmek için sabırsızlanıyorum
02:04 09.05.2025 (güncellendi: 02:05 09.05.2025)
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moskova ziyaretine yönelik eleştiriler konusunda AB liderlerine yanıt vermek için sabırsızlandığını ifade etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 16 Mayıs'ta Arnavutluk'ta yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde, Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümünde Moskova’ya yaptığı ziyaret nedeniyle Avrupa Birliği liderlerinden gelen eleştirilere yanıt vermeyi dört gözle beklediğini açıkladı.
AB dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısı 7-8 Mayıs tarihlerinde Varşova'da gerçekleştirilmişti. Sırbistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric'in de Perşembe günü toplantıya katılacak aday ülke temsilcileri arasında yer aldığı belirtildi.
Vucic gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Ursula von der Leyen’e ve birçok Avrupa llidere her zaman güveniyorum. Özellikle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye teşekkür ediyorum. Bugün İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin de son derece saygılı davrandığını görmek beni mutlu etti. İtalya bunu unutmayacağım. Meloni’ye dostça selamlarımı iletiyorum ve kendisine gösterdiği nezaket için teşekkür ediyorum. Hazırlıklıyım, bana inanın. Herkese cevap verebilmek için sabırsızlanıyorum. Eminim ki dostum Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel benim yanımda bu konuyu gündeme getirecek kadar cesur olacaktır, çünkü bugün Vuçiç ile iyi ilişkileri olduğunu söyleyerek övündü, ancak yaptıklarına tahammül edemeyiz, bu kabul edilemez
Sırbistan Cumhurbaşkanı ayrıca Bettel'in bu sözleri yüzüne karşı da tekrarlamasını beklediğini vurguladı.
Daha önce Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, aday ülkeler ve üye devlet liderlerini Moskova’ya gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Buna yanıt olarak Vucic, Putin'e Zafer Günü'nde Moskova’ya gideceğine dair söz verdiğini ve Sırbistan hükümeti ile ordusundan temsilciler götürmeyeceğini, böylece onların yaptırımlara maruz kalmasını önleyeceğini söylemişti.