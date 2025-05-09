Vucic: Herkese cevap verebilmek için sabırsızlanıyorum

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
12:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
OpenAI ‘küresel demokrasi kültürüyle yapay zeka’ dedi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın tarihi ve bilinmeyenleri
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pakistan-Hindistan geriliminde yabancı bir parmak arıyorsak bu İngiltere'nin parmağı olabilir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
19:19
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
19:41
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
20:34
10 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
06:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ
80. yıl kutlamaları
10:00
239 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
20:30
13 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
20:53
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/vucic-herkese-cevap-verebilmek-icin-sabirsizlaniyorum-1096073483.html
Vucic: Herkese cevap verebilmek için sabırsızlanıyorum
Vucic: Herkese cevap verebilmek için sabırsızlanıyorum
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moskova ziyaretine yönelik eleştiriler konusunda AB liderlerine yanıt vermek için sabırsızlandığını ifade etti. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T02:04+0300
2025-05-09T02:05+0300
dünya
sırbistan
aleksandar vucic
ab
avrupa birliği
arnavutluk
ursula von der leyen
xavier bettel
kaja kallas
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/0d/1050775865_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_5156f3a833ae0c60344ec791cd9a7602.jpg
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 16 Mayıs'ta Arnavutluk'ta yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde, Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümünde Moskova’ya yaptığı ziyaret nedeniyle Avrupa Birliği liderlerinden gelen eleştirilere yanıt vermeyi dört gözle beklediğini açıkladı.AB dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısı 7-8 Mayıs tarihlerinde Varşova'da gerçekleştirilmişti. Sırbistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric'in de Perşembe günü toplantıya katılacak aday ülke temsilcileri arasında yer aldığı belirtildi.Vucic gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Sırbistan Cumhurbaşkanı ayrıca Bettel'in bu sözleri yüzüne karşı da tekrarlamasını beklediğini vurguladı.Daha önce Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, aday ülkeler ve üye devlet liderlerini Moskova’ya gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Buna yanıt olarak Vucic, Putin'e Zafer Günü'nde Moskova’ya gideceğine dair söz verdiğini ve Sırbistan hükümeti ile ordusundan temsilciler götürmeyeceğini, böylece onların yaptırımlara maruz kalmasını önleyeceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/zaferin-80-yildonumu-putin-zafer-baris-ve-refah-icin-kadeh-kaldirdi-1096071682.html
sırbistan
arnavutluk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/0d/1050775865_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_11550e1048ac9c6802e0adf663941870.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sırbistan, aleksandar vucic, ab, avrupa birliği, arnavutluk, ursula von der leyen, xavier bettel, kaja kallas, avrupa
sırbistan, aleksandar vucic, ab, avrupa birliği, arnavutluk, ursula von der leyen, xavier bettel, kaja kallas, avrupa

Vucic: Herkese cevap verebilmek için sabırsızlanıyorum

02:04 09.05.2025 (güncellendi: 02:05 09.05.2025)
© SputnikSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Sputnik
Abone ol
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Moskova ziyaretine yönelik eleştiriler konusunda AB liderlerine yanıt vermek için sabırsızlandığını ifade etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 16 Mayıs'ta Arnavutluk'ta yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde, Büyük Anavatan Savaşı Zaferi'nin 80. yıldönümünde Moskova’ya yaptığı ziyaret nedeniyle Avrupa Birliği liderlerinden gelen eleştirilere yanıt vermeyi dört gözle beklediğini açıkladı.
AB dışişleri bakanlarının gayri resmi toplantısı 7-8 Mayıs tarihlerinde Varşova'da gerçekleştirilmişti. Sırbistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric'in de Perşembe günü toplantıya katılacak aday ülke temsilcileri arasında yer aldığı belirtildi.
Vucic gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Ursula von der Leyen’e ve birçok Avrupa llidere her zaman güveniyorum. Özellikle İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye teşekkür ediyorum. Bugün İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’nin de son derece saygılı davrandığını görmek beni mutlu etti. İtalya bunu unutmayacağım. Meloni’ye dostça selamlarımı iletiyorum ve kendisine gösterdiği nezaket için teşekkür ediyorum. Hazırlıklıyım, bana inanın. Herkese cevap verebilmek için sabırsızlanıyorum. Eminim ki dostum Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel benim yanımda bu konuyu gündeme getirecek kadar cesur olacaktır, çünkü bugün Vuçiç ile iyi ilişkileri olduğunu söyleyerek övündü, ancak yaptıklarına tahammül edemeyiz, bu kabul edilemez

Sırbistan Cumhurbaşkanı ayrıca Bettel'in bu sözleri yüzüne karşı da tekrarlamasını beklediğini vurguladı.
Daha önce Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, aday ülkeler ve üye devlet liderlerini Moskova’ya gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Buna yanıt olarak Vucic, Putin'e Zafer Günü'nde Moskova’ya gideceğine dair söz verdiğini ve Sırbistan hükümeti ile ordusundan temsilciler götürmeyeceğini, böylece onların yaptırımlara maruz kalmasını önleyeceğini söylemişti.
Президент РФ Владимир Путин выступает во время обеда для глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
DÜNYA
Zafer'in 80. yıl dönümü: Putin zafer, barış ve refah için kadeh kaldırdı
Dün, 21:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала