Kuaförlerden sonra sıra onlara geldi: MESAM, düğün salonlarından da telif istiyor

Türkiye
TÜSİAD yöneticileri hakkında yeni iddianame: 'Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
09:19
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Paraşütçülükten Türkiye’nin ilk kadın jet pilotluğuna
10:34
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
TÜRKİYE’YE ACI HABER
Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder kimdir?
12:36
4 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
12:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tülay Kormaz: ‘Herkesin trafiğin gönüllü polisi olması gerek’
13:09
30 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
13:43
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel: İspanya’daki eektrik kesintileri atmosferle ilgili değil
14:10
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Zirai donun sonuçlarını fiyatlarda göreceğiz
14:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Pia Bugay: 'Çocuk sahibi olmak, aynanın arkasına geçip her türlü yetersizliğinle yüzleşmek demektir'
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Türkiye’nin ilk kadın vahşi yaşam fotoğrafçısı Nazan Aşkalli: 'Vahşi doğaya kendi kokunuzu taşımayacaksınız'
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Abdülhamid’in torunlarına 1924 engeli
18:13
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emin Çapa: ‘Türkiye’nin en önemli sorunu eğitimdir’
20:30
30 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Gökçe: Kamışlı toplantısı Suriye’nin bölünmesini amaçlıyor
22:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Bahçeli’den Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı: Ne CHP ne de isim var
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/kuaforlerden-sonra-sira-onlara-geldi-mesam-dugun-salonlarindan-da-telif-istiyor--1095921215.html
Kuaförlerden sonra sıra onlara geldi: MESAM, düğün salonlarından da telif istiyor
Kuaförlerden sonra sıra onlara geldi: MESAM, düğün salonlarından da telif istiyor
Sputnik Türkiye
Kuaför ve berberlerde çalınan müziklerle ilgili telif tartışmasının ardından MESAM, toplu taşıma araçları ve düğün salonlarında çalınan müziklerden de telif... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T11:05+0300
2025-05-05T11:05+0300
yaşam
türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam)
recep ergül
telif hakkı
telif hakkı davası
düğün salonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/13/1073720882_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_32cb9b9e2bac082d1aa3cf6815b59a96.jpg
MESAM geçtiğimiz haftalarda, berber ve kuaförlerde çalınan müzikler için telif ödenmesi gerektiğini ve bunun için yasal yollara başvuracaklarını belirterek tartışmanın fitilini ateşledi. Taraflar kendi aralarında tartışırken MESAM Başkanı Recep Ergül, şimdi de toplu ulaşım araçlarından ve düğün salonlarından da telif isteme hazırlığında olduklarını açıkladı. Düğün salonları hiç telif ödemiyorHabertürk'ün haberine göre, Türkiye'nin telif toplama konusunda CISAC (Uluslararası Besteci ve Söz Yazarları Konfederasyonu) verilerine göre dünyanın son 6 ülkesinden biri olduğunu ama yapılan çalışmalarla 39. sıraya yükseldiğini anlatan Ergül, yaşanan sorunları şöyle anlattı: "Toplu taşıma araçları hâlâ hiç telif ödemiyor. Bununla ilgili şu anda çok büyük bir mücadele başlattık. İki; düğün salonları hiç telif ödemiyor. Çünkü lehte ve aleyhte iki tane yargı kararı var. Lehte çıkan Ankara’daki bir düğün salonu. Bir yargıtay dairesinden haklı bir karar çıkıyor. Yargıtay dairesi; “Düğün salonları umumi mahaldir, burada bir ticaret yapılıyor ve tabii ki telif ödemeleri gerekir” diyor. Ancak ondan bir yıl sonra Bayrampaşa’daki bir düğün salonuyla ilgili dosyayı da aynı mahkeme, taban tabana zıt bir kararla; “Hayır, ne alakası var? Eş - dost toplanmış düğün yapmışlar. Buradan bir telif doğmaz” diyor. Aynı mahkemenin verdiği bir karar, tüm kazanımlarımızı 30 sene geriye götürebiliyor. Benzin istasyonlarıyla anlaşmak üzereyiz. Güzellik merkezleri, kuaförler zaten bugünlerde tartışma konusu. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelerde Türkçe müzik repertuvarı kullanılıyor ama tek kuruş alamıyoruz. Çünkü yasaları ve uygulamaları var ama bir denetim mekanizması yok. Bunun için de telif toplamıyorlar. Temel sıkıntı bu."Berberlerden istenen para günlük 16 liraŞu anda şehirler arası otobüslerin hepsinde eğlence ve müzik paneli olmasına rağmen hiçbirinin telif ödememesinin büyük sorun olduğunu ifade eden Ergül, "Ortada bir kanun maddesi var ve çok açık. Kişisel kullanım değil de ticarethanelerde müzik kullanıldığında bunun 5846 sayılı yasaya göre bir telif hakkı vardır. Haydi diyelim ki böyle bir yasa yok ama bu kul hakkı. "Ben şarkıları radyodan dinliyorum" diyor. Nereden dinlediğinin bir önemi yok, toplu taşıma aracında da radyodan müzik çalınabilir ama hiçbir meslek birliği, bir radyoya; "Al bunu sınırsız kullan" demez. Biz o radyoya, o müziği radyodan yayınlayabilmesi için lisans veriyoruz. Hangi aygıt üzerinden olursa olsun; toplu taşıma aracı, umumi mahaller, berberler de bunlara dâhil, bunlardan bir telif doğar. Kuaförler önce şöyle bir algı oluşturdu; metrekare başına yıllık 6 bin lira. Hesap ettik, berber dükkanını mı satın alıyoruz? Böyle bir şey yok. Günlük 16 liraya tekabül ediyor, yıllık maksimum 6 bin lira. Genellikle metrekare hesabı yapılıyor. Burada daha büyük bir faaliyet var, 12 kişi çalışıyor ve daha çok kazanıyor, metrekaresi de şu kadar ama öbür yanda mahalle arasında tek sandalyeli tek kişinin çalıştığı bir berber var, ondan zaten istemeyiz. Ondan ne alacaksınız, istediği kadar müzik çalsın. Gerekçe olarak "Biz müzikten para kazanmıyoruz" diyenlere, biz zaten kazandığınızı iddia etmiyoruz. Restoranlar da toplu taşıma araçları da müzikten para kazanmıyor. Böyle bir bakış açısı olur mu?"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/kuaforlere-yonelik-telif-aciklamasi-1-saatlik-cirosu-ile-1-yillik-muzigin-telif-hakkini-odemek-1095746481.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/13/1073720882_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_7e036e6fc28256cc7beeae83ae417d7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam), recep ergül, telif hakkı, telif hakkı davası, düğün salonu
türkiye musiki eseri sahipleri meslek birliği (mesam), recep ergül, telif hakkı, telif hakkı davası, düğün salonu

Kuaförlerden sonra sıra onlara geldi: MESAM, düğün salonlarından da telif istiyor

11:05 05.05.2025
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - SELAMİ DENİZSiirt- Düğün şakası
Siirt- Düğün şakası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - SELAMİ DENİZ
Abone ol
Kuaför ve berberlerde çalınan müziklerle ilgili telif tartışmasının ardından MESAM, toplu taşıma araçları ve düğün salonlarında çalınan müziklerden de telif istemeye hazırlanıyor.
MESAM geçtiğimiz haftalarda, berber ve kuaförlerde çalınan müzikler için telif ödenmesi gerektiğini ve bunun için yasal yollara başvuracaklarını belirterek tartışmanın fitilini ateşledi. Taraflar kendi aralarında tartışırken MESAM Başkanı Recep Ergül, şimdi de toplu ulaşım araçlarından ve düğün salonlarından da telif isteme hazırlığında olduklarını açıkladı.

Düğün salonları hiç telif ödemiyor

Habertürk'ün haberine göre, Türkiye'nin telif toplama konusunda CISAC (Uluslararası Besteci ve Söz Yazarları Konfederasyonu) verilerine göre dünyanın son 6 ülkesinden biri olduğunu ama yapılan çalışmalarla 39. sıraya yükseldiğini anlatan Ergül, yaşanan sorunları şöyle anlattı:
"Toplu taşıma araçları hâlâ hiç telif ödemiyor. Bununla ilgili şu anda çok büyük bir mücadele başlattık. İki; düğün salonları hiç telif ödemiyor. Çünkü lehte ve aleyhte iki tane yargı kararı var. Lehte çıkan Ankara’daki bir düğün salonu. Bir yargıtay dairesinden haklı bir karar çıkıyor. Yargıtay dairesi; “Düğün salonları umumi mahaldir, burada bir ticaret yapılıyor ve tabii ki telif ödemeleri gerekir” diyor. Ancak ondan bir yıl sonra Bayrampaşa’daki bir düğün salonuyla ilgili dosyayı da aynı mahkeme, taban tabana zıt bir kararla; “Hayır, ne alakası var? Eş - dost toplanmış düğün yapmışlar. Buradan bir telif doğmaz” diyor. Aynı mahkemenin verdiği bir karar, tüm kazanımlarımızı 30 sene geriye götürebiliyor.
Benzin istasyonlarıyla anlaşmak üzereyiz. Güzellik merkezleri, kuaförler zaten bugünlerde tartışma konusu. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelerde Türkçe müzik repertuvarı kullanılıyor ama tek kuruş alamıyoruz. Çünkü yasaları ve uygulamaları var ama bir denetim mekanizması yok. Bunun için de telif toplamıyorlar. Temel sıkıntı bu."

Berberlerden istenen para günlük 16 lira

Şu anda şehirler arası otobüslerin hepsinde eğlence ve müzik paneli olmasına rağmen hiçbirinin telif ödememesinin büyük sorun olduğunu ifade eden Ergül,
"Ortada bir kanun maddesi var ve çok açık. Kişisel kullanım değil de ticarethanelerde müzik kullanıldığında bunun 5846 sayılı yasaya göre bir telif hakkı vardır. Haydi diyelim ki böyle bir yasa yok ama bu kul hakkı. "Ben şarkıları radyodan dinliyorum" diyor. Nereden dinlediğinin bir önemi yok, toplu taşıma aracında da radyodan müzik çalınabilir ama hiçbir meslek birliği, bir radyoya; "Al bunu sınırsız kullan" demez. Biz o radyoya, o müziği radyodan yayınlayabilmesi için lisans veriyoruz. Hangi aygıt üzerinden olursa olsun; toplu taşıma aracı, umumi mahaller, berberler de bunlara dâhil, bunlardan bir telif doğar.
Kuaförler önce şöyle bir algı oluşturdu; metrekare başına yıllık 6 bin lira. Hesap ettik, berber dükkanını mı satın alıyoruz? Böyle bir şey yok. Günlük 16 liraya tekabül ediyor, yıllık maksimum 6 bin lira. Genellikle metrekare hesabı yapılıyor. Burada daha büyük bir faaliyet var, 12 kişi çalışıyor ve daha çok kazanıyor, metrekaresi de şu kadar ama öbür yanda mahalle arasında tek sandalyeli tek kişinin çalıştığı bir berber var, ondan zaten istemeyiz. Ondan ne alacaksınız, istediği kadar müzik çalsın. Gerekçe olarak "Biz müzikten para kazanmıyoruz" diyenlere, biz zaten kazandığınızı iddia etmiyoruz. Restoranlar da toplu taşıma araçları da müzikten para kazanmıyor. Böyle bir bakış açısı olur mu?"
Kuaför - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
TÜRKİYE
Kuaförlere yönelik telif açıklaması: '1 saatlik cirosu ile 1 yıllık müziğin telif hakkını ödemek istemiyorlar'
28 Nisan, 15:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала