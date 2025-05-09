https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/tbmmde-kabul-edildi-112ye-asilsiz-ihbarin-cezasi-15-bin-liraya-cikiyor-1096077944.html

TBMM'de kabul edildi: 112'ye asılsız ihbarın cezası 15 bin liraya çıkıyor

TBMM'de kabul edildi: 112'ye asılsız ihbarın cezası 15 bin liraya çıkıyor

Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu kabul etti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarlarla meşgul edenlere verilen cezalar artırıldı. Artık bu ihbarlar 15 bin TL’ye kadar... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T07:43+0300

2025-05-09T07:43+0300

2025-05-09T07:43+0300

yaşam

tbmm

tbmm genel kurulu

112 acil çağrı merkezi

112 acil servis

112 acil yardım

para cezası

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TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa teklifiyle, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ihbarlara uygulanan cezalar ciddi oranda artırıldı. Yeni düzenlemeye göre, sadece çağrı merkezini meşgul etmek bile 1500 TL para cezasına neden olacak. Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun tespiti halinde ise ceza 15 bin TL’ye kadar çıkacak. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise cezalar iki katı olarak uygulanacak.Yeni düzenlemeye göre:Yetkililer, gereksiz ihbarların gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirdiğini hatırlatarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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Sputnik Türkiye

tbmm, tbmm genel kurulu, 112 acil çağrı merkezi, 112 acil servis, 112 acil yardım, para cezası