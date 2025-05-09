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TBMM'de kabul edildi: 112'ye asılsız ihbarın cezası 15 bin liraya çıkıyor
TBMM'de kabul edildi: 112'ye asılsız ihbarın cezası 15 bin liraya çıkıyor
Sputnik Türkiye
TBMM Genel Kurulu kabul etti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarlarla meşgul edenlere verilen cezalar artırıldı. Artık bu ihbarlar 15 bin TL’ye kadar... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T07:43+0300
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112 acil çağrı merkezi
112 acil servis
112 acil yardım
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TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa teklifiyle, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ihbarlara uygulanan cezalar ciddi oranda artırıldı. Yeni düzenlemeye göre, sadece çağrı merkezini meşgul etmek bile 1500 TL para cezasına neden olacak. Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun tespiti halinde ise ceza 15 bin TL’ye kadar çıkacak. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise cezalar iki katı olarak uygulanacak.Yeni düzenlemeye göre:Yetkililer, gereksiz ihbarların gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirdiğini hatırlatarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/bakan-kacirdan-calisanlara-lojman-mujdesi-spor-tesislerinden-kreslere-kadar-tam-bir-yasam-alani-1096076724.html
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tbmm, tbmm genel kurulu, 112 acil çağrı merkezi, 112 acil servis, 112 acil yardım, para cezası
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TBMM'de kabul edildi: 112'ye asılsız ihbarın cezası 15 bin liraya çıkıyor

07:43 09.05.2025
© FURKAN ABREK ÜNAL-AW345265112
112 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© FURKAN ABREK ÜNAL-AW345265
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TBMM Genel Kurulu kabul etti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarlarla meşgul edenlere verilen cezalar artırıldı. Artık bu ihbarlar 15 bin TL’ye kadar idari para cezası ile sonuçlanabilecek. İşte detaylar.
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa teklifiyle, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ihbarlara uygulanan cezalar ciddi oranda artırıldı.
Yeni düzenlemeye göre, sadece çağrı merkezini meşgul etmek bile 1500 TL para cezasına neden olacak. Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun tespiti halinde ise ceza 15 bin TL’ye kadar çıkacak. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise cezalar iki katı olarak uygulanacak.
Yeni düzenlemeye göre:
Çağrı merkezini meşgul edenlere verilen ceza 250 TL’den 1.500 TL’ye yükseltildi.
Ekiplerin olay yerinde tutanakla tespit ettiği asılsız ihbarlarda ceza 15.000 TL olacak.
Bir yıl içinde aynı fiilin tekrarı halinde ceza iki katına çıkarılacak.
Yetkililer, gereksiz ihbarların gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirdiğini hatırlatarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
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