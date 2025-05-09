https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/bakan-kacirdan-calisanlara-lojman-mujdesi-spor-tesislerinden-kreslere-kadar-tam-bir-yasam-alani-1096076724.html

Bakan Kacır’dan çalışanlara lojman müjdesi: Spor tesislerinden kreşlere kadar tam bir yaşam alanı

Bakan Kacır’dan çalışanlara lojman müjdesi: Spor tesislerinden kreşlere kadar tam bir yaşam alanı

Sputnik Türkiye

Bakan Kacır, OSB çalışanları için sembolik kira ücretli lojman müjdesini verdi. İlk uygulama Manisa’da hayata geçiyor. Proje sosyal donatıları da içeriyor.

2025-05-09T06:56+0300

2025-05-09T06:56+0300

2025-05-09T06:56+0300

türki̇ye

mehmet fatih kacır

manisa

osb

organize sanayi bölgesi (osb)

lojman

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere yönelik lojman projesini duyurdu. İlk etapta Manisa’da başlayacak proje kapsamında çalışanlara kira bedelinin üçte biri oranında sembolik bir ücretle modern lojmanlar sağlanacak.Bakan Kacır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“İşçilerimiz için modern yaşam alanlarının oluşturulmasına imkan sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz bu yeni modelle barınma ve ulaşım gibi temel gereksinimlerin yanı sıra sosyal donatı alanları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, eğitim ve kreş imkanlarıyla çalışanlarımız ve ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak bütüncül bir yaşam alanı inşa edeceğiz."Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ise, "Sadece basit bir konut projesi değil, Manisa Organize Sanayi Bölgesi olarak sizlerin geleceğini inşa etmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz" ifadelerine yer verdi.Proje tamamlandığında:Manisa Valisi Vahdettin Özkan da projeyi 'çevre dostu ve dijitalleşmeye uygun sanayi stratejilerinin bir parçası' olarak tanımladı.Lojmanlar, şehrin mimari dokusuyla uyumlu şekilde inşa edilecek.

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