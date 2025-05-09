https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/bakan-kacirdan-calisanlara-lojman-mujdesi-spor-tesislerinden-kreslere-kadar-tam-bir-yasam-alani-1096076724.html
Bakan Kacır’dan çalışanlara lojman müjdesi: Spor tesislerinden kreşlere kadar tam bir yaşam alanı
Bakan Kacır’dan çalışanlara lojman müjdesi: Spor tesislerinden kreşlere kadar tam bir yaşam alanı
Sputnik Türkiye
Bakan Kacır, OSB çalışanları için sembolik kira ücretli lojman müjdesini verdi. İlk uygulama Manisa’da hayata geçiyor. Proje sosyal donatıları da içeriyor.
2025-05-09T06:56+0300
2025-05-09T06:56+0300
2025-05-09T06:56+0300
türki̇ye
mehmet fatih kacır
manisa
osb
organize sanayi bölgesi (osb)
lojman
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere yönelik lojman projesini duyurdu. İlk etapta Manisa’da başlayacak proje kapsamında çalışanlara kira bedelinin üçte biri oranında sembolik bir ücretle modern lojmanlar sağlanacak.Bakan Kacır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“İşçilerimiz için modern yaşam alanlarının oluşturulmasına imkan sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz bu yeni modelle barınma ve ulaşım gibi temel gereksinimlerin yanı sıra sosyal donatı alanları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, eğitim ve kreş imkanlarıyla çalışanlarımız ve ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak bütüncül bir yaşam alanı inşa edeceğiz."Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ise, "Sadece basit bir konut projesi değil, Manisa Organize Sanayi Bölgesi olarak sizlerin geleceğini inşa etmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz" ifadelerine yer verdi.Proje tamamlandığında:Manisa Valisi Vahdettin Özkan da projeyi 'çevre dostu ve dijitalleşmeye uygun sanayi stratejilerinin bir parçası' olarak tanımladı.Lojmanlar, şehrin mimari dokusuyla uyumlu şekilde inşa edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bakan-kurum-duyurdu-istanbul-kentsel-donusum-komisyonu-kurulacak-1096065614.html
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Bakan Kacır’dan çalışanlara lojman müjdesi: Spor tesislerinden kreşlere kadar tam bir yaşam alanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere yönelik lojman projesini duyurdu. İlk uygulama Manisa’da hayata geçiyor: Kira bedelinin 3’te 1’i kadar sembolik ücretle modern yaşam alanları
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgelerinde çalışan işçilere yönelik lojman projesini duyurdu. İlk etapta Manisa’da başlayacak proje kapsamında çalışanlara kira bedelinin üçte biri oranında sembolik bir ücretle modern lojmanlar sağlanacak.
Bakan Kacır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“İşçilerimiz için modern yaşam alanlarının oluşturulmasına imkan sağlıyoruz. Geliştirdiğimiz bu yeni modelle barınma ve ulaşım gibi temel gereksinimlerin yanı sıra sosyal donatı alanları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, eğitim ve kreş imkanlarıyla çalışanlarımız ve ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak bütüncül bir yaşam alanı inşa edeceğiz."
Manisa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek ise, "Sadece basit bir konut projesi değil, Manisa Organize Sanayi Bölgesi olarak sizlerin geleceğini inşa etmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz" ifadelerine yer verdi.
Barınma ve ulaşım sorunları minimize edilecek Sosyal ve kültürel yaşam desteklenecek Manisa sanayisi kalkınmada yeni bir ivme kazanacak
Manisa Valisi Vahdettin Özkan da projeyi 'çevre dostu ve dijitalleşmeye uygun sanayi stratejilerinin bir parçası' olarak tanımladı.
Lojmanlar, şehrin mimari dokusuyla uyumlu şekilde inşa edilecek.