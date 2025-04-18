https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/istanbula-2-bin-500-yeni-taksi-geliyor-29-yilligina-ihaleye-cikacak-1095493254.html

İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi geliyor: 29 yıllığına ihaleye çıkacak

İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi geliyor: 29 yıllığına ihaleye çıkacak

Sputnik Türkiye

İBB Meclisi, mahkeme kararı doğrultusunda şartları değiştirilerek '29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle 2 bin 500 uygulama tabanlı taksi' için ihale... 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T11:50+0300

2025-04-18T11:50+0300

2025-04-18T11:51+0300

yaşam

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ukome

taksiciler odası

i̇stanbul taksiciler esnaf odası

taksi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın açtığı dava sonucunda mahkemenin verdiği karar doğrultusunda revize edilen düzenlemeyle, 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 29 yıllığına ruhsatlandırılarak işletilmesi amacıyla ihale yapılmasına oy birliğiyle karar verdi. Taksiler sadece uygulama üzerinden hizmet verecek. Taksiciler Odası dava açtıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’daki taksi hizmetlerini genişletmek amacıyla 2.500 yeni taksi plakası ihalesinin ilk etabını 18 Şubat 2025’te gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak, İstanbul Taksiciler Odası'nın açtığı dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı. İhale kararı, dava sonrası mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına uygun şekilde güncellenerek tekrar meclis gündemine alındı. Mahkeme, bazı hükümlerin yürütmesini durdurmuş, ancak kanunla çelişmeyen kısımların uygulanabileceğine hükmetmişti.Sadece uygulama üzerinden hizmet verecekİstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından daha önce alınan ve meclise sunulan kararda, 2 bin 500 taksilik yeni sistemin uzun vadeli olarak ruhsatlandırılması ve ulaşımda dijitalleşmeye katkı sunması hedefleniyor. Uygulama tabanlı olarak hizmet verecek bu taksilerin, teknoloji destekli hizmet kalitesi ve denetim açısından da avantaj sağlayacağı öngörülüyor.Yeni düzenlemenin hem İstanbul’daki taksi arzını artırması hem de vatandaşların dijital uygulamalar üzerinden daha kontrollü ve verimli ulaşım hizmeti almasını sağlaması bekleniyor. İhalenin önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/ibbnin-2-bin-500-yeni-taksi-plakasi-ihalesi-durduruldu-1093761150.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ukome, taksiciler odası, i̇stanbul taksiciler esnaf odası, taksi