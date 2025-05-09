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SPK'dan kripto borsalarına yeni yükümlülükler
SPK'dan kripto borsalarına yeni yükümlülükler
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının rezerv kanıtı denetimine ilişkin uyması gereken ilke ve esasları açıkladı. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T09:54+0300
2025-05-09T09:54+0300
ekonomi̇
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
kripto
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SPK'nın haftalık bültenindeki duyuruya göre, kripto platformları faaliyet izni başvurusu öncesinde rezerv kanıtı denetimi yaptırmakla yükümlü olacak. Bu denetimlerin, bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşları ile platformlar arasında her 3 aylık dönem için en geç ilk ay içinde imzalanacak sözleşme kapsamında yapılması gerekecek. Sözleşmeler tek tek veya yılın tüm denetim dönemlerini kapsayacak şekilde topluca imzalanabilecek.Bir kripto varlık platformu, aynı denetim şirketine üst üste en fazla 12 dönem boyunca rezerv kanıtı denetimi yaptırabilecek. Bir sorumlu başdenetçi ise aynı platform için ardışık olarak en fazla 4 dönem denetim raporu imzalayabilecek.Platformlar, denetime ilişkin tüm kayıt, bilgi, belge ve sistemleri hazır bulundurmak zorunda olacak.Denetim raporlarında, kripto varlıkların listesi, müşterilere ait kripto varlıkların güncel değeri, kripto varlıkların bulundukları ağlar, saklama modeli ve erişim kontrolleri, kripto varlıkların saklandığı cüzdanların adresleri, müşterilere ait nakit bakiye bilgileri, platformun kendi kripto varlıkları ve nakit bakiyelerinin güncel değeri, platformun çalıştığı saklama kuruluşları, nakit bakiyelerine ilişkin banka hesap bilgileri yer alacak.Platformların likit rezervinde bulunan varlıkların tamamı denetime dahil edilecek. Ayrıca bu varlıklara ilişkin sonuçlar raporda ayrı başlıkta belirtilecek. Kripto varlıkların yüzde 100'ünün varlığı teyit edilecek.Denetim tarihleri, bilgi sistemleri denetçisi tarafından belirlenip, denetimden sadece bir gün öncesine kadar platforma bildirilmeyecek. Denetçi, seçtiği iki rastgele tarihte müşteri varlıklarını dağıtık defter ağındaki varlıklarla karşılaştırmak üzere inceleyecek.Doğruluk teyit edilecekDenetçiler, platform tarafından iletilen cüzdan adreslerinin doğruluğunu teyit edecek ve kullanılan yöntemleri raporda açıklayacak.Denetim raporu, sorumlu başdenetçi tarafından imzalandıktan sonra kesinleşecek ve dönemin bitiminden sonraki ilk 10 iş günü içinde platform yönetimine teslim edilecek. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen rapor, dönemin bitiminden sonraki 15 iş günü içerisinde SPK'ye gönderilecek.Raporlar yalnızca platformun yönetim kurulu ve SPK ile paylaşılacak. Raporun giriş bölümünde denetimin amacı, kapsamı, kullanılan yöntemler, denetim tarihleri, denetçilerin isim ve iletişim bilgileri ile kaçıncı kez denetim yapıldığı belirtilecek.
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), kripto
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), kripto

SPK'dan kripto borsalarına yeni yükümlülükler

09:54 09.05.2025
© AAKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarının rezerv kanıtı denetimine ilişkin uyması gereken ilke ve esasları açıkladı.
SPK'nın haftalık bültenindeki duyuruya göre, kripto platformları faaliyet izni başvurusu öncesinde rezerv kanıtı denetimi yaptırmakla yükümlü olacak. Bu denetimlerin, bilgi sistemleri bağımsız denetim kuruluşları ile platformlar arasında her 3 aylık dönem için en geç ilk ay içinde imzalanacak sözleşme kapsamında yapılması gerekecek. Sözleşmeler tek tek veya yılın tüm denetim dönemlerini kapsayacak şekilde topluca imzalanabilecek.

Bir kripto varlık platformu, aynı denetim şirketine üst üste en fazla 12 dönem boyunca rezerv kanıtı denetimi yaptırabilecek. Bir sorumlu başdenetçi ise aynı platform için ardışık olarak en fazla 4 dönem denetim raporu imzalayabilecek.

Platformlar, denetime ilişkin tüm kayıt, bilgi, belge ve sistemleri hazır bulundurmak zorunda olacak.

Denetim raporlarında, kripto varlıkların listesi, müşterilere ait kripto varlıkların güncel değeri, kripto varlıkların bulundukları ağlar, saklama modeli ve erişim kontrolleri, kripto varlıkların saklandığı cüzdanların adresleri, müşterilere ait nakit bakiye bilgileri, platformun kendi kripto varlıkları ve nakit bakiyelerinin güncel değeri, platformun çalıştığı saklama kuruluşları, nakit bakiyelerine ilişkin banka hesap bilgileri yer alacak.

Platformların likit rezervinde bulunan varlıkların tamamı denetime dahil edilecek. Ayrıca bu varlıklara ilişkin sonuçlar raporda ayrı başlıkta belirtilecek. Kripto varlıkların yüzde 100'ünün varlığı teyit edilecek.

Denetim tarihleri, bilgi sistemleri denetçisi tarafından belirlenip, denetimden sadece bir gün öncesine kadar platforma bildirilmeyecek. Denetçi, seçtiği iki rastgele tarihte müşteri varlıklarını dağıtık defter ağındaki varlıklarla karşılaştırmak üzere inceleyecek.

Doğruluk teyit edilecek

Denetçiler, platform tarafından iletilen cüzdan adreslerinin doğruluğunu teyit edecek ve kullanılan yöntemleri raporda açıklayacak.

Denetim raporu, sorumlu başdenetçi tarafından imzalandıktan sonra kesinleşecek ve dönemin bitiminden sonraki ilk 10 iş günü içinde platform yönetimine teslim edilecek. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen rapor, dönemin bitiminden sonraki 15 iş günü içerisinde SPK'ye gönderilecek.

Raporlar yalnızca platformun yönetim kurulu ve SPK ile paylaşılacak. Raporun giriş bölümünde denetimin amacı, kapsamı, kullanılan yöntemler, denetim tarihleri, denetçilerin isim ve iletişim bilgileri ile kaçıncı kez denetim yapıldığı belirtilecek.
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