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SPK: Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklandı
SPK: Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklandı
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açıkladığı tedbirler kapsamında 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T23:29+0300
2025-03-23T23:29+0300
2025-03-23T23:32+0300
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son dakika, borsa i̇stanbul
son dakika, borsa i̇stanbul
SPK: Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklandı
23:29 23.03.2025 (güncellendi: 23:32 23.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), açıkladığı tedbirler kapsamında 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemleri yasaklandığını bildirdi.