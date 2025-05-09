https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/sivasta-15-yasindaki-gencin-akranlarinca-darbedildigi-olayda-7-kisi-tutuklandi-1096084121.html

Sivas'ta 15 yaşındaki gencin akranlarınca darbedildiği olayda 7 kişi tutuklandı

Sivas'ta 15 yaşındaki gencin akranlarınca darbedildiği olayda 7 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Sivas'taki bir lisede 21 Nisan tarihinde 15 yaşındaki öğrenci E. Ç.'ye akranları darp etmiş olayın videosu sosyal medyaya yansımıştı. Şiddet uyguladıkları... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T11:47+0300

2025-05-09T11:47+0300

2025-05-09T11:47+0300

türki̇ye

akran zorbalığı

zorbalık

darp

öğrenci

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Sivas'ta bir okulda meydana gelen olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve gündem olmuştu. Olay, 21 Nisan'da kent merkezinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Lise 9’uncu sınıf öğrencisi E. Ç., eğitim kurumunda akran zorbalığına uğradı. Genç kızın akranlarınca sınıfın ortasında dövüldüğü anlar cep telefonuna yansıdı. Okulda akranlarından şiddet gören E. Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı. Aile, şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir genç kıza akran zorbalığı yaptığı öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı. 7 kişi tutuklandıOlayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilenlerden öğrenciler, çocuğa karşı cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öğrencilerden B.L.A. (16) ve N.D. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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