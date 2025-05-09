https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/sivasta-15-yasindaki-gencin-akranlarinca-darbedildigi-olayda-7-kisi-tutuklandi-1096084121.html
Sivas'ta 15 yaşındaki gencin akranlarınca darbedildiği olayda 7 kişi tutuklandı
Sivas'ta 15 yaşındaki gencin akranlarınca darbedildiği olayda 7 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sivas'taki bir lisede 21 Nisan tarihinde 15 yaşındaki öğrenci E. Ç.'ye akranları darp etmiş olayın videosu sosyal medyaya yansımıştı. Şiddet uyguladıkları... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T11:47+0300
2025-05-09T11:47+0300
2025-05-09T11:47+0300
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Sivas'ta bir okulda meydana gelen olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve gündem olmuştu. Olay, 21 Nisan'da kent merkezinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Lise 9’uncu sınıf öğrencisi E. Ç., eğitim kurumunda akran zorbalığına uğradı. Genç kızın akranlarınca sınıfın ortasında dövüldüğü anlar cep telefonuna yansıdı. Okulda akranlarından şiddet gören E. Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı. Aile, şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir genç kıza akran zorbalığı yaptığı öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı. 7 kişi tutuklandıOlayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilenlerden öğrenciler, çocuğa karşı cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öğrencilerden B.L.A. (16) ve N.D. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ogretmene-darp-iddiasi-veli-gozaltina-alindi-ogrenciye-darp-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-suruyor-1095595113.html
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akran zorbalığı, zorbalık, darp, öğrenci, sivas
akran zorbalığı, zorbalık, darp, öğrenci, sivas
Sivas'ta 15 yaşındaki gencin akranlarınca darbedildiği olayda 7 kişi tutuklandı
Sivas'taki bir lisede 21 Nisan tarihinde 15 yaşındaki öğrenci E. Ç.'ye akranları darp etmiş olayın videosu sosyal medyaya yansımıştı. Şiddet uyguladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Sivas'ta bir okulda meydana gelen olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve gündem olmuştu. Olay, 21 Nisan'da kent merkezinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde yaşandı.
Lise 9’uncu sınıf öğrencisi E. Ç., eğitim kurumunda akran zorbalığına uğradı. Genç kızın akranlarınca sınıfın ortasında dövüldüğü anlar cep telefonuna yansıdı. Okulda akranlarından şiddet gören E. Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı.
Aile, şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir genç kıza akran zorbalığı yaptığı öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilenlerden öğrenciler, çocuğa karşı cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öğrencilerden B.L.A. (16) ve N.D. (15) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.