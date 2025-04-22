https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ogretmene-darp-iddiasi-veli-gozaltina-alindi-ogrenciye-darp-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-suruyor-1095595113.html
Öğretmene darp iddiası: Veli gözaltına alındı, öğrenciye darp iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor
Öğretmene darp iddiası: Veli gözaltına alındı, öğrenciye darp iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor
Sputnik Türkiye
Trabzon'da, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin öğrenci velisi tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada veli gözaltına alındı... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T20:19+0300
2025-04-22T20:19+0300
2025-04-22T20:20+0300
darp
öğretmen
öğrenci
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortahisar ilçesinde Yol-İş Sendikası Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni S.K'nın okuldaki öğrencilerden birinin babası O.T. tarafından darp edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.Başsavcılık tarafından öğrenci velisi O.T'nin gözaltına alındığı ve adliyede ifadesinin ardından savcılık tarafından adli kontrol istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği aktarıldı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/narin-guran-cinayeti-saniklarindan-nevzat-bahtiyarin-yogun-bakimda-oldugu-iddiasi--1095593163.html
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darp, öğretmen, öğrenci, veli
darp, öğretmen, öğrenci, veli
Öğretmene darp iddiası: Veli gözaltına alındı, öğrenciye darp iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor
20:19 22.04.2025 (güncellendi: 20:20 22.04.2025)
Trabzon'da, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin öğrenci velisi tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada veli gözaltına alındı. Öğretmenin öğrenciyi darp ettiği iddiasına ilişkin soruşturmanın ise ayrıca yürütüldüğü açıklandı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortahisar ilçesinde Yol-İş Sendikası Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni S.K'nın okuldaki öğrencilerden birinin babası O.T. tarafından darp edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılık tarafından öğrenci velisi O.T'nin gözaltına alındığı ve adliyede ifadesinin ardından savcılık tarafından adli kontrol istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği aktarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından şüpheli O.T. hakkında, en yakın kolluk kuvvetine belirtilen süreler içinde imza atmak suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir. Şüpheli O.T'nin çocuğu olan mağdur M.T'nin (13) ise öğretmen S.K. tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma ise ayrıca yürütülmektedir."