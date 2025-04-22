https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ogretmene-darp-iddiasi-veli-gozaltina-alindi-ogrenciye-darp-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-suruyor-1095595113.html

Öğretmene darp iddiası: Veli gözaltına alındı, öğrenciye darp iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Öğretmene darp iddiası: Veli gözaltına alındı, öğrenciye darp iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor

Sputnik Türkiye

Trabzon'da, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin öğrenci velisi tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada veli gözaltına alındı... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T20:19+0300

2025-04-22T20:19+0300

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darp

öğretmen

öğrenci

veli

türki̇ye

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortahisar ilçesinde Yol-İş Sendikası Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni S.K'nın okuldaki öğrencilerden birinin babası O.T. tarafından darp edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.Başsavcılık tarafından öğrenci velisi O.T'nin gözaltına alındığı ve adliyede ifadesinin ardından savcılık tarafından adli kontrol istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği aktarıldı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/narin-guran-cinayeti-saniklarindan-nevzat-bahtiyarin-yogun-bakimda-oldugu-iddiasi--1095593163.html

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