https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bahar-aksu-cinayetinde-4-supheli-tutuklandi-1096063500.html
Bahar Aksu cinayetinde eski eşi dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bahar Aksu cinayetinde eski eşi dahil 4 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalıştıktan sonra sokak ortasında defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 kişi... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T16:03+0300
2025-05-08T16:03+0300
2025-05-08T16:13+0300
türki̇ye
bahar aksu
cinayet
kadın
kadın cinayetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096063789_0:195:1718:1161_1920x0_80_0_0_f3609d170735a58f921f682d05225675.jpg
İstanbul’un Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00 sularında yaşanan olayda, 37 yaşındaki Rüstem Elibol, eski eşi Bahar Aksu’yu silahla öldürdü.Kaçırmaya çalıştı, başaramayınca silahla vurduGörgü tanıklarının ifadelerine göre, Rüstem Elibol yanında bulunan 3 kişiyle birlikte genç kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. Bahar Aksu’nun direnmesi üzerine zanlı, sokak ortasında defalarca ateş ederek eski eşini olay yerinde öldürdü. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ana şüpheli Rüstem Elibol Eyüpsultan’da, diğer 3 şüpheli ise Silivri’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan birkaç gün önce İstanbul’a geldikleri ve cinayet planını önceden yaptıkları tespit edildi.İtiraf gibi sözler: 'Takıntı haline getirdim'Zanlı Rüstem Elibol, ilk sorgusunda suçu kabul etti ve şu ifadeleri kullandı:“2019’da evlendik, 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Onu sürekli sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü onunla konuşmak istedim. Direnince kendimi kaybettim.”4 şüpheli tutuklandıPolis soruşturmasında, şüphelilerin cinayetten önce İstanbul’a geldiği, bir otele yerleştikleri, ardından cinayet mahallinde keşif yaptıkları da ortaya çıktı. Tüm şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sokak-ortasinda-kadin-cinayeti-once-kacirmaya-calistilar-basaramayinca-oldurduler-1095924670.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/08/1096063789_0:34:1718:1323_1920x0_80_0_0_3c9922022f104759fe98f55a2e6b989d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bahar aksu, cinayet, kadın, kadın cinayetleri
bahar aksu, cinayet, kadın, kadın cinayetleri
Bahar Aksu cinayetinde eski eşi dahil 4 şüpheli tutuklandı
16:03 08.05.2025 (güncellendi: 16:13 08.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalıştıktan sonra sokak ortasında defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 kişi tutuklandı. Cinayetten önce keşif yapan zanlıların İstanbul’a üç gün önceden geldikleri belirlendi.
İstanbul’un Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00 sularında yaşanan olayda, 37 yaşındaki Rüstem Elibol, eski eşi Bahar Aksu’yu silahla öldürdü.
Kaçırmaya çalıştı, başaramayınca silahla vurdu
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Rüstem Elibol yanında bulunan 3 kişiyle birlikte genç kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. Bahar Aksu’nun direnmesi üzerine zanlı, sokak ortasında defalarca ateş ederek eski eşini olay yerinde öldürdü. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ana şüpheli Rüstem Elibol Eyüpsultan’da, diğer 3 şüpheli ise Silivri’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan birkaç gün önce İstanbul’a geldikleri ve cinayet planını önceden yaptıkları tespit edildi.
İtiraf gibi sözler: 'Takıntı haline getirdim'
Zanlı Rüstem Elibol, ilk sorgusunda suçu kabul etti ve şu ifadeleri kullandı:
“2019’da evlendik, 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Onu sürekli sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü onunla konuşmak istedim. Direnince kendimi kaybettim.”
Polis soruşturmasında, şüphelilerin cinayetten önce İstanbul’a geldiği, bir otele yerleştikleri, ardından cinayet mahallinde keşif yaptıkları da ortaya çıktı. Tüm şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.