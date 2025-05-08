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Bahar Aksu cinayetinde eski eşi dahil 4 şüpheli tutuklandı
Bahar Aksu cinayetinde eski eşi dahil 4 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalıştıktan sonra sokak ortasında defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 kişi... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T16:03+0300
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İstanbul’un Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00 sularında yaşanan olayda, 37 yaşındaki Rüstem Elibol, eski eşi Bahar Aksu’yu silahla öldürdü.Kaçırmaya çalıştı, başaramayınca silahla vurduGörgü tanıklarının ifadelerine göre, Rüstem Elibol yanında bulunan 3 kişiyle birlikte genç kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. Bahar Aksu’nun direnmesi üzerine zanlı, sokak ortasında defalarca ateş ederek eski eşini olay yerinde öldürdü. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ana şüpheli Rüstem Elibol Eyüpsultan’da, diğer 3 şüpheli ise Silivri’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan birkaç gün önce İstanbul’a geldikleri ve cinayet planını önceden yaptıkları tespit edildi.İtiraf gibi sözler: 'Takıntı haline getirdim'Zanlı Rüstem Elibol, ilk sorgusunda suçu kabul etti ve şu ifadeleri kullandı:“2019’da evlendik, 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Onu sürekli sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü onunla konuşmak istedim. Direnince kendimi kaybettim.”4 şüpheli tutuklandıPolis soruşturmasında, şüphelilerin cinayetten önce İstanbul’a geldiği, bir otele yerleştikleri, ardından cinayet mahallinde keşif yaptıkları da ortaya çıktı. Tüm şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sokak-ortasinda-kadin-cinayeti-once-kacirmaya-calistilar-basaramayinca-oldurduler-1095924670.html
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bahar aksu, cinayet, kadın, kadın cinayetleri
bahar aksu, cinayet, kadın, kadın cinayetleri

Bahar Aksu cinayetinde eski eşi dahil 4 şüpheli tutuklandı

16:03 08.05.2025 (güncellendi: 16:13 08.05.2025)
© AA / Mustafa Mert KaracaBahar Aksu
Bahar Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA / Mustafa Mert Karaca
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalıştıktan sonra sokak ortasında defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 kişi tutuklandı. Cinayetten önce keşif yapan zanlıların İstanbul’a üç gün önceden geldikleri belirlendi.
İstanbul’un Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00 sularında yaşanan olayda, 37 yaşındaki Rüstem Elibol, eski eşi Bahar Aksu’yu silahla öldürdü.

Kaçırmaya çalıştı, başaramayınca silahla vurdu

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Rüstem Elibol yanında bulunan 3 kişiyle birlikte genç kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. Bahar Aksu’nun direnmesi üzerine zanlı, sokak ortasında defalarca ateş ederek eski eşini olay yerinde öldürdü. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ana şüpheli Rüstem Elibol Eyüpsultan’da, diğer 3 şüpheli ise Silivri’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan birkaç gün önce İstanbul’a geldikleri ve cinayet planını önceden yaptıkları tespit edildi.

İtiraf gibi sözler: 'Takıntı haline getirdim'

Zanlı Rüstem Elibol, ilk sorgusunda suçu kabul etti ve şu ifadeleri kullandı:
“2019’da evlendik, 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Onu sürekli sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü onunla konuşmak istedim. Direnince kendimi kaybettim.”

4 şüpheli tutuklandı

Polis soruşturmasında, şüphelilerin cinayetten önce İstanbul’a geldiği, bir otele yerleştikleri, ardından cinayet mahallinde keşif yaptıkları da ortaya çıktı. Tüm şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti: Önce kaçırmaya çalıştılar başaramayınca öldürdüler
5 Mayıs, 12:10
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