https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/bahar-aksu-cinayetinde-4-supheli-tutuklandi-1096063500.html

Bahar Aksu cinayetinde eski eşi dahil 4 şüpheli tutuklandı

Bahar Aksu cinayetinde eski eşi dahil 4 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu kaçırmaya çalıştıktan sonra sokak ortasında defalarca ateş ederek öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 kişi... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T16:03+0300

2025-05-08T16:03+0300

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İstanbul’un Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kasım Orbay Caddesi'nde 5 Mayıs Pazartesi günü saat 19.00 sularında yaşanan olayda, 37 yaşındaki Rüstem Elibol, eski eşi Bahar Aksu’yu silahla öldürdü.Kaçırmaya çalıştı, başaramayınca silahla vurduGörgü tanıklarının ifadelerine göre, Rüstem Elibol yanında bulunan 3 kişiyle birlikte genç kadını zorla araca bindirmeye çalıştı. Bahar Aksu’nun direnmesi üzerine zanlı, sokak ortasında defalarca ateş ederek eski eşini olay yerinde öldürdü. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ana şüpheli Rüstem Elibol Eyüpsultan’da, diğer 3 şüpheli ise Silivri’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan birkaç gün önce İstanbul’a geldikleri ve cinayet planını önceden yaptıkları tespit edildi.İtiraf gibi sözler: 'Takıntı haline getirdim'Zanlı Rüstem Elibol, ilk sorgusunda suçu kabul etti ve şu ifadeleri kullandı:“2019’da evlendik, 3 yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim. Onu sürekli sosyal medya üzerinden takip ediyordum. Olay günü onunla konuşmak istedim. Direnince kendimi kaybettim.”4 şüpheli tutuklandıPolis soruşturmasında, şüphelilerin cinayetten önce İstanbul’a geldiği, bir otele yerleştikleri, ardından cinayet mahallinde keşif yaptıkları da ortaya çıktı. Tüm şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sokak-ortasinda-kadin-cinayeti-once-kacirmaya-calistilar-basaramayinca-oldurduler-1095924670.html

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