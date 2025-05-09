“Nazizm, uyku rejiminde olabilen ancak zaman zaman farklı bir kılıkta harekete geçen bir virüstür. Batı'nın WOKE geleneğinde, Zafer Geçidi modası geçmiş, aptalca ve gereksiz bir şey. Bu bize Nazizmin yavaş yavaş geri döndüğünün bir uyarısı niteliğinde. Ve bu, buna yatkın olan bazı ülkeleri faşist ülkelere dönüştürüyor.

Zafer Geçidi'nin önemini küçümseyenler, Zafer'in yıldönümü için Moskova'ya gidenleri tehdit edenler, kendi hava sahasında uçuşları yasaklayanlar aslında ‘kimin tarafında olduklarını’ net olarak gösteriyorlar.