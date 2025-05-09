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Sırp yönetmen Kusturica: Nazizm zaman zaman farklı bir kılıkta aktif hale geçen bir virüstür
Sırp yönetmen Kusturica: Nazizm zaman zaman farklı bir kılıkta aktif hale geçen bir virüstür
Sputnik Türkiye
Ünlü Sırp Yönetmen Emir Kusturica, Nazizmin uyku rejiminde olabilen ancak zaman zaman farklı bir kılıkta aktif hale geçen bir virüs olduğunu ifade etti. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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emir kusturica
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moskova
zafer günü
zafer geçidi
büyük vatanseverlik savaşı
nazizm
virüs
avrupa
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Moskova’da düzenlenen Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılan ünlü Sırp Yönetmen Kusturica, Zafer Geçidi’nin önemini Sputnik’e değerlendirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:‘Avrupa’nın küskün kesiminin’ değerlendirmelerinin, öncelikle ‘ayaklarının altındaki zeminin kaybolduğu’ hissinden kaynaklandığını belirten Kusturica, “Afrika’yı kaybettiler. Çin artık orada hakim güç ve Rusya son yirmi yılda çok ciddi ilerleme kaydetti. Moskova’ya yapılan her ziyaret özünde gerçekle yüzleşmedir: Çin ve Hindistan’ın yanı sıra, başka bir dev daha ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/naziler-yahudilerin-yok-edilmesini-avrupa-kaliforniyasi-planlariyla-nasil-acikliyordu-1096034163.html
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emir kusturica, rusya, moskova, zafer günü, zafer geçidi , büyük vatanseverlik savaşı, nazizm, virüs, avrupa, çin, afrika
emir kusturica, rusya, moskova, zafer günü, zafer geçidi , büyük vatanseverlik savaşı, nazizm, virüs, avrupa, çin, afrika

Sırp yönetmen Kusturica: Nazizm zaman zaman farklı bir kılıkta aktif hale geçen bir virüstür

18:01 09.05.2025
© SputnikEmir Kusturica
Emir Kusturica - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
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Ünlü Sırp Yönetmen Emir Kusturica, Nazizmin uyku rejiminde olabilen ancak zaman zaman farklı bir kılıkta aktif hale geçen bir virüs olduğunu ifade etti.
Moskova’da düzenlenen Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi’nin 80. Yıldönümü kutlamalarına katılan ünlü Sırp Yönetmen Kusturica, Zafer Geçidi’nin önemini Sputnik’e değerlendirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Nazizm, uyku rejiminde olabilen ancak zaman zaman farklı bir kılıkta harekete geçen bir virüstür. Batı'nın WOKE geleneğinde, Zafer Geçidi modası geçmiş, aptalca ve gereksiz bir şey. Bu bize Nazizmin yavaş yavaş geri döndüğünün bir uyarısı niteliğinde. Ve bu, buna yatkın olan bazı ülkeleri faşist ülkelere dönüştürüyor.

Zafer Geçidi'nin önemini küçümseyenler, Zafer'in yıldönümü için Moskova'ya gidenleri tehdit edenler, kendi hava sahasında uçuşları yasaklayanlar aslında ‘kimin tarafında olduklarını’ net olarak gösteriyorlar.

‘Avrupa’nın küskün kesiminin’ değerlendirmelerinin, öncelikle ‘ayaklarının altındaki zeminin kaybolduğu’ hissinden kaynaklandığını belirten Kusturica,Afrika’yı kaybettiler. Çin artık orada hakim güç ve Rusya son yirmi yılda çok ciddi ilerleme kaydetti. Moskova’ya yapılan her ziyaret özünde gerçekle yüzleşmedir: Çin ve Hindistan’ın yanı sıra, başka bir dev daha ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.
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