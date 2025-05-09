https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/naziler-yahudilerin-yok-edilmesini-avrupa-kaliforniyasi-planlariyla-nasil-acikliyordu-1096034163.html
Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu?
Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu?
Sputnik Türkiye
SS lideri Heinrich Himmler, Yahudilerin yok edilmesini, Avrupalı yerleşimcilerin topraklarına el koymak ve tarım yapmak amacıyla Kızılderilileri acımasızca yok... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T17:00+0300
2025-05-09T17:00+0300
2025-05-09T17:00+0300
multi̇medya
vi̇deo
heinrich himmler
yegor yakovlev
sscb
rusya
9 mayıs zafer bayramı
nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü
büyük anavatan savaşı
nazi almanyası
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Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda, Nazizmin kökeni ve evrimiyle ilgilenen tarihçi, ‘İmha Savaşı’ isimli kitabın yazarı Yegor Yakovlev, üst düzey Nazi yetkililerinin, "Avrupa Kaliforniyası" planını gerçekleştirmek amacıyla Yahudilerin katledilmesini nasıl teşvik ettiğine dair birkaç örnek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-hitler-nazi-soyleminde-abdnin-yayilmaci-uygulamalariyla-nasil-1095961923.html
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nazi almanyası
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Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu?
Sputnik Türkiye
Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu?
2025-05-09T17:00+0300
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Sputnik Türkiye
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vi̇deo, heinrich himmler, yegor yakovlev, sscb, rusya, 9 mayıs zafer bayramı, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük anavatan savaşı, nazi almanyası, nazi rejimi, hitler, yahudiler, avrupa, alman nazizminin amerikan kökleri
vi̇deo, heinrich himmler, yegor yakovlev, sscb, rusya, 9 mayıs zafer bayramı, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük anavatan savaşı, nazi almanyası, nazi rejimi, hitler, yahudiler, avrupa, alman nazizminin amerikan kökleri
Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu?
SS lideri Heinrich Himmler, Yahudilerin yok edilmesini, Avrupalı yerleşimcilerin topraklarına el koymak ve tarım yapmak amacıyla Kızılderilileri acımasızca yok etmelerine benzeterek açıklardı. Ancak Himmler bu fikri savunan tek kişi değildi.
Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda, Nazizmin kökeni ve evrimiyle ilgilenen tarihçi, ‘İmha Savaşı’ isimli kitabın yazarı Yegor Yakovlev, üst düzey Nazi yetkililerinin, "Avrupa Kaliforniyası" planını gerçekleştirmek amacıyla Yahudilerin katledilmesini nasıl teşvik ettiğine dair birkaç örnek veriyor.