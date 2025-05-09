https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/naziler-yahudilerin-yok-edilmesini-avrupa-kaliforniyasi-planlariyla-nasil-acikliyordu-1096034163.html

Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu?

Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu?

Sputnik Türkiye

SS lideri Heinrich Himmler, Yahudilerin yok edilmesini, Avrupalı yerleşimcilerin topraklarına el koymak ve tarım yapmak amacıyla Kızılderilileri acımasızca yok... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T17:00+0300

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multi̇medya

vi̇deo

heinrich himmler

yegor yakovlev

sscb

rusya

9 mayıs zafer bayramı

nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü

büyük anavatan savaşı

nazi almanyası

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Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda, Nazizmin kökeni ve evrimiyle ilgilenen tarihçi, ‘İmha Savaşı’ isimli kitabın yazarı Yegor Yakovlev, üst düzey Nazi yetkililerinin, "Avrupa Kaliforniyası" planını gerçekleştirmek amacıyla Yahudilerin katledilmesini nasıl teşvik ettiğine dair birkaç örnek veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-hitler-nazi-soyleminde-abdnin-yayilmaci-uygulamalariyla-nasil-1095961923.html

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rusya

nazi almanyası

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Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu? Sputnik Türkiye Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu? 2025-05-09T17:00+0300 true PT1M59S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, heinrich himmler, yegor yakovlev, sscb, rusya, 9 mayıs zafer bayramı, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük anavatan savaşı, nazi almanyası, nazi rejimi, hitler, yahudiler, avrupa, alman nazizminin amerikan kökleri