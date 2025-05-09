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Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu?
Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu?
Sputnik Türkiye
SS lideri Heinrich Himmler, Yahudilerin yok edilmesini, Avrupalı yerleşimcilerin topraklarına el koymak ve tarım yapmak amacıyla Kızılderilileri acımasızca yok... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda, Nazizmin kökeni ve evrimiyle ilgilenen tarihçi, ‘İmha Savaşı’ isimli kitabın yazarı Yegor Yakovlev, üst düzey Nazi yetkililerinin, "Avrupa Kaliforniyası" planını gerçekleştirmek amacıyla Yahudilerin katledilmesini nasıl teşvik ettiğine dair birkaç örnek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/alman-nazizminin-amerikan-kokleri-hitler-nazi-soyleminde-abdnin-yayilmaci-uygulamalariyla-nasil-1095961923.html
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Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu?
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Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu?
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vi̇deo, heinrich himmler, yegor yakovlev, sscb, rusya, 9 mayıs zafer bayramı, nazilere karşı zafer'in 80. yıldönümü, büyük anavatan savaşı, nazi almanyası, nazi rejimi, hitler, yahudiler, avrupa, alman nazizminin amerikan kökleri

Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu?

17:00 09.05.2025
© SputnikNaziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu?
Naziler, Yahudilerin yok edilmesini 'Avrupa Kaliforniya’sı' planlarıyla nasıl açıklıyordu? - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
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SS lideri Heinrich Himmler, Yahudilerin yok edilmesini, Avrupalı yerleşimcilerin topraklarına el koymak ve tarım yapmak amacıyla Kızılderilileri acımasızca yok etmelerine benzeterek açıklardı. Ancak Himmler bu fikri savunan tek kişi değildi.
Sputnik için özel olarak hazırlanan bu videoda, Nazizmin kökeni ve evrimiyle ilgilenen tarihçi, ‘İmha Savaşı’ isimli kitabın yazarı Yegor Yakovlev, üst düzey Nazi yetkililerinin, "Avrupa Kaliforniyası" planını gerçekleştirmek amacıyla Yahudilerin katledilmesini nasıl teşvik ettiğine dair birkaç örnek veriyor.
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Alman Nazizmi’nin Amerikan Kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu? - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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Alman Nazizmi’nin Amerikan kökleri: Hitler, Nazi söyleminde ABD'nin yayılmacı uygulamalarıyla nasıl paralellikler kurdu?
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