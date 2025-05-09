https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/si-cinping-rusya-ve-cin-celik-gibi-sertlesmis-iki-dost-olmali-1096078654.html

Şi Cinping: Rusya ve Çin çelik gibi sertleşmiş iki dost olmalı

Şi Cinping: Rusya ve Çin çelik gibi sertleşmiş iki dost olmalı

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moskova ve Pekin’in çelik gibi sertleşmiş gerçek iki dost olması gerektiğini belirtti. 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T08:22+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ülke lideri Şi Cinping’in Moskova’da Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le müzakerelerin ardından gazetecilerle yaptığı görüşme sırasında yaptığı açıklamayı paylaştı.Bakanlığın paylaşımına göre Şi, “Dostluğu nesilden nesile sürdürmek ve çelik gibi sertleşmiş gerçek dostlar olmak gerekir” ifadesini kullandı.80 yıl önce militarizm ve Nazizm ile karşı karşıya kalan Çin ve Rusya orduları ve halklarının güçlerini birleştirip omuz omuza savaşarak tarihte unutulmaz bir sayfa açtığını söyleyen Şi, “İki ülke halkları arasında ateş ve kanla sertleştirilmiş büyük dostluk, ikili ilişkilerin yüksek düzeyde gelişmesi için sağlam bir temel haline geldi” dedi.Çin lideri 7 Mayıs Çarşamba günü Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelerek dün Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüştü. Görüşmede, yeni dönemde kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiriyi kabul edilmişti.

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