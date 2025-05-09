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Şi Cinping: Rusya ve Çin çelik gibi sertleşmiş iki dost olmalı
Şi Cinping: Rusya ve Çin çelik gibi sertleşmiş iki dost olmalı
Sputnik Türkiye
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moskova ve Pekin’in çelik gibi sertleşmiş gerçek iki dost olması gerektiğini belirtti. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ülke lideri Şi Cinping’in Moskova’da Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le müzakerelerin ardından gazetecilerle yaptığı görüşme sırasında yaptığı açıklamayı paylaştı.Bakanlığın paylaşımına göre Şi, “Dostluğu nesilden nesile sürdürmek ve çelik gibi sertleşmiş gerçek dostlar olmak gerekir” ifadesini kullandı.80 yıl önce militarizm ve Nazizm ile karşı karşıya kalan Çin ve Rusya orduları ve halklarının güçlerini birleştirip omuz omuza savaşarak tarihte unutulmaz bir sayfa açtığını söyleyen Şi, “İki ülke halkları arasında ateş ve kanla sertleştirilmiş büyük dostluk, ikili ilişkilerin yüksek düzeyde gelişmesi için sağlam bir temel haline geldi” dedi.Çin lideri 7 Mayıs Çarşamba günü Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelerek dün Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüştü. Görüşmede, yeni dönemde kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiriyi kabul edilmişti.
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çin, rusya, şi cinping, vladimir putin, kremlin

Şi Cinping: Rusya ve Çin çelik gibi sertleşmiş iki dost olmalı

08:22 09.05.2025 (güncellendi: 08:30 09.05.2025)
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Moskova'da bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Moskova'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Moskova ve Pekin’in çelik gibi sertleşmiş gerçek iki dost olması gerektiğini belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı, ülke lideri Şi Cinping’in Moskova’da Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le müzakerelerin ardından gazetecilerle yaptığı görüşme sırasında yaptığı açıklamayı paylaştı.
Bakanlığın paylaşımına göre Şi, “Dostluğu nesilden nesile sürdürmek ve çelik gibi sertleşmiş gerçek dostlar olmak gerekir” ifadesini kullandı.
80 yıl önce militarizm ve Nazizm ile karşı karşıya kalan Çin ve Rusya orduları ve halklarının güçlerini birleştirip omuz omuza savaşarak tarihte unutulmaz bir sayfa açtığını söyleyen Şi, “İki ülke halkları arasında ateş ve kanla sertleştirilmiş büyük dostluk, ikili ilişkilerin yüksek düzeyde gelişmesi için sağlam bir temel haline geldi” dedi.
Çin lideri 7 Mayıs Çarşamba günü Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelerek dün Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüştü. Görüşmede, yeni dönemde kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin daha da derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiriyi kabul edilmişti.
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