https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/polyanskiy-rusyanin-bmde-abd-ile-ukrayna-konusunda-ayri-bir-diyalog-kanali-yok-1096075309.html
Polyanskiy: Rusya'nın BM'de ABD ile Ukrayna konusunda ayrı bir diyalog kanalı yok
Polyanskiy: Rusya'nın BM'de ABD ile Ukrayna konusunda ayrı bir diyalog kanalı yok
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Birinci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya'nın BM'de ABD ile Ukrayna konusunda ayrı bir diyalog kanalı... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T04:30+0300
2025-05-09T04:30+0300
2025-05-09T04:30+0300
ukrayna kri̇zi̇
dmitriy polyanskiy
rusya
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birleşmiş milletler (bm)
abd
ukrayna
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Birinci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler misyonunun ABD ile Ukrayna'daki yerleşim konularını görüşmek için 'ayrı bir kanalı' olmadığını söyledi.Rus diplomat, “Ukrayna'da yerleşim konusuna gelince, bu konu henüz New York platformuna yansıtılmadı ve burada Amerikalılarla diyalog için ayrı bir kanalımız yok” dedi.Polyanskiy ayrıca Rusya'nın BM temsilciliğinin Washington'daki Rus büyükelçiliğindeki meslektaşlarının ekmeğini elinden almadığını ve ABD temsilciliği ile ikili Rus-Amerikan ilişkilerini görüşmediğini de belirtti.Polanskiy, “Bununla birlikte, uygun görülmesi halinde, New York'taki Amerikalı meslektaşlarımızla postanenin işleyişine ilişkin sorunları doğrudan çözmeye hazırız, burada hala birçok sorun var” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/trump-rusya-ve-ukrayna-ile-gorusmeler-devam-ediyor-1096075013.html
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dmitriy polyanskiy, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), abd, ukrayna
dmitriy polyanskiy, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), abd, ukrayna
Polyanskiy: Rusya'nın BM'de ABD ile Ukrayna konusunda ayrı bir diyalog kanalı yok
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Birinci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya'nın BM'de ABD ile Ukrayna konusunda ayrı bir diyalog kanalı olmadığını ifade etti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Birinci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler misyonunun ABD ile Ukrayna'daki yerleşim konularını görüşmek için 'ayrı bir kanalı' olmadığını söyledi.
Rus diplomat, “Ukrayna'da yerleşim konusuna gelince, bu konu henüz New York platformuna yansıtılmadı ve burada Amerikalılarla diyalog için ayrı bir kanalımız yok” dedi.
Polyanskiy ayrıca Rusya'nın BM temsilciliğinin Washington'daki Rus büyükelçiliğindeki meslektaşlarının ekmeğini elinden almadığını ve ABD temsilciliği ile ikili Rus-Amerikan ilişkilerini görüşmediğini de belirtti.
Polanskiy, “Bununla birlikte, uygun görülmesi halinde, New York'taki Amerikalı meslektaşlarımızla postanenin işleyişine ilişkin sorunları doğrudan çözmeye hazırız, burada hala birçok sorun var” ifadelerini kullandı.