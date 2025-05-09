https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/polyanskiy-rusyanin-bmde-abd-ile-ukrayna-konusunda-ayri-bir-diyalog-kanali-yok-1096075309.html

Polyanskiy: Rusya'nın BM'de ABD ile Ukrayna konusunda ayrı bir diyalog kanalı yok

Polyanskiy: Rusya'nın BM'de ABD ile Ukrayna konusunda ayrı bir diyalog kanalı yok

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Birinci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya'nın BM'de ABD ile Ukrayna konusunda ayrı bir diyalog kanalı... 09.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-09T04:30+0300

2025-05-09T04:30+0300

2025-05-09T04:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

dmitriy polyanskiy

rusya

bm

birleşmiş milletler (bm)

abd

ukrayna

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Birinci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, Rusya'nın Birleşmiş Milletler misyonunun ABD ile Ukrayna'daki yerleşim konularını görüşmek için 'ayrı bir kanalı' olmadığını söyledi.Rus diplomat, “Ukrayna'da yerleşim konusuna gelince, bu konu henüz New York platformuna yansıtılmadı ve burada Amerikalılarla diyalog için ayrı bir kanalımız yok” dedi.Polyanskiy ayrıca Rusya'nın BM temsilciliğinin Washington'daki Rus büyükelçiliğindeki meslektaşlarının ekmeğini elinden almadığını ve ABD temsilciliği ile ikili Rus-Amerikan ilişkilerini görüşmediğini de belirtti.Polanskiy, “Bununla birlikte, uygun görülmesi halinde, New York'taki Amerikalı meslektaşlarımızla postanenin işleyişine ilişkin sorunları doğrudan çözmeye hazırız, burada hala birçok sorun var” ifadelerini kullandı.

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dmitriy polyanskiy, rusya, bm, birleşmiş milletler (bm), abd, ukrayna