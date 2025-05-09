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Şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma: Savcılık ifadesi ortaya çıktı
Şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma: Savcılık ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında, bir televizyon programında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T11:56+0300
2025-05-09T11:56+0300
ifade
i̇fade
yaşam
cumhuriyet başsavcılığı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik başlattığı kapsamlı soruşturmalar sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Begüm Polat da bu soruşturmalara dahil edildi.Begüm Polat hakkında resmi soruşturmaAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Begüm Polat hakkında resmi olarak soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Soruşturmanın, sanatçının bir televizyon programında kullandığı bardağın üzerindeki ifadelerin yasa dışı bahis reklamı içerdiği iddialarına dayandığı öğrenildi.Katıldığı program başını yaktıBegüm Polat’ın geçtiğimiz Kasım ayında konuk olduğu bir televizyon programındaki görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Programda kullanılan bardağın üzerindeki yazıların yasa dışı bahis şirketine ait bir reklam içerdiği iddia edildi.Begüm Polat i̇fadesinde ne dedi?Savcılığa ifade veren ünlü şarkıcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polat, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” dedi. Ayrıca, söz konusu reklamın içeriğinden habersiz olduğunu ve yasa dışı bahisle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını da ifade etti.Savcılık soruşturmayı genişletiyorAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür reklam içeriklerinin özellikle medya ve sosyal medya yoluyla yayılmasını önlemek adına soruşturmaları titizlikle sürdürüyor. Begüm Polat dosyası, benzer olaylar açısından da emsal teşkil edebilir.
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ifade, i̇fade, cumhuriyet başsavcılığı
ifade, i̇fade, cumhuriyet başsavcılığı

Şarkıcı Begüm Polat hakkında soruşturma: Savcılık ifadesi ortaya çıktı

11:56 09.05.2025
© YouTube/Begüm PolatBegüm Polat
Begüm Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© YouTube/Begüm Polat
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Ünlü şarkıcı Begüm Polat hakkında, bir televizyon programında yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Polat, ifadesinde suçlamaları reddetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik başlattığı kapsamlı soruşturmalar sürerken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Begüm Polat da bu soruşturmalara dahil edildi.

Begüm Polat hakkında resmi soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Begüm Polat hakkında resmi olarak soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Soruşturmanın, sanatçının bir televizyon programında kullandığı bardağın üzerindeki ifadelerin yasa dışı bahis reklamı içerdiği iddialarına dayandığı öğrenildi.

Katıldığı program başını yaktı

Begüm Polat’ın geçtiğimiz Kasım ayında konuk olduğu bir televizyon programındaki görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Programda kullanılan bardağın üzerindeki yazıların yasa dışı bahis şirketine ait bir reklam içerdiği iddia edildi.

Begüm Polat i̇fadesinde ne dedi?

Savcılığa ifade veren ünlü şarkıcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polat, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” dedi. Ayrıca, söz konusu reklamın içeriğinden habersiz olduğunu ve yasa dışı bahisle herhangi bir ilgisinin bulunmadığını da ifade etti.

Savcılık soruşturmayı genişletiyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür reklam içeriklerinin özellikle medya ve sosyal medya yoluyla yayılmasını önlemek adına soruşturmaları titizlikle sürdürüyor. Begüm Polat dosyası, benzer olaylar açısından da emsal teşkil edebilir.
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