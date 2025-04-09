https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ardahanda-90a-yakin-ogrenci-zehirlendi-hastanede-tedavi-altina-alindi-1095259635.html
Ardahan'da 90'a yakın öğrenci zehirlendi: Hastanede tedavi altına alındı
Ardahan'da 90'a yakın öğrenci zehirlendi: Hastanede tedavi altına alındı
Sputnik Türkiye
Ardahan'da taşımalı eğitim gören öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T17:29+0300
2025-04-09T17:29+0300
2025-04-09T17:29+0300
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Ardahan Çıldır ve Hanak ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerden bazıları gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavi altına alındı. Taşımalı eğitim gören ve okul yemekhanesinde öğle yemeğini yiyen öğrencilerin bazılarında, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görüldü. Ambulanslarla il merkezi ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınan yaklaşık 90 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.600 öğrenciden 90'a yakınında zehirlenme şüphesi varİl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, sağlık ekiplerinin rahatsızlığı bulunan öğrencilere hızlıca müdahale ettiğini belirterek, "Bir sıkıntı var ama içilen sudan mı, yemekten mi şu an için belirsiz. Zehirleyecek bir menü de değil. Menü içerisinde et ve tavuk yoktu. Yemek yiyen yaklaşık 600 öğrenciden 80 ila 90’ında zehirlenme şüphesi bulunuyor. Tahliller devam ediyor." dedi.Uzantı, öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğunu ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/konyada-400-kisi-hastanelik-oldu-saglik-personellerinin-izinleri-iptal-edildi-bazi-ilaclar-tukendi-1095157042.html
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ardahan, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi
ardahan, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi
Ardahan'da 90'a yakın öğrenci zehirlendi: Hastanede tedavi altına alındı
Ardahan'da taşımalı eğitim gören öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Ardahan Çıldır ve Hanak ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerden bazıları gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavi altına alındı.
Taşımalı eğitim gören ve okul yemekhanesinde öğle yemeğini yiyen öğrencilerin bazılarında, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görüldü. Ambulanslarla il merkezi ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınan yaklaşık 90 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
600 öğrenciden 90'a yakınında zehirlenme şüphesi var
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, sağlık ekiplerinin rahatsızlığı bulunan öğrencilere hızlıca müdahale ettiğini belirterek, "Bir sıkıntı var ama içilen sudan mı, yemekten mi şu an için belirsiz. Zehirleyecek bir menü de değil. Menü içerisinde et ve tavuk yoktu. Yemek yiyen yaklaşık 600 öğrenciden 80 ila 90’ında zehirlenme şüphesi bulunuyor. Tahliller devam ediyor." dedi.
Uzantı, öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğunu ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğunu ifade etti.