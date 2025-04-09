https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/ardahanda-90a-yakin-ogrenci-zehirlendi-hastanede-tedavi-altina-alindi-1095259635.html

Ardahan'da 90'a yakın öğrenci zehirlendi: Hastanede tedavi altına alındı

Ardahan'da 90'a yakın öğrenci zehirlendi: Hastanede tedavi altına alındı

Sputnik Türkiye

Ardahan'da taşımalı eğitim gören öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T17:29+0300

2025-04-09T17:29+0300

2025-04-09T17:29+0300

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ardahan

zehirlenme

toplu zehirlenme

gıda zehirlenmesi

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Ardahan Çıldır ve Hanak ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerden bazıları gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler tedavi altına alındı. Taşımalı eğitim gören ve okul yemekhanesinde öğle yemeğini yiyen öğrencilerin bazılarında, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görüldü. Ambulanslarla il merkezi ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınan yaklaşık 90 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.600 öğrenciden 90'a yakınında zehirlenme şüphesi varİl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, sağlık ekiplerinin rahatsızlığı bulunan öğrencilere hızlıca müdahale ettiğini belirterek, "Bir sıkıntı var ama içilen sudan mı, yemekten mi şu an için belirsiz. Zehirleyecek bir menü de değil. Menü içerisinde et ve tavuk yoktu. Yemek yiyen yaklaşık 600 öğrenciden 80 ila 90’ında zehirlenme şüphesi bulunuyor. Tahliller devam ediyor." dedi.Uzantı, öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğunu ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğunu ifade etti.

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ardahan, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi